Whiskygyűjtés, van ilyen? – a legértékesebb whiskyfajták és a legnagyobb whisky gyűjtők

A műtárgypiacon (fine art&collectibles) az elmúlt években a híres borok mellett a minőségi whiskyk is jelentős szerepet kaptak. Nem meglepő, hiszen igaz a mondás, az idő képes megszépíteni mindent, és ez nemcsak a borok vagy a sajtok, de a whiskyk ízére és értékére is igaz. A műtárgy.com most utána járt a whiskygyűjtés motivációinak, illetve annak, hogy kik a legnevesebb gyűjtők és melyek azok a legértékesebb italok, amelyek egy-egy aukció főbb szereplőivé váltak.

Hogyan kezdjünk whiskyt gyűjteni?

A gyűjteményépítésnek mindig megvannak az alapvető szabályai, bármilyen speciális is a gyűjtés tárgya. Ilyenkor érdemes feltenni magunknak azt a kérdést, hogy milyen célból, milyen lépések mentén szeretnénk elindulni a gyűjtés útján.

Egy whisky esetében meghatározó lehet az elkészítés módja, azaz, hogy milyen szeszfőzdében készült, hányszor szűrték át, illetve milyen hordóban érlelték és hány évig. Ezen kívül releváns még a termék márkája, hogy ki forgalmazza, valamint az alapanyag, hogy mennyire ritka az adott maláta, amiből készítik az italt. Az ital kora is lényegesen meghatározó lehet egy gyűjtő számára, hiszen a skót whisky főzési hagyománya az 1400-as évek végéhez nyúlik vissza, így az ital történelmi szempontból is nagy jelentőséggel bírhat. Végül, de nem utolsó sorban pedig a whisky íze is döntő lehet a választásnál, azonban ez esetben a gyűjtők közül sokan a kóstolásra szánt palackoknál dupla vásárlásra szánják el magukat.

A világon a leggyakrabban keresett whisky fajta a Macallan. Sukhinder Singh a The Whisky Exchange társalapítójának tanácsa alapján, ha valaki egy egyedi és szokatlan gyűjteményt szeretne felépíteni, nem ajánlott ezzel kezdeni, sokkal inkább megéri egy kevésbé ismert fajtával pl.: Mortlach vagy egy újabb szeszfőzde termékét megvásárolni, mint a Daftmill vagy a Nc’nean.

Isabel Graham-Yoll a Whisky.Auction igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy érdemes megvizsgálni a motivációkat a whiskygyűjtési szándékok mögött: vajon többségében befektetési szándékú gyűjtésről beszélhetünk, vagy netán inkább örökséget szeretnének maguknak kiépíteni a gyűjtők? De az is előfordulhat, hogy szimplán érdeklődés, a speciális üveg design vagy az íz szempontjából fontos egy gyűjtő számára a különleges termékek beszerzése.

A gyűjtés megkezdése előtt fontos részletes kutatómunkát végezni, üzletekben szakértőkkel beszélgetni, könyveket olvasni és az Internet segítségével hiteles forrásokból tájékozódni. A már fent említett cég a ‘The Whisky Exchange’ weboldalán több könyv is megtalálható, mely segítséget nyújthat, de a Whisky Mesterkurzus és a Nagy Whisky Kalauz is ajánlott olvasmány egy kezdő, de igen elszánt gyűjtő számára. Ezek mellett érdemes böngészni a különböző whisky fajták egyéni weboldalait is, ahol az adott italok készítési folyamatairól is megosztanak részletes információkat.

Aki már valóban elkötelezett híve a whiskyk világának és szeretné testközelből is megismerni akár a készítési folyamatokat, akár a nagyobb gyűjtőket, azoknak pedig ajánlott meglátogatni egy utazás keretén belül néhány szeszfőzdét, eljárni kóstolókra, illetve részt venni a The Whisky Exchange Old and Rare Whisky Show-n vagy a Limburg Whisky Fesztiválon.

3 híres whisky gyűjtő

Claive Vidiz:

Vidiz egy brazil származású whisky gyűjtő, aki a ‘70-es években kezdett el Scotch whiskyket gyűjteni, kezdetben üzleti utazásokhoz kapott ajándékba különböző palackokat, majd egyszer egy 6 üvegből álló Islay kollekcióval lepték meg. Innentől kezdve nem is volt kérdés számára, elkezdett komolyabban foglalkozni gyűjteménye gyarapításával. Több, mint 3000 üvegből álló gyűjteményét 2006-ban vásárolta fel a Diageo cég tulajdonosa, ami mai napig megtekinthető Edinburghban a Scotch Whisky Experiencenél.

Valentino Zagatti:

Valentino Olaszországban született, és 1945-ben elvesztette a látását, amikor egy taposóaknára lépett, később pedig harmónika-művészként tevékenykedett. 1960-ban úgy döntött, hogy felhagy káros szenvedélyével és azt a pénzt, amit cigarettára költött befekteti, méghozzá a saját whisky gyűjteményének kiépítésébe. A ‘60-as évek végére számos üveggel gazdagodott, fókusza a scotch whiskyre helyeződött, ami egyre népszerűbb lett Olaszországban, így nem volt nehéz beszerezni őket. Az első üveg whisky a gyűjteményben egy Aberlour volt. A gyűjtemény gyarapításakor minden egyes darab bekerült egy braille-írással írt katalógusba, amely rövidesen lehetővé tette a látássérülteknek, hogy felismerjék a különböző whiskyket tapintásról. A gyűjtemény darabjai között a legidősebb ital 1843-ból származik. Több, mint 3000 üveg whiskyt gyűjtött össze az évek során, melyek nagyrészt Glenfarclas, Macallan és Glen Grant márkájúak. Azonban amikor a gyűjtemény idővel kinőtte Zagatti otthonát, 2015-ben eladta őket egy holland befektetőnek, így a kollekció Hollandiába került, Sassenheimbe, ahol megtekintehő a Scotch Whisky International-nél. A kollekció jelenlegi értéke 4.5 millió euró.

