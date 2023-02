Bonyolódik az Alteo-sztori: a cégvezetés szerint többet ér a részvény, mint amennyiért a Mol megvenné

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, az MNB jóváhagyta a Molnak az Alteo törzsrészvényeire tett nyilvános ajánlatát. A Budapesti Értéktőzsde oldalán most közzétette az Alteo a vállalat igazgatóságának véleményét a kötelező nyilvános vételi ajánlat kapcsán, az igazgatóság a rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján nem javasolja az ajánlat elfogadását, többek között azért sem, mert a független szakértői értékelés a részvények értékét jóval magasabbra becsülte, mint az ajánlati ár.

Mi történt eddig?

A Mol még december 17-én jelentette be, hogy részesedést tervez szerezni az Alteóban. A cég más magántőkealapokkal konzorciumban többségi befolyást szerezne a megújuló energia vállalatban, amivel a célja, hogy stratégiájával összhangban növelje jelenlétét a zöldenergia-termelésben.

A cél érdekében a Mol kizárólagos tulajdonában álló Mol RES Investments szindikátusi és összehangoltsági szerződéseket írt alá a Diófa Alapkezelő által kezelt Főnix Magántőkealappal és az Indotek-Investments által kezelt Riverland Magántőkealappal, aminek értelmében a felek a többségi tulajdonos Wallis Asset Management 61,557 százalékos részesedését szereznék meg egyenlő arányban osztozva, részvényenként 2872 forintos áron. A felek a Wallis részesedésének megszerzése mellett

kötelező nyilvános vételi ajánlatot tettek az összes törzsrészvényre, 3040 forinton.

Nem javasolják az ajánlat elfogadását

Az MNB a napokban jóváhagyta a Molnak az Alteo törzsrészvényeire tett nyilvános ajánlatát - az ebben meghatározott részvényenkénti ajánlati ár változatlanul 3 040 forint. A kötelező nyilvános vételi ajánlatra vonatkozó elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapja 2023. március 13. (15:00 óra).

Legfrissebb fejleményként a Budapesti Értéktőzsde oldalán most közzétette az Alteo a vállalat igazgatóságának véleményét, valamint egy független pénzügyi tanácsadó értékelését az ajánlat kapcsán.

A társaság igazgatósága a rendelkezésére álló dokumentumok és információk alapján

NEM javasolja az Ajánlat elfogadását.

Az igazgatóság javaslatával a határozat meghozatalában résztvevő igazgatósági tagok egyhangúlag egyetértettek, olvasható a közleményben. A javaslat indoklása: a független szakértői értékelés a részvények értékét magasabbra becsülte (3 920 forint), mint az ajánlati ár.

Amennyiben a közzétett stratégia alapján a tervezett fejlesztések az előirányzott megtérülés mellett megvalósulnak és a már meglévő portfolió elemek továbbra is nyereségesen működnek, az az Alteo adott időpontban részvényesnek minősülő befektetői számára is közvetlen anyagi előnnyel járhat, ugyanis megteremti várhatóan annak a lehetőségét, hogy a tulajdonukban lévő részvények piaci értéke emelkedjen és a jövőbeni közgyűlési döntések függvényében az évenkénti osztalékfizetésekben is részesülhetnek, emeli ki a közlemény. Ezáltal

lehetővé válhat a megajánlott ajánlati ár által biztosítottnál magasabb megtérülés elérése is a jövőben,

így azok a részvényesek, akik elfogadják az ajánlati árat, ettől a felértékelődési potenciáltól eleshetnek. Az igazgatóság emellett felhívta a részvényesek figyelmét arra, hogy az ajánlati időtartam lezárultát követően nem garantálható, hogy az Alteo részvények közkézhányada, részvényeinek a tőzsdén jelentkező forgalma, likviditása nem mérséklődik a jövőben, amely nehezebbé teheti az Alteo-részvények tőzsdei értékesítését.

Azt is kiemelték azonban, hogy a jelenlévő makrogazdasági nehézségek, különösen az európaienergiapiacokon kialakult helyzetből adódóan Európa szerte megfigyelhető, hogy olyan szabályozási, ideértve adózási változtatásokat vezetnek be, vagy terveznek bevezetni, amely egyes energetikai cégek számára kedvezőtlen gazdasági következményekkel járhat. Ezen folyamatokra tekintettel, az Alteo igazgatósága úgy véli, hogy a társaságra nehezedő, a szabályozásból fakadó kedvezőtlen irányú változtatások valószínűségének kockázata megemelkedett. Addicionális adóterhelés, mely hatással volt a társaság nyereségességére már 2022-ben is felmerült (pl. extraprofit adó bevezetése).

Mi áll az Erste elemzésében?

Az Alteo megbízásából, a MOL RES nyilvános vételi ajánlathoz kapcsolódóan frissítette tehát a 2022. december 7-én közzétett vállalatelemzését az Erste. A lényeg a következő:

A csökkentett áram- és gázár előrejelzéseknek köszönhetően enyhén csökkent a 2022-es és az az utáni évekre vonatkozó eredménybecslés.

köszönhetően enyhén csökkent a 2022-es és az az utáni évekre vonatkozó eredménybecslés. A hozamok év eleji erőteljes csökkenése alacsonyabb alternatíva költséget von magával, és még a kockázati prémium növekedésének ellenére is pozitívan hat a részvények értékére.

von magával, és még a kockázati prémium növekedésének ellenére is pozitívan hat a részvények értékére. Alapvetően e két tényező ellentétes hatásának köszönhetően emelkedett a fair érték, így a korábbi 3790 forintról 3920 forintra emelkedett a célárfolyam. Ez 29 százalékkal magasabb, mint a MOL RES ajánlatában szereplő részvényár.

Ez mint a MOL RES ajánlatában szereplő részvényár. A tulajdonosváltáshoz és a nyilvános vételi ajánlathoz kapcsolódóan nem változott a modell, hiszen a MOL RES jelenleg nem kíván változtatni a cég stratégiáján és menedzsmentjén.

Az elemző még kiemei: a nyilvános ajánlat során a kiszorítási küszöböt (90 százalék) meghaladó tulajdonrész megszerzését nehezítheti, és így a részvények tőzsdei kivezetésének valószínűségét csökkentheti, hogy az MRP és a menedzsment (igazgatósági tagokkal együtt) kezében összesen 10,4 százaléknyi részvény van. Ugyanakkor a nyilvános ajánlat következtében esetlegesen csökkenő közkézhányadnak köszönhetően csökkenhet a részvények tőzsdei likviditása, ami mind a vételi, mind az eladási tranzakciókat nehezítheti a jövőben.

Az Alteo részvényei ma 1 százalékos pluszban, idén pedig 6,8 százalékos mínuszban vannak.

Címlapkép: Shutterstock