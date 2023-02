18. Velencei Építészeti Biennálé - A Magyar Pavilon sikertörténete

műtárgy.com 2023. február 16. 12:29

A 2023. évi Velencei Építészeti Biennálé május 20. és november 26. között lesz látogatható, ahol a világ különböző innovatív és kortárs építészeti különlegességeit lehet majd megtekinteni. Az idei év magyar pavilonjának főszereplője a Néprajzi Múzeum, amely 1872 óta működik, 2022-ben ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját, és ezen alkalomból kifolyólag mutatták be az intézmény, Ferencz Marcel által tervezett korszerű, modern épületét. A Ludwig Múzeum nemrég kiadott közleménye alapján a Néprajzi Múzeum és a Városliget Zrt. a Ludwig Múzeummal közösen mutatják be a Reziduum – The Frequency of Architecture című kiállítást.