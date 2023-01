Milliárdos befektető: az infláció halott, dübörgő bikapiac jön a tőzsdéken

A Fisher Investments alapítója és elnöke, Ken Fisher szerint a tőzsdék egy "dübörgő bikapiac" küszöbén állnak, hasonlóan az 1967-es évhez, ami lenyűgöző ralit hozott a részvényeknél. Fisher a Varney & Co-nak nyilatkozva elmondta, hogy az infláció szerinte a legambiciózusabb előrejelzéseknél is kedvezőbben fog alakulni, csak a piacok még nem tudnak róla.

Ahhoz, hogy meglássuk az előttünk álló bikapiacot, azt kell látnunk, hogy a helyzet 2022-ben szinte tökéletesen ugyanolyan, mint 1966-ban volt, vagy csak egy kicsit más - elmélkedett a milliárdos. Kamatemelések, robbanásszerű infláció a semmiből, nagy regionális háború (akkor a vietnámi háború zajlott), az amerikai politika legmegosztóbb korszaka volt akkor is terítéken. Akkoriban a közgazdászok hasonló recessziós előrejelzésekkel és a kapituláció várakozásával számoltak és egy komoly medvepiac indult 1967 előtt, ami majdnem ugyanazon a napon kezdődött januárban (1966), és majdnem ugyanazon a napon, októberben ért véget, mint tavaly, amikor is egy komoly rali vette kezdetét, ami majdnem pontosan ugyanolyan mértékű volt 1967 elején, mint amilyen most van, sorolta a hasonlóságokat Fisher.

A valóságban pedig 1967 volt az az év, amikor az infláció elérte a csúcspontját és elkezdett látványosan visszaesni, a kamatlábak is jelentősen csökkentek, és nem jött végül a recesszió.

Hangsúlyozta:

Szerintem az infláció halott. Egy szikra élet sincs benne, csak nem tud róla

Fisher magyarázata szerint az infláció egy folyamat, amiben az inputköltségekből le lehet vezetni a termelői árakat, ezekből pedig a fogyasztói árak alakulnak ki. Ha megnézzük a bemeneti költségeket, például a nyersanyagokat, vagy a feldolgozási költségeket, például a szállítási költségeket, akkor elmondása szerint ezek átlagosan mind legalább olyan alacsonyak, mint egy évvel ezelőtt voltak, vagy még alacsonyabbak.

Címlapkép: Shutterstock