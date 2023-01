Magas kockázat, magas hozam - Ez lehet az év befektetése?

Remekül indult az év a világ tőzsdéin, és ez hatványozottan igaz a keleti piacok tekintetében: a szigorú kínai zéró-covid politika fokozatos elhagyása és a technológiai szektornál végbemenő szabályozói lazulás egy olyan környezetet teremtett, amiben valósággal szárnyalni tudtak az iránymutató indexek, különös tekintettel a kínai piacra. Egyre optimistábbak az elemzők és a Wall Street-i brókerek a rövid és a hosszabb távú kilátások tekintetében is, de azért bőven akad félnivaló a befektetők számára.

Sokáig tarthat az emelkedés

Kifejezetten jó hangulatban sikerült az évkezdés a világ tőzsdéin, nagy emelkedésen vannak túl a vezető részvényindexek eddig 2023-ban. Ez hatványozottan igaz az ázsiai régió börzéire: az október vége óta tartó rali közepette az MSCI Asia Pacific Index közel 24 százalékkal került feljebb, ezzel 1993 óta a legnagyobb mértékben múlta felül az amerikai referenciaindexet, miközben európai társait és az MSCI világindexét is megelőzte. A fő hajtóerő természetesen a kínai újranyitás volt, emellett a gyengülő dollár adott újabb iránymutatást a befektetők számára, akik recesszióálló piacokat keresnek.

Az MSCI Asia Index 2012 óta a legjobb évkezdetet produkálta,

januárban eddig 7,2 százalékot emelkedett a börze, ráadásul a Bank of America alapkezelőinek körében végzett felmérés szerint a rali még sok hónapig fog tartani. Kína növekedési kilátásai rendkívül gyors ütemben javulnak, ami nagy mértékben kedvez a régió gazdaságainak is, miközben a vállalati profitvárakozások is emelkednek, szemben az Európában és az Egyesült Államokban tapasztalt leminősítésekkel.

A Bank of America ázsiai alapkezelői felmérése szerint a befektetők 95 százaléka arra számít, hogy az ázsiai és csendes-óceáni térség részvényei Japán kivételével emelkedni fognak a következő 12 hónapban, és mintegy felük kétszámjegyű ralira számít. Az alapkezelők többsége

szemtelenül bizakodó Kínával kapcsolatban

- tették hozzá a felmérésben.

180 fokos fordulat Kínában

Október vége óta folyamatosan ékeztek a kínai vezetőség rányából a szigorú zéró-covid hozzáállást elhagyó és a gazdasági újranyitást célzó intézkedések, illetve ezzel párhuzamosan a korábban elképesztően beszabályozott technológiai szektorban is lazábbra fogták a gyeplők a Pártnál.

A gazdasági újranyitás tekintetében

a zéró-covid politika lazítására (nem elhagyására) vonatkozó első komolyabb spekulációk még november elején erősödtek fel, ezt követően

az Alibaba aktuális negyedéves gyorsjelentése során a cégvezetés bizakodó hangnemben szólalt meg a járványügyi korlátozások esetleges feloldásával kapcsolatban.

aktuális negyedéves gyorsjelentése során a cégvezetés bizakodó hangnemben szólalt meg a járványügyi korlátozások esetleges feloldásával kapcsolatban. Az igazi áttörés azonban november végén jött el, amikor is országos szintű tüntetések indultak Kínában a több mint húsz éve a legnagyobb anyaországi megmozdulási hullám képében, a kínai embereknek elegük lett a szigorú intézkedésekből és a drákói vasszigorból.

indultak Kínában a több mint húsz éve a legnagyobb anyaországi megmozdulási hullám képében, a kínai embereknek elegük lett a szigorú intézkedésekből és a drákói vasszigorból. Ennek tudatában Kína egy komoly választás előtt állt: az akkoriban éppen elharapódzó járványhelyzet megfékezése érdekében további szigorú intézkedéseket tartson fenn és vezessen be, vagy a szabályozások enyhítésén keresztül szabad utat engedjen a vírus terjedésének. KÍNA AZ UTÓBBI MELLETT DÖNTÖTT, ÉS EZZEL AZT JELEZTE A VEZETŐSÉG, HOGY ELINDULNAK A TELJES ÚJRANYITÁS FELÉ VEZETŐ ÚTON.

