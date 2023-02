Nagy tervek az OXO Technologies-nél, külföldre költözhet a vállalat

Az OXO Technologies igazgatósága által a tavalyi évben meghatározott stratégiai mentén szándékozik ezzel a következő lépést megtenni, olvasható a vonatkozó közeményben. A közelmúltban megfogalmazott célkitűzések között kiemelt helyen szerepel ugyanis a nemzetközi piacokon való terjeszkedés, a befektetői kör nemzetközi intézményi és magánbefektetőkkel való bővítése, illetőleg a későbbiekben a társaság részvényeinek más további, külföldi nyilvános értékpapírpiacon történő bevezetése.

Korábbi lépésként a társaság már ismertette a nyilvánossággal, hogy 2023-tól kezdve áttért a Magyar Számviteli Szabványokról a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) használatára, a társaság könyvvezetését és tőkéjét forintról euró devizára váltotta, valamint 2023. február 15-től a társaság részvényeinek kereskedési devizaneme is euróra fog változni.

Emellett annak érdekében, hogy a cégcsoport mind elérhetőség, mind üzleti és befektetői kapcsolatok, mind csapata tekintetében végrehajtsa elfogadott stratégiáját, megkezdte az aktív kapcsolatépítését nyugat-európai és ázsiai befektetőkkel, valamint több országot is érintő befektetési pipeline építésébe, valamint nemzetközi csapatbővítésbe is fogott. A folyamat részeként továbbá a társaság azt is megvizsgálta, hogy befektetői köre bővítésének céljából milyen lehetősége nyílhat részvényeinek külföldöni nyilvános értékpapírpiacon történő bevezetésére.

A fent megkezdett lépések és folyamatok során, az ott jelentkező tapasztalatok alapján merült fel, hogy maga a társaság is olyan üzleti központba helyezze át székhelyét, amely a megcélzott befektetői kör számára ismertebb működési környezetet biztosít. A társaság az igazgatóság döntése alapján tehát jelenleg is vizsgálja a székhelyáthelyezés lehetőségét és annak potenciális időbeli lefolyását, a székhelyáthelyezés jogi feltételei biztosítottak.

Az elkészítési folyamat és az esetleges későbbi székhelyáthelyezés a közlemény szerint a társaság hazai értékapírpiacon való jelenlétét semmilyen módon nem befolyásolja, részvényeinek forgalmazását és kereskedését a BÉT megfelelő platformján egy későbbi székhelyáthelyezéstől függetlenül fenn kívánja tartani.

