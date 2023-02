Accorde: előkerült a monetáris szigor enyhítésének a lehetősége

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"A háború várható eszkalációjának árnyékában is jól teljesíthetnek a régiós és a hazai eszközök. Ahogy tőlünk nyugatra, úgy a mi régiónkban is előkerül a monetáris szigor enyhítésének a lehetősége, különös tekintettel hazánkra, ahol még a régiós szintekről is eltérően kirívóan magasak a rövid oldali kamatok.

Az inflációs adatok a fejlett piacokon, vélhető további csökkennek, amely az inflációs kosár valóban ideiglenesnek tekinthető elemeinek köszönhetünk. Ennek hatására, a régiós és azon belül a hazai részvények jó teljesítményére számítunk, amelyet az idei első félévben várhatóan megtörténő EU-s megállapodás is támogathat. Az infláció a régiónkban, hazánkban tetőzik a legkésőbb, így a régiós eszközök előbb, a hazaiak némi késéssel reagálhatnak az infláció tetőzését követő monetáris lazításra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.