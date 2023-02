Még több vasúti kocsit rendel az egyiptomi cég a magyar konzorciumtól

Tovább bővül minden idők legnagyobb magyar közlekedésipari megrendelése, miután az eddigi 1300 vasúti kocsin felül újabb 50-et rendel az egyiptomi vasúttársaság egy alapvetően magyar konzorciumtól - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a magyar-egyiptomi gazdasági vegyes bizottság negyedik ülését követően kiemelte, hogy a magyar közlekedésipar Egyiptomtól kapta a valaha volt legnagyobb megrendelését, ennek keretében eddig 724 vasúti kocsit szállítottak le, 626 pedig még gyártás alatt áll a Dunakeszi Járműjavítóban. Ez egészült ki most újabb 50 kocsival, és ezzel a korábbi egymilliárd eurós szerződés mintegy 1,1 milliárd euróra nőtt - közölte.

A miniszter arról is beszámolt: tavaly csúcsot döntött a magyar-egyiptomi agrárkereskedelmi forgalom, értéke 80 százalékos bővülést követően megközelítette a 30 millió dollárt.

Szijjártó Péter a Rania A. al-Masat nemzetközi együttműködésért felelős egyiptomi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján rámutatott, hogy a két ország közötti együttműködés legfontosabb területe az energetika, miután mindkét ország a nukleáris energiára helyezi a hangsúlyt az ellátásbiztonság és a zöld átmenet terén.

Azt is jelezte: a felek kiterjedt nukleáris együttműködést kívánnak felépíteni, és a diverzifikáció jegyében új gázszállítási forrásokat kell keresni annak érdekében, hogy hazánk "kiterjedtebb szerződéses kapcsolatrendszerrel rendelkezhessen". Aláhúzta: Egyiptom ezen a téren is lehetséges megoldás, a szállítás jelenleg cseppfolyósított formában lehetséges, de tervben van egy EU-s támogatású gázvezeték építése is Dél-Európába.

Címlapkép: Getty Images