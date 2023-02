Élet az ársapka után: megy előre a Shell, komoly fejlesztések jönnek a kutakon

Az ársapka pénzügyi eredményeket befolyásoló negatív hatása ellenére is folytatja a beruházásokat hazánkban a Shell Hungary, az energiaipari nagyvállalatnál biztosítottnak látják a magyarországi tevékenység folytatását, illetve a korábban elindított széleskörű terveket is végre tervezik hajtani, többek között bővítik töltőállomás-hálózatukat és újabb elektromos töltőpontokat telepítenek. Emellett a forgalmukban az üzemanyagok mellett kínált Shell Café márka és termékei is egyre hangsúlyosabb szerepet töltenek be, tudhattuk meg Vecsey Saroltától, a Shell Hungary Mobilitási Üzletágának Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatójától, aki az ársapka kivezetését követő piaci folyamatokról és 2023-ra vonatkozó tervekről beszélt lapunknak.

Portfolio: Két hónapja eltörölte a kormány a 480 forintos hatósági üzemanyagárakat. Jelenleg hogyan állnak üzemanyagellátottság terén a hazai Shell-kutak, sikerült visszaépíteni a készleteket, visszatért az import? Az ársapka utolsó heteiben hány kutat érintett az üzemanyaghiány?

Vecsey Sarolta: Tavaly november végén, illetve december elején a fokozott kereslet, valamint a beszűkült beszerzési lehetőségek hatására az átlagos készletszint jelentősen csökkent a töltőállomásokon, így több helyen időszakos hiány lépett fel. December végére teljes mértékben helyre álltak a készletek, a Shell állomások üzemanyag ellátottsága zavartalan, az állomásokon a készletek az elvárt, biztonságos mértékűek. Ami az importot illeti, a Shell hazai, valamint több európai országból érkező üzemanyaggal látta el hálózatát már a hatósági ár időszakában is, és jelenleg folyamatos a behozatal.

13 hónapig volt velünk az üzemanyagárakra vonatkozó ársapka - visszatekintve hogyan látja, hogyan ítéli meg az intézkedést?

Iparági szempontból a szabályozás bevezetése jelentős kihívásokat okozott, amelyek különösen az ársapka meglétének hosszú időtartama miatt tovább fokozódtak. Ez az intézkedés az európai piacokhoz képest hazánkban jelentős többletkeresletet generált,

amelynek logisztikai és informatikai lekövetése kemény feladatot jelentett az egyébként is forrásszűkében lévő piacon.

Az ársapka kivezetése előtt, illetve alatt mekkora volt a Shell részesedése a teljes magyar piacon és a kivezetés után ez hogyan alakult? Terveik szerint a 2023 átlagában hogyan alakulhat a Shell részesedése?

A Shell Hungary piaci részesedése stabilitást mutat, és nem változott jelentősen a hatósági áras eső időszakban sem. Tapasztalataink szerint az ársapka velünk élése alatt a piaci szereplők részesedése teljes mértékben az adott pillanat üzemanyag-ellátottságától függött, ami időnként hektikus piaci részesedéseket eredményezett. A Shell 2023-ban is jelentős marketing tevékenységet folytat annak érdekében, hogy tovább növelje elégedett vásárlói számát, ezáltal piaci részesedését Magyarországon.

Az árstopos időszak hogyan hatott a hazai kúthálózatra, mi a helyzet azokkal az állomásokkal, amiket ideiglenesen be kellett zárni?

Jelenleg a Shell Hungary minden magyarországi töltőállomása újra a tőle megszokott magas színvonalú kiszolgálással várja a vásárlóit, az átmenetileg üzemen kívüli öt állomás is működik.

Milyen beruházások történtek az elmúlt bő egy évben a hazai Shellnél, volt esetleg az ársapkás szűkös időszakban forrás fejlesztésekre?

Az ársapka intézkedése nem befolyásolta a beruházásainkat, amelyek a tervezett ütemben valósultak meg az elmúlt év folyamán. Azt gondolom, büszkék lehetünk:

három új Shell töltőállomás nyílt az országban, tizenöt állomást felújítottunk, amelyekből kilenc területén Tesco mini shop is nyílt. Emellett hat állomásunkon új elektromos autó gyorstöltő telepítettünk.