Sukhinder Singh:

A világon az egyik legnagyobb whisky gyűjteményével rendelkezik a korábban is említett Sukhinder Singh, aki a ‘The Whisky Exchange’ társalapítója. A ‘80-as években kezdett miniatűr whiskyket gyűjteni, majd 1988-ban vásárolta meg a kollekciója első hivatalos darabját, a Kirkliston szeszfőzdéből, amely Edinburgh közelében található. Jelenleg a gyűjteménye 7000 üvegből áll, amelyből 5500 kiállított darab, a fennmaradó 1500 pedig olyan másolatok, amelyeket ő maga különlegességeknek tart. Célja az volt, hogy Skócia összes szeszfőzdéjéből vásároljon, és olyan darabokat is megszerezzen, ami a legidősebb whisky kategóriájába tartozik. Fontos számára a minőség és az egyedi darabok gyűjtése, amelyek akár történelmi ritkaságúak. A kollekció körülbeül 5%-ka származik az elmúlt 50 évből, a többi mind idősebb. Legértékesebb darabja egy 1911-ben palackozott 30 éves Lagavulin a Mackie & Co. szeszfőzdéből. A különlegességért ő maga utazott el Seattlebe Londonból, amelyről így nyilatkozott: “A legboldogabb ember voltam a világon (...) hogyan bízhattam volna bárkiben, hogy becsomagolja, majd elszállítsa nekem?”

Whisky különlegességek – minőségi termék kontra esztétikum:

A különleges Islay whisky palackját talán legjobban a külseje emeli ki a többi palack közül, hiszen gyémánttal (8500 db), rubinnal (300 db), arannyal és kristályokkal díszítették a tervezők. Van, aki úgy véli, hogy ez a példány, a luxuscikkek és a whiskyk magas kultúrájának első lépcső fokán álló darabja. Elsődleges piacon, eredeti ára 6,2 millió dollár, így érdekes volna megvizsgálni azt is, hogy egy aukción mennyivel emelkedne meg az ára egy licitháború során, erről azonban még nincsenek adatok.

A Macallan család egyik legritkább és legdrágább darabja, amelyek darabjai 25 és 75 évesek. Ugyanúgy, mint az előző whisky esetében itt is az érték a palackhoz is köthető, hiszen az üveg belseje kézzel készített kristály, amely 6 liter whisky befogadására képes. Egy hongkong-i árverésen 628,205 dollárért kelt el.

A Dalmore 62 esetében is ritka whisky fajtáról beszélünk, hiszen nagy részük több, mint egy évszázados és a 19. század közepéről származnak. Dekanterét fából készítik kézzel, mely körülbelül 100 órát vesz igénybe és szintén tartalmaz kristályokat, valamint platinumot is. 2002 és 2011 között 12 palackot készítette ebből a fajtából, az utolsó üveget az utolsó évben vásárolták meg Szingapúrban egy repülő téren, eredeti áron 250,000 dollár értékben. Másodlagos piacon több, mint valószínű, hogy ez a különlegesség is rekordot fog dönteni, ha valaha is árverésre kerül, így máris a legdrágább whiskyk között tartják számon.

Aukción elkelt legdrágább whiskyk:

A világ legdrágábban elkelt whiskyje 2021-ben talált gazdára Szent Patrik napján. A Craft Irish Whisky Co. különlegessége az Emerald Isle kollekció 2 millió dollárért kelt el egy aukción. Különlegessége, hogy ez a 30 éves whisky a legidősebb háromszoros lepárlású, a 7 darabos ritka kollekcióból, mely 2 üveget tartalmaz, már csak kettő elérhető. A hetes szám egyébként jellegzetes kísérője, hiszen elméletileg Írország 7 csodája ihlette.

A következő egy a Macallan családból származó whisky, a 60 éves ’The Macallan Fine & Rare’, mely 2019-ben állított rekordot a Sotheby’s árverésén, ahol 1,9 millió dollár értékben kelt el. Érdekesség, hogy a típusból mindössze 40 üveggel gyártottak.

Ezt követi a szintén 60 éves ’The Macallan Michael Dillion’ 1926 különleges palack, amely 2018-ban a Christie’s aukcióján 1,53 millió dollárért cserélt gazdát és két érdekesség is fűződik hozzá: egyik, hogy a palack design tervezője Michael Dillion ír művész tervezte, valamint, hogy ez volt az első olyan whisky, amely átlépte az 1 millió dolláros értéket egy aukción.

A sorban egy japán kollekció különlegesség következik, a Hanyu Ichiro Full Card gyűjtemény, amely egy kártyapakli szettjére emlékeztethet, hiszen az 54 üvegen 54 különböző kártyalap látható. A valaha volt legdrágábban elkelt japán whiskynek tartják, hiszen 2020-ban 1,52 millió dollárnál került kalapács alá.

Végül a top 5-ös listát egy újabb Macallan zárja, amely a ‘The Intrepid’ fantázianevet viseli, bár az előbbi példákhoz képest csak 1,1 millió fontért (1,375 millió dollár) került eladásra, mégis rekordként tartják számon, hiszen a valaha volt legnagyobb palack kategóriájában első helyen áll, ami az aukciókon való szereplést illeti. Az üveg kb. 1,8 m magas, és 311 liter whiskyt tartalmaz.

