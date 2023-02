Ismét nagyot mehetett a Mol, még mindig hozzájut az olcsó orosz olajhoz a társaság

Péntek hajnalban érkeznek a Mol friss negyedéves számai, az elemzői várakozások alapján újra magas számokat érhetett el a vállalat a legtöbb soron, ami nagyrészt annak tudható be, hogy a termékárak továbbra is magasan állnak, és a Mol még mindig hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz. Újabb rekordra azonban egyik fontosabb soron sem számítanak az elemzők a negyedévre vonatkozóan: az elmúlt hónapokban begyorsuló olajáresés meglátszódhat az Upsream szegmens teljesítményén, illetve a második és a harmadik negyedévi időszakhoz képest beszűkült Brent-Ural spread miatt a Downstreamben sem várnak új csúcsot a szakértők.

Esett az olajár, ez meglátszhat az Upstream szegmensnél

Az idei télre vonatkozó energiabiztonsági kockázatok háttérbe szorulásának köszönhetően az elmúlt hónapok a meredeken csökkenő energiaárakról, többek között az olajárak csökkenéséről szóltak és szólnak - annak ellenére van jelenleg 85 dollár alatt az irányadó Brent nyersolaj hordónkénti ára, hogy pár napja bejelentette az orosz vezetőség, hogy márciusban önkéntesen napi 500 ezer hordóval, azaz a kitermelés mintegy 5 százalékával csökkentik az ország olajkitermelését. A tavalyi év első felében még korábban sosem látott szinteket ostromolt az olajár és voltak időszakok, amikor 120 dollár felett állt a Brent jegyzése, a negyedik negyedévben azonban számításaink szerint az átlagos olajár már jócskán két számjegyű volt és 88,5 dollár közelében alakult - ez egyébként még így is 21 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban.

A Mol az elmúlt években jellemzően forintban tette közzé a negyedéves számait, az elemzői várakozásokat is forintban kaptuk meg, az előző, harmadik negyedév viszont fontos változást hozott, hiszen az olajcég már csak dollárban tette közzé az elemzői konszenzust és a cég negyedéves számai is dollárban érkeztek. Ez vélhetően ezúttal is így lesz, a szakértők várakozásai most is dollárban kifejezve jelentek meg.

A továbbra is relatíve magas olajár ellenére a 2021-es negyedik negyedévhez képest nem várnak nagy növekedést az elemzők az Upstream üzletágban a Molnál: a szakértők a szegmensben 462 millió dolláros EBITDA-ra számítanak, ami mindössze 1 százalékkal magasabb, mint a 2021-es negyedik negyedévben. (A Mol megállapodást írt alá a Waldorffal a teljes Upstream portfóliójának eladásáról az Egyesült Királyságban, így ennek az eredményével, mint megszűnő tevékenység eredményével visszamenőleg is módosították a számokat, az ábrákon világos zölddel az északi-tengeri Upstream portfólió számai nélküli adatok láthatók.)

Erős lesz a Downstream

A Mol egy ideje már nem teszi közzé az arra vonatkozó adatokat, hogy hogyan alakul a finomítói árrése, de az mindenképp elmondható, hogy a magyar vállalat továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, ez pedig kiemelkedő marzsokat eredményez. A Brent-Ural spread alakulása alapján nyugodtan feltételezhetjük, hogy a harmadik után a negyedik negyedévben is magas volt a Mol finomítói árrése. Bár még augusztus végén a spread az azt megelőző 30 dollár feletti szintről valamelyest összeszűkült és 23-24 dollár között alakult sokáig, november végétől azonban ismét visszatértek a 30 dollár körüli spreadek, azaz ennyivel volt olcsóbb az orosz olaj, mint a Brent.

A nyomott orosz olajár elsősorban a december 5-én hatályba lépett uniós olajembargónak tudható be - az orosz pénzügyminisztérium adatai szerint az Ural átlagára januárban például hordónként 49,5 dollár körül volt a Brent 80 dllár körüli ára mellett, ami 42 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és jóval alacsonyabb a Moszkva által a 2023-as költségvetés tervezésénél alkalmazott 70,1 dolláros hordónkénti árnál. Aktuális, hazánkat és a Molt potenciálisan érintő rendszerkockázati elemként itt érdemes kiemelni, hogy az olajárak feltornászását célzó 500 ezer hordós orosz termelésvisszavágás egyelőre nem világos, hogy hogyan érinti/érinti-e a Barátság II. vezetéken Magyarországra érkező orosz nyersolaj importot, hiszen hallgatólagos jóváhagyással Magyarország is részt vesz a nyugati szankciós intézkedésekben, így tehát betartja az árplafon elveit, aminek értelmében "barátságtalan" országnak minősül Oroszország szemében. Az orosz miniszterelnök-helyettes pedig úgy fogalmazott nemrég, hogy

2023-BAN OROSZORSZÁG OLAJEXPORTJÁNAK TÖBB MINT 80 SZÁZALÉKÁT "BARÁTI ORSZÁGOKKAL" TERVEZI LEBONYOLÍTANI.

A Brent-Ural spread alakulása, USD/hordó. Kép forrása: neste.com

Mindenesetre a tavalyi negyedik negyedévben a fenti aggályok közül még semmi sem realizálódott, így az egy évvel ezelőtti eredményhez képest 43 százalékos ugrást várnak az elemzők a Downstream szegmensben. Azt azonban meg lehet jegyezni, hogy a második és a harmadik negyedévi időszakhoz képest beszűkült marzs markánsan meglátszhat a terület eredményén a várakozások szerint, dollárban kifejezve a szegmens EBITDA-ja ugyanis 505 millió dollár lehetett a negyedik negyedévben, ami 32 százalékkal alacsonyabb, mint a július és szeptember közötti időszakban.

Fogyasztói szolgáltatások - Hatnak az árkorlátozások

A szegmens eredménye sokkal kedvezőtlenebbül alakulhatott ahhoz képest, mint amit az előző negyedévben láthattunk, a 77 millió dollár az egy évvel korábbi értéktől is jelentősen, 33 százalékkal elmaradhat az elemzők szerint. Vélhetően az üzemanyagárak több országban bevezetett szabályozása hathatott negatívan, emiatt az üzemanyag árrés csoportszinten csökkent (Magyarországon december elején vezették ki az üzemanyagárstopot, ez tehát bőven a tárgyalt negyedév terhe is volt).

"Normalizálódó" csoportszintű eredmény

A csoportszintű EBITDA tehát a második és a harmadik negyedéves brutális számokhoz képest valamelyest "normalizálódhatott" az utolsó negyedévre, az elemzői konszenzus alapján a harmadik negyedévben érhette el a csúcsot a Mol ebben a tekintetben. A nemrég zárult három hónapban tehát már meredek csökkenésre számítanak az elemzők, igaz, a tavalyi év negyedik negyedévéhez képest így is jelentős, 17 százalékos lehet a növekmény (889 millióról 1,04 milliárd dollárra).

A Mol profitja kifejezetten magas, 380,3 millió dollár lehetett a negyedévben, ez azonban 42 százalékkal alacsonyabb érték, mint az előző negyedév teljesítménye, év/év alapon azonban így is két számjegyű növekményről beszélhetünk.

Címlapkép: Portfolio