A Tescóval közös együttműködésünk is új szintet lépett, miután stratégiai megállapodást kötöttünk arról, hogy 2025-ig több mint 100 magyarországi Tesco áruház parkolójában létesítünk elektromos autó töltőpontokat. A Shell Café hálózat is új tagokkal bővült a tavalyi év folyamán, amelyekből kiemelendő az M3 autópálya mentén álló, geleji elektromos töltőponthoz telepített mintaprojektünk, a Shell Café destination store, mely shopon kívüli szolgáltatást tesz lehetővé, így gyorsítva a kiszolgálást, valamint az első, töltőállomástól függetlenül működő Shell kávézó, a Shell Café, amely a hazai kávéházi hagyományok felelevenítését tűzte ki célul, és a nagybevásárlás közbeni kényelmes kávézásra, reggelizésre vagy akár az e-mailjeink gyors átolvasására, üzleti megbeszélésre invitál a budaörsi Tesco áruház üzletsorán. Sőt rendszeresen irodalmi szalonokat is tartunk itt. Az idei évben is a növekedés a célunk, bízom benne, hogy egyre több helyszínen vehetik igénybe a Shell szolgáltatásait a vásárlók.

Forrás: Shell

Teljesen azért nem szabadult meg a Shell sem az árstopoktól, az élelmiszereknél továbbra is él az intézkedés. Így tehát ha úgy tetszik, az ársapka egyik lába továbbra is érinti Önöket - mekkora a nem-üzemanyag jellegű bevételeknek a súlya a hálózatukban és mik itt a tervek a jövőre vonatkozóan?

A töltőállomás-hálózat shopjainak termékpalettáján viszonylag kis részt képviselnek az élelmiszer árstoppal érintett termékfajták, habár egyre nagyobb figyelmet szentelünk a nem üzemanyaghoz köthető termékeinknek. A terveinkkel kapcsolatban elmondhatom, hogy 2023-ban az üzemanyagok biztosítása mellett a Tesco mini shop koncepció továbbvitele és a Shell Café hálózat termékkínálatának bővítése áll az értékesítési terveink középpontjában ezen a szakterületen. A Shell kártyás vállalati ügyfelek minél jobb kiszolgálása érdekében is jelentős beruházásokat tervezünk. Az energiaátmenethez kötődő vállalásaink teljesítése érdekében a nagyteljesítményű elektromos töltőhálózat fejlesztése, bővítése is folyamatos. Töltőállomásaink nagy része már most is megújuló energiával üzemel, és folyamatosan lépéseket teszünk a minél környezetbarátabb működés érdekében, így tavaly elindítottuk az Alteóval közösen a lakossági sütőolajbegyűjtést is.

Milyen üzemanyagárakra számít a magyar kutakon az elkövetkező hetekben-hónapokban, milyen tényezők alakítják leginkább az árakat?

A hazai és külföldi beszerzési források nagykereskedelmi árai a világpiaci árakkal párhuzamosan mozognak, emellett szintén árbefolyásoló tényező a szabályozási környezet, a jövedéki adó, az áfa, a kiskereskedelmi adó, amelyek összességében alakítják a kiskereskedelmi árakat, így jóslásokba nem szeretnék belemenni, de ezeket a folyamatokat érdemes figyelni.

Milyen forgalomra számít az idei évben a korábbinál nyilván jóval magasabb árkörnyezetben? 2022-ben jelentős, 20 százalékos ugrást láthattunk az azt megelőző évhez képest.

A forgalmat a gazdasági környezet és az általános keresleti viszonyok alakítják. A Shell-nél a normál piaci folyamatokkal kalkulálva arra számítunk, hogy visszaáll az üzemanyag-forgalom az ársapkás szabályozás előtti szintre. Ennek fényében tervezzük az idei évet.

Forrás: Shell

Címlapkép: Shell