A tech-szektorral kapcsolatos pozitív fejlemények pedig a következők voltak az elmúlt hónapokban:

az amerikai szabályozó hatóságok tisztviselői november elején, a tervezettnél hamarabb különösebb fennakadások nélkül befejezték a kínai vállalatok helyszíni ellenőrzését.

tisztviselői november elején, a tervezettnél hamarabb különösebb fennakadások nélkül befejezték a kínai vállalatok helyszíni ellenőrzését. Ezt követően január elején robbant a hír, hogy a kínai hatóságok jóváhagyták az Ant Group kibővített tőkebefektetési tervét: az óriáscég tőzsdei bevezetési terveit korábban szabályozási aggályok miatt meghiúsították, az új terv részeként azonban megduplázhatta jegyzett tőkéjét a csoport.

kibővített tőkebefektetési tervét: az óriáscég tőzsdei bevezetési terveit korábban szabályozási aggályok miatt meghiúsították, az új terv részeként azonban megduplázhatta jegyzett tőkéjét a csoport. Ugyancsak az Ant Group körüli fejlemény volt, hogy Jack Ma lemondott a vállalat irányítási jogairól - a befektetők kifejezetten jól fogadták mindezt, az Ant Group jövőbeli tőzsdére lépésének esélyét vélhetően növelő bejelentés után nagyot raliztak például a Ma által alapított Alibaba részvényei.

a vállalat irányítási jogairól - a befektetők kifejezetten jól fogadták mindezt, az Ant Group jövőbeli tőzsdére lépésének esélyét vélhetően növelő bejelentés után nagyot raliztak például a Ma által alapított Alibaba részvényei. A legfrissebb katalizátort pedig nem másnál, mint a szabályozói szigor egyik legnagyobb áldozatánál, a Didi Globalnál láthattuk pár napja: a fuvarmegosztó vállalat közölte, hogy a kiberbiztonsági felülvizsgálatot követően újraindulhat az új felhasználók regisztrációja a rendszerükben. A kínai szabályozó hatóságok azzal vádolták korábban a DiDi-t, hogy semmibe veszi az adatbiztonsági törvényeket - tavaly júniusban a céget ki is vezették a New York-i tőzsdéről. Az üzletmenet folytatása azért nagy szó, mert a Didi az Ant Grouppal együtt a kínai internetes iparág elleni kemény fellépés példaképévé vált szűk két éve. A Didi további működésének engedélyezéséről szóló döntést ezért sokan annak "egyértelmű jeleként" tekintik, hogy Peking a koronavírus-lezárások után az ország gazdaságának újraindítását helyezi előtérbe.

Ragad az optimizmus

A fentiek ismeretében nem meglepő, hogy egyre inkább kelet felé kacsintgatnak a befektetők, és egyre több bizakodó megnyilvánulást lehet hallani a piaci szereplőktől. A fejlett világban tapasztalható recessziós aggodalmak mellett "az a körülmény, hogy a kínai hatóságok támogatják a hazai növekedést,

mind a kínai, mind a szélesebb értelemben vett ázsiai eszközöket vonzóbbá tette a globális befektetők számára

- mondta például Gary Dugan, a Global CIO Office, egy vagyonkezelő és pénzügyi tanácsadó cég vezérigazgatója.

Az ázsiai raliban tehát leginkább Kína került reflektorfénybe, az MSCI China Index október vége óta közel 50 százalékkal került már feljebb. A vezető kínai vállalatok közül az amerikai tőzsdéken is jegyzett cégek részvényárfolyamai elképesztő emelkedésen vannak túl, a teljesség igénye nélkül:

Az optimizmus fokozatosan "ragad át" a többi piacra is, a fülöp-szigeteki és a vietnami indexek például ebben a hónapban már bikapiaci területre értek, míg Tajvan ugyancsak közeledik a mérföldkőhöz.

A tőkeáramlások volumenének alakulása is jól tükrözi a pálfordulást a keleti piacok tekintetében: a külföldi befektetők csak januárban 16,5 milliárd dollár értékben vásároltak kínai részvényeket, ami

rekordot jelentő legnagyobb havi tőkebeáramlásnak számít.

