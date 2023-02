OTP: az inflációs rém nem tartja már lázban a kedélyeket

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmaradt Mikulás-ralliért év elején kárpótolták a tőkepiacok a befektetőket: mind a kötvény-, mind a részvényárfolyamok szép emelkedést produkáltak. A vételeket a kamatok közeli tetőzésébe és idei csökkentésébe vetett befektetői hit, valamint a gyors, sikeres kínai újranyitás keltette optimizmus generálta. Az általános piaci várakozás jelenleg már nem is vár recessziót 2023-ra, csak elvétve számítanak negatív növekedésre (mint például Nagy-Britanniában). Az inflációs rém sem tartja már igazán lázban a kedélyeket, szinte bevett nézet a trendszerű csökkenés. Ilyen környezetben tartotta meg idei első kamatdöntő ülését a FED és az EKB is. Mindkettő hozta a várt kamatemelést, és inflációellenes elkötelezettségét bizonygatta, de a piacok inkább a támogató üzenetekre koncentráltak. A Fed a decemberi szigorú retorikával ellentétben most kiegyensúlyozott hangnemet ütött meg. Először érkezett tőlük utalás a piac által árazott idei kamatvágás lehetőségére, ezzel újabb muníciót szolgáltattak a bikáknak. Bár az EKB mintegy előre megígérte márciusra az újabb 50 bázispontos emelést, ezzel együtt utána a kötvények nagyot ralliztak Európában is.

Részünkről továbbra is óvatosabb hozzáállást képviselünk, a piacok kissé előreszaladtak a monetáris lazítás beárazásával meglátásunk szerint. Elvált egymástól a jegybankok által előrevetített, illetve a piaci kamatpálya várakozás, ennek (a szigorúbb pálya felé történő) korrekciója pedig az eszközárakat is bedöntené. Összességében ezért a részvénypiaci vételekkel kivárunk amíg jegybanki és/vagy inflációs fronton nem érzékelhető szignifikánsabb változás.

Itthon is hasonló szellemben telt a január, a hónap első felében a pozitív nemzetközi hangulat és a külföldi szereplők bevásárlásai a nyári lokális mélypontok közelébe ejtették az állampapír hozamokat. A hangulatban a Fitch, majd az S&P leminősítése hozott fordulatot, drasztikus korrekcióról azonban nem beszélhetünk, havi szinten így is közel 1 százalékpontot csökkent a hosszú állampapírok hozama. Idei első kamatdöntő ülésén az MNB a várakozásoknak megfelelően az alapkamaton nem változtatott, de más lépésekkel növelte a monetáris transzmisszió hatékonyságát. Egyrészt megduplázta a kötelező tartalékrátát, másrészt szélesebb befektetői körnek elérhetővé tette egyhetes diszkontkötvény-aukcióját, ezzel az effektív kamat újra 18% lett.

A hazai helyzet értékelése továbbra sem a legegyszerűbb feladat, a teljesség igénye nélkül: masszív folyó fizetési mérleg hiány; makacs, 20% feletti infláció; viták az EU-val… Az EU-s források ügyében biztató, hogy a kormányzati oldal kompromisszumkészsége erősödik. Emellett pedig jegybanki oldalról is fennmaradt a nemcsak régiós, de globális szinten is kimagasló effektív kamatszint, ami megtámasztja a forintot. Ezzel együtt a hazai dezinflációs kilátások kérdésesek és az EU-források tényleges beérkezéséig is át kell még ugrani néhány akadályt. Ennek alapján a hazai kötvénypiacon inkább korrekcióra számítunk és a hozam-kockázat szempontból vonzóbbnak tűnő pénzpiacra csoportosítottunk át eszközallokációnkban. Legnagyobb súllyal továbbra is rövid pénzpiaci eszközökbe fektetünk, ezek folyó hozamát tovább emelte az újonnan bevezetett MNB-s diszkontkötvény."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.