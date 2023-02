Hihetetlen, mi történt: szinte már nevetséges, mennyivel előrébb jár a Teslánál ez a cég

A már hosszú évtizedek óta Warren Buffett jobbkezeként szolgáló Charlie Munger tizenöt év távlatában is úgy gondolja, hogy a 2008-ban hozott döntése volt az élete egyik legjobb befektetői húzása, amikor is "rávette" a Berkshire Hathawayt, hogy fektessen be a BYD nevű kínai elekromos autógyártóba - ma a világ legtöbb villanyautót értékesítő vállalatáról beszélünk. De az azóta többszörös árfolyam mellett most is megéri vajon befektetni az óriáscégbe? Mit gondolnak erről az elemzők?

Élete legjobb befektetése? Soha semmi olyan jóhoz nem segítettem a Berkshire-t, mint a BYD - fogalmazott Charle Munger a Daily Journal éves közgyűlésén, amiben Munger igazgatói tisztséget tölt be. A 99 éves veterán guru megragadta a lehetőséget és méltatta a BYD dominanciáját a kínai elektromos járművek piacán: A BYD Kínában sokkal előrébb jár, mint a Tesla, ez szinte már nevetséges - mondta. A legfrissebb adatok szerint a kínai fogyasztók egyre inkább a BYD 14 500 és 29 000 dollár között árult modelljeit választják a versenytársak, például a Tesla és a Xpeng drágább opciói helyett. A társaság 2022-ben 1,86 millió autót szállított le, ami háromszorosa a 2021-ben eladott mennyiségnek, és ezzel a világ legkelendőbb elektromosautó-gyártójává vált tavaly, bár eladásai között hibridek és teljesen elektromos járművek is szerepelnek. A Tesla ezzel szemben 2022-ben 1,3 millió autót szállított le világszerte; Munger emellett rámutatott, hogy míg a BYD árat emelt néhány népszerűbb modelljénél, addig a Tesla kénytelen volt olcsóbban értékesíteni a járműveket. A kínai óriáscég nemrég úgy becsülte, hogy 2022-ben 2,2 és 2,4 milliárd dollár közötti nettó nyereséget fog elérni, ami közel 1200 százalékos növekedést jelentene a 2021-es profithoz képest (relatíve alacsony bázisról történet ez az ugrás). A BYD emellett rövidesen Japánban és Európában is terjeszkedést tervez. Hihetetlen, ami történt. Néhány évvel ezelőtt még senki sem hallott a BYD-ről - összegzett Munger. Tényleg jó ötlet volt A Berkshire Hathaway 2008-ban 225 millió BYD-részvényt vásárolt összesen 230 millió dollár értékben. Munger kulcsszerepet játszott az "omahai orákulum" (Buffett) BYD-be történő befektetésében, a Fortune-nak adott 2009-es interjújában Wang Chuanfu-t, a vállalat vezérigazgatóját "Thomas Edison és Jack Welch kombinációjának" nevezte. A Berkshire Hathaway kínai EV-cégben lévő részesedésének értéke az eredeti befektetés óta ugrásszerűen megnőtt, a vállalat részvényeinek tavaly júniusi csúcsárfolyamán a Berkshire Hathaway részesedése 9,5 milliárd dollárt ért (a BYD részvényei azóta mintegy 30 százalékot estek.) A Berkshire Hathaway tavaly nyár óta fokozatosan elkezdte csökkenteni kitettségét a cégben, az augusztus eleji 20,47 százalékhoz képest mostanra 11,87 százalékra esett vissza a rézesedésük, miután a múlt héten újabb részvényeladásról számolt be a társaság. A South China Morning Post számításai szerint az eladásokból a Berkshire Hathaway mintegy 2,6 milliárd dollárt profitált, szóval minden további nélkül kijelenthető, hogy tényleg bejött Munger számítása. Szakértők szerint a mostanában látott részvényeladások összhangban van Warren Buffett érték alapú befektetési filozófiájával, vagyis azzal, hogy alulértékelt részvényeket vásárol, és addig tartja azokat, amíg a piac megfelelően nem értékeli őket. Munger ráerősítette erre, kiemelve, hogy a jelenlegi áron a BYD magasabban van árazva, mint például a Mercedes Benz. Ez nem egy olcsó részvény - összegzett. A jelenlegi árfolyamokon a Berkshire Hathaway BYD-ben maradó részesedése körülbelül 3,9 milliárd dollárt ér. A jelenlegi szinteken tehát Charlie Munger szerint már nem feltétlenül érdemes befektetni a kínai elektromosautó-gyártóba - de mit gondolnak erről a szakértők? Mit mondanak az elemzők? Az elemzői várakozások kimondottan pozitív jövőt vetítenek előre a már több mint 800 millió kínai jüanos piaci kapitalizációval rendelkező vállalat számára - a Reuters legfrissebb adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján 27 szakember javasolja vételre, 4 tartásra, eladásra pedig mindössze egy elemző ajánlja a vállalat papírjait, a vételi ajánlások arányának kedvező alakulása pedig egészen látványos volt a mögöttünk álló bő három évben. Az elemzői célárak átlaga a tavaly év közepe után beindult meredek esés után jelenleg 35 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam. Az elemzők a kilátásokkal kapcsolatban is rendkívül optimisták: közel exponenciálisnak nevezhető ívet írhat le az elkövetkező években a vállalat árbevételének alakulása, a 2024-es 770,5 milliárd jüan (112 milliárd dollár) a 2021-es pénzügyi év bevételének több mint három és félszerese lehet előreláthatólag. Emellett az adózott eredmény tekintetében ennél is jelentősebb emelkedésre lehet számítani, a tavalyi 3 milliárd jüanos profithoz képest 2024-ben már 35,5 milliárdra rúghat ez az érték. Címlapkép: Sjoerd van der Wal/Getty Images