Nehéz elhinni, amit látunk: mit keres még mindig a magyarok pénze a szuperállampapírban?

Tavaly 14,5% volt az éves átlagos infláció, a januárt pedig 25,7%-kal kezdtük. Ilyen inflációs környezetben jogosan vetődik fel a kérdés: mit keres még mindig a magyarok pénze a 4,95%-os kamatú szuperállampapírban? A „szuperállampapír” jelzőt (tudomásunk szerint) épp a Portfolio szerkesztősége aggatta a Magyar Állampapír Pluszra még 2019-ben, de ami egykor még szuper volt, most már nagyon nem az. A magas infláció és magas kamatok miatt az átrendeződés már elkezdődött a MÁP+ állományában, de még mindig több ezermilliárdnyi megtakarítás hever itt.

25,7% a januári infláció

Januárban 25,7%-ra emelkedett az infláció, ennél magasabb árindexre 1996 februárja, vagyis majdnem 27 éve nem volt példa. A múlt havi drágulás még a várt adatot is felülmúlta, a Portfolio által megkérdezett elemzők körében a legpesszimistább forgatókönyv is 25,5% volt.

Ahogyan arról korábban többször is írtunk már, tavaly az éves átlagos infláció 14,5%-ot tett ki, és bár idén vélhetően csökkenni fog az infláció mértéke – a kormány várakozásai szerint év vége felé akár egyszámjegyűre is –, az idei éves átlagos infláció ettől még a tavalyit is meghaladhatja, az MNB várakozásai szerint valahol 15-19,5% között lehet.

Miért van még ennyi pénz MÁP+-ban?

Ilyen infláció mellett felmerül a kérdés, hogy lehet még pénz a Magyar Állampapír Pluszban? Persze a kérdés nem ilyen egyszerű, de tény, hogy a MÁP+ 4,95%-os éves hozama sehol sincs az infláció jelenlegi mértékéhez, de még a tavalyi éves átlagos inflációhoz képest sem.

Érdemes lehet ismételten felidézni, hogy a MÁP+ lépcsős kamatozású: nem ígér 4,95%-os hozamot az első években. Csak akkor jön ki éves átlagban a 4,95%, ha valaki 5 évig tartja a papírt. Miután az első sorozatok a MÁP+-ból még nincsenek 4 évesek, így aki a legelején befektetett, az valamivel több mint 4,5% körüli hozamnál járhat most.

A hajdani szuperállampapírt 2019. júniusában dobták piacra, az akkori alacsony hozam- és inflációs környezetben természetesen nagyon vonzó volt a papír 5% körüli kamata, nem is nagyon volt olyan konstrukció a piacon, ami fel tudta volna ezzel venni a versenyt. Nem csoda, hogy rövid idő alatt óriási pénzek áramlottak ide.

Ha megnézzük az alábbi ábrát, látható, hogy 2021-ig még az 5 éves referenciahozam éves átlaga is alulmúlta a MÁP+ közel 5%-át, az infláció viszont abban az évben már megindult, a MÁP+ reálhozama negatívba fordult.

A tavalyi év pedig feltette az i-re a pontot, az inflációhoz képest közel 10%-ot vesztett az, aki szuperállampapírban tartotta a pénzét, de még az 5 éves referenciahozamhoz képest is nagy volt a bukó.

(Az más kérdés, hogy aki 2019-ben vette meg az 5 éves referenciapapírt, szintén sokat bukott a hozamok emelkedése miatt, hiszen a papír árfolyama emiatt jelentősen csökkent, de az elmondható, hogy aki most száll be egy 5 éves államkötvénybe, jóval nagyobb hozamot tud zsebre tenni, mint a MÁP+-szal.)

Valamelyest persze lekövették az infláció és a kamatok emelkedését a MÁP+-állományok is, 2022 elejétől folyamatos csökkenést lehet megfigyelni a konstrukciónál, csak tavaly összesen 3927 milliárd forintnyi megtakarítást vesztett el, tehát a 2021. év végi állományának több mint 60%-át.

Ettől függetlenül még mindig a MÁP+ a második legnagyobb állománnyal bíró lakossági állampapír a Prémium Magyar Állampapír mögött, 2434 milliárd forinttal.

Vannak a MÁP+-nál jobb termékek…

Ha valaki pajzsot keres a pénzének az inflációval szemben, nem MÁP+ban kell most gondolkodnia, hanem inflációkövető termékekben, mint amilyen a Prémium Magyar Állampapír és a Babakötvény. Az előbbi jelenleg 15,25-16%-os, az utóbbi pedig 17,5%-os kamatot biztosít (a mostani sorozatok a tavalyi éves átlagos infláció felett nyújtanak 0,75, 1,5, illetve 3%-os kamatprémiumot).

De ha az inflációtól el is tekintünk és egyszerűen csak a kamatszinteket nézzük, akkor is elmondható, hogy

jelenleg bármelyik lakossági állampapír nagyobb kamatot kínál, mint a MÁP+, és ugyanez a helyzet az intézményi állampapírok piacán is

(amelyek ugyancsak megvehetőek a lakossági ügyfelek által). Ez utóbbi kategóriában vannak például a Diszkont Kincstárjegyek, a tavalyi év slágerállampapírjai a magyarok körében, amelyek most lejárattól függően 13-14,6% közötti hozammal kecsegtetnek.

…de azért a MÁP+-nak is van előnye

Ilyen infláció és kamatszintek mellett sem érdemes temetni azért a MÁP+-t, hiszen vannak olyan helyzetek, amelyekben indokolható ennek tartása.

Egy jó indok lehet, ha a MÁP+-ban lévő befektetést likviditás céljából tartjuk. Ilyen szempontból pedig sokkal jobb döntés, mint egy bankbetét, amelyeknek kamata a mostani magas kamatkörnyezetben is fájóan alacsony. Legutóbbi cikkünkben rávilágítottunk arra, hogy a teljes lakossági állományra átlagosan még mindig csak 4,1%-ot fizettek a bankok.

A MÁP+ tehát a likvid eszközök alternatívájaként megállja a helyét, főleg úgy, hogy a kamatfizetések körüli időszakban a papír árfolyamveszteség nélkül visszaváltható. Vannak azért egyéb likvid befektetési lehetőségek is a piacon, például a pénzpiaci alapok, amelyek hosszú évek után tavaly kerültek fel ismét a befektetők radarjára.