Emellett 3,3 milliárd dollárt "öntöttek" Dél-Koreába és 4,5 milliárd dollárt Tajvanba a befektetők.

Van miért aggódni is

Azt azért fontos kiemelni, hogy nem csak a kínai és a keleti befektetések mellett szóló érveket lehet felsorakoztatni, a másik oldalon bőven akadnak aggályok: a fejlett világ gazdasági visszaesése például némileg csökkentheti az Ázsiával szembeni új keletű optimizmus mértékét, különösen az olyan exportfüggő piacok esetében, mint például Dél-Korea. És ahogy a kínai gazdaság újra teljesen "lendületbe jön", fennáll annak is a veszélye, hogy az inflációs nyomás felerősödik a világ második legnagyobb gazdaságánál, ez pedig a központi bankok tovább tartó szigorú hozzáállását vonhatja magával.

És azt is érdemes megjegyezni, hogy a kínai újraindulás és gazdasági fellendülés sem egy lejátszott történet, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a legfrissebb negyedéves GDP-számok az országból: a kínai hazai össztermék bővülése 2,9 százalékra lassult a tavalyi utolsó negyedévben éves szinten a harmadik negyedévi 3,9 százalékos növekedéshez képest. A negyedik negyedévi adatok ismeretében a statisztikai hivatal számításai szerint

Kína GDP-je 3 százalékkal nőtt tavaly, jócskán elmaradt a kormány által várt 5,5 százaléktól.

Kína gazdasága 2021-ben (a koronavírus-járvány utáni felpattanás jegyében) még 8,1 százalékkal nőtt.

Bár az adat némileg felülteljesítette az elemzői várakozásokat, a kommentárok mégis inkább Kína lassulását emelték ki, a Reuters arra hívta fel például a figyelmet, hogy

a gazdasági növekedés 2022-ben az elmúlt közel fél évszázad egyik legrosszabb szintjére esett vissza.

Emellett azt is fontos kiemelni, hogy még sok időbe fog telni, amíg a kínai fogyasztók újra elkezdenek költeni, annak ellenére, hogy az ország váratlanul gyorsan újranyitott a koronavírus miatti lezárásokból. Körülbelül egy hónappal azután, hogy Kanton város újraindította az éttermi étkezést, egy helyi kávézó tulajdonosa a CNBC-nek nyilatkozva elmondta, hogy a bevételek bár emelkedő trendben vannak december óta, de a normál szintnek mindössze 50 százalékát teszik ki. Várakozásai szerint legalább három-négy hónapba telik, mire a bevételek visszatérnek a normális szintre, ez pedig trendszerűen hasonlóan nézhet ki a többi hasonló vállalkozásnál is. Derek Deng, a Bain partnere szerint mindössze abban lehet reménykedni, hogy legalább 2022 első negyedévének szintjét eléri a fogyasztás, ez éppen a sanghaji zárlat előtti szintet jelenti.

A jövőre vonatkozóan a kínai növekedés kockázatai között első helyen az ingatlanpiaci feszültségek (illetve kevésbé kimondva az ebből fakadó hitelpiaci feszültségek) szerepelnek. 2022-ben az ingatlan ágazatban a beruházások éves szinten 10 százalékkal csökkentek, ami az első visszaesés 1999-es óta, vagyis amióta van ilyen adat. Az ingatlaneladások 1992 óta a legnagyobb mértékben zuhantak, ami arra utal, hogy a kormányzati támogatási intézkedéseknek eddig minimális hatása volt. A hatóságok az elmúlt hetekben számos, a lakásvásárlókat és az ingatlanfejlesztőket célzó intézkedést vezettek be, ezek a remények szerint a finanszírozási helyzetet javítják.

A gazdaság és a kormány előtt álló kihívásokat tetézi, hogy Kína népessége 1961 óta először csökkent 2022-ben, ami történelmi fordulatot jelent, és várhatóan egy hosszú időszak kezdetét jelenti.

Az idén a várakozások szerint már India lesz a világ legnépesebb országa.

Címlapkép: Shutterstock