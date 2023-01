Még két 50 bázispontos emelést vetít előre az EKB döntéshozója

Portfolio 2023. január 22. 21:10

Februárban és márciusban továbbra is 50 bázisponttal emelheti az irányadó kamatot az Európai Központi Bank (EKB) kormányzótanácsa – mondta vasárnap a Reuters tudósítása szerint Klaas Knot. A jegybank döntéshozója szerint azt követően is folytatódhat a szigorítás, még ha kisebb ütemben is.