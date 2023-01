Elárulta a Jefferies, mibe kell fektetni, amikor csökken az infláció

Az amerikai tőzsdék csütörtökön már a harmadik egymást követő alkalommal estek, miután az elmúlt napokban a befektetők vegyes gazdasági adatokat kaptak. A legnagyobb esés a szerdai kereskedési napon volt, amikor rendkívül gyenge adatok jöttek az ipari termelésről, amely félelmeket keltett a befektetőkben, hogy a gazdaság veszít a lendületéből, miközben a Fed folytatja a kamatemeléseket. Vagy ahogy a CNBC kommentátora, Ron Insana fogalmazott:

Dear Fed, please stop! The yield curve inversion is 127 basis points! 1 1/4 percentage points! Not this wide since 1981! Inflation's falling. Retail sales are falling, real estate is collapsing. Wage inflation's not a Fed issue but a demographic issue! Stop now! I beseech you! {:url}