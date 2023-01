Sikersztori a magyar tőzsdén: sosem volt ilyen jó éve a Glosternek

Kijött a Gloster menedzsmentje a legfrissebb, 2022-es előzetes eredményvárakozásukkal, ami alapján a vállalat kiemelkedő eredményekkel zárhatja a tavalyi évet: a cég adózott eredménye 43-54, EBITDA-ja várhatóan 14-20, árbevétele pedig 20-30 százalékkal nőtt az azt megelőző évhez képest. Azt is bejelentette egyúttal a társaság, hogy a hazai befektetői világ jól ismert szereplői vásárolták be magukat a Glosterbe: több alapkezelő között a Baál Vagyonkezelő és a Dialóg alapkezelő részvényeket vettek tőzsdei ügyleten kívül az informatikai társaságban.

A vonatkozó sajtóközlemény szerint az informatikai piacon 2022 nem a prosperitás éve volt, ennek ellenére

a Gloster történetének legsikeresebb évét zárta,

és a cég növekedése a recessziós makrogazdasági helyzet ellenére is a tervek szerint alakul. A legfrissebb eredményvárakozások alapján a cég adózott eredménye 43-54, EBITDA-ja várhatóan 14-20, árbevétele pedig 20-30 százalékkal nőtt az azt megelőző évhez képest.

Forrás: Gloster

Az elmúlt évek során a Gloster 9 céget vásárolt fel és integrálta saját szolgáltatási portfóliójába, ennek köszönhetően a cég a piacon a vonatkozó sajtóanyag szerint egyedülálló IT kompetencia-portfólióval rendelkezik a szoftverfejlesztés, cloud és hálózatfejlesztés területén, illetve tavaly vette meg saját német cégét is, így a magyar mellett a nyugat-európai piacon is terjeszkedik. Ráadásul az olyan német autógyártókkal, mint a VW, Audi és BMW, kötött hosszú távú partnerségnek köszönhetően a cég bevételének jelentős része euróban folyik be, így a forint árfolyamingadozása is kevésbé befolyásolja a Gloster teljesítményét.

A Gloster jelenleg több mint 200 főt foglalkoztat, Magyarországon Budapest mellett Pécsett, Szegeden, Nagytarcsán és Kecskeméten rendelkezik irodával, az idei évben pedig az első németországi iroda is megnyitásra kerül Münchenben. A leányvállalatok 2023-ban az előzetes várakozások szerint 20-50 százalékos adminisztrációs költség-megtakarítást érhetnek el az egységes pénzügyi rendszer, központi folyamat és dokumentum-menedzsment, valamint csoport szintű HR rendszer bevezetésének, valamint az IT infrastruktúra egységesítésének köszönhetően.

Idén a Gloster a 2025-ös stratégiájának megfelelően további terjeszkedést tervez a hazai piacon, valamint a DAH régióban (Németország, Ausztria, Svájc), jelenleg is tárgyalásokat folytat az együttműködés lehetőségeiről a társaság portfoliójába jól illeszkedő, az eddig akvirált vállalatokhoz hasonló árbevétellel rendelkező, elsősorban szoftverfejlesztő cégekkel.

Forrás: Gloster

A cég befektetőinek köre pedig bővült most az Elek Péter nevével fémjelzett Dialóg és a Korányi Tamáshoz köthető Baál beszállással.

Címlapkép: BÉT