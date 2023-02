Erste: a jegybankok mást gondolnak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetekben több bizonyíték is napvilágra került azzal kapcsolatban, hogy az amerikai gazdasági növekedés lassul. A részvény- és kötvénypiacok év eleje óta tartó optimizmusa elsősorban arra épül, hogy az infláció tartósan lassuló pályára áll anélkül is, hogy nagyon elgyengülne a növekedés, vagy egyenesen recesszió alakulna ki. A befektetők többsége láthatóan arra számít, hogy az inflációs indikátorok viszonylag kedvező alakulása lehetővé teszi majd a jegybanki kamatemelések gyors leállítását. Sőt, a második félévben már a kamatok csökkentése kerülhet terítékre, legalábbis a piac az Eurózónában és a tengerentúlon is ezt árazta be.

Egyelőre úgy tűnik, hogy a jegybankok nem osztják teljes mértékben a piaci szereplők derűlátását. A Federal Reserve ugyan február elején 25 bázispontra csökkentette a kamatemelési ütemet, de a bank vezetői egyelőre egyáltalán nem számolnak kamatcsökkentésekkel 2023-ban, és több jelét szeretnék látni annak, hogy a szolgáltatások inflációja is tartósan lassuló pályára áll. Ebből a szempontból jó hír volt, hogy a munkaerőköltségek növekedése a tavalyi utolsó negyedévre szintén lassulást mutatott. Eközben az Európai Központi Bank 50 bázispontos kamatemelést jelentett be, és lényegében megígért egy hasonló lépést márciusra is. A jegybankok számára valószínűleg korai lenne engedni a szigorú hangvételből, mivel az inflációs kilátásokkal kapcsolatban még mindig túl nagy a bizonytalanság.

A kínai és a nyugat-európai növekedési kilátások javulása és az infláció tartós normalizálódásával kapcsolatos remények nagy támogatást adtak a piacoknak az idei év eddigi részében. A szigorú jegybankok és a gyenge amerikai növekedési indikátorok azonban könnyen belerondíthatnak a képbe. A részvénypiacok véleményünk szerint már beárazták a gazdasági növekedés lassulását, de egy nyílt recessziót távolról sem. Ennek megfelelően a portfólióinkban továbbra is inkább defenzív pozíciókat tartunk, a feltörekvő piaci részvényeket alulsúlyozzuk.

Fenntartjuk azt a korábbi érvünket, hogy a globális inflációs trend megfordulása alapvetően kedvez a kötvénypiacoknak. A jó hitelminősítéssel rendelkező vállalati kötvények hozama hosszútávú összehasonlításban vonzó szintre emelkedett, ráadásul ezen cégek többsége meglehetősen ütésállónak tekinthető a recessziós kockázatok szempontjából. A hazai állampapírpiac hosszabb távon szintén vonzónak minősíthetó, de rövidtávon továbbra is nagy volatilitásra számítunk, és jó eséllyel lesznek még kedvezőbb beszállási lehetőségek is. A legrosszabb forgatókönyvek elleni biztosítékként továbbra is tartjuk nyugat-európai és amerikai álllamkötvény-pozícióinkat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.