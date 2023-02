Kifulladóban a tőzsdék lendülete, de mutatunk egy jó lehetőséget bármilyen irányba mennek a piacok

Az elmúlt majdnem két hónap piaci ralija kifulladóban van, miután egyre kevesebb pozitív hír tornássza a kurzust felfelé. Egyre több jegybankár nyilatkozata árulkodik a bizonytalanságról, illetve számtalan mutató az amerikai gazdaság stabilitását mutatja, ami további kamatemelésekhez vezethet. Ugyan ez a legtöbb befektető számára rosszat jelent, szerencsére bármelyik irányba megy a kurzus, van rá lehetőség, hogy profitáljunk belőle.

Mindig vannak jó lehetőségek

Az elmúlt hetek gazdasági adatai egy erős és stabil gazdaságról árulkodtak, azonban véleményem szerint túlfűtötté vált a piac. A legtöbb short pozícióval rendelkező befektetőt kiszorították, illetve az utolsó bikapiac sztárjai nagyobb felértékelődésen vannak túl, ami azt mutatja, hogy még mindig a megszokott papírokhoz ragaszkodnak a befektetők és az új rezsim vezető papírjai még nem teljesen fedték fel magukat. Amikor tudjuk, hogy már nem nagyon van helye további emelkedésnek, viszont a shortolástól is tartózkodunk, akkor is számtalan lehetőség létezik, amivel maximalizálhatjuk a portfóliónk hozamát. Amikor nagy a bizonytalanság és megosztottak a vélemények, a piac volatilitása is megugrik. Ezt a volatilitást a VIX index tökéletesen leköveti.

Forrás: Bloomberg, Vanda

De vajon mi az a VIX index?

A VIX indexet sokszor félelem indexnek is szokták hívni, hiszen az amerikai részvénypiac várható volatilitásának mérőszáma. Az index az S&P 500 index opciós árain alapul, és az index következő 30 napra szóló put és call opcióinak súlyozott árainak kombinálásával kerül kiszámításra. Úgy tervezték, hogy tükrözze a befektetők véleményét a jövőbeli amerikai részvénypiaci volatilitásról - más szóval, hogy a befektetők szerint az S&P 500 index mennyire fog ingadozni a következő 30 napban. Az index előretekintő, és a jövőbeli piaci mozgások változékonyságát igyekszik megjósolni. Ez az ellentéte a "tényleges" volatilitásnak, amely a már ismert árak változékonyságát méri. Ha a VIX ugrik, azt jelenti, hogy az S&P 500 opciós piac kereskedői arra számítanak, hogy a piaci volatilitás növekedni fog. Minél magasabb a VIX index, annál nagyobb a félelem, ami a piaci kontrariánusok szerint vételi jelzésnek számít, illetve ennek fordítottja is igaz.

Általában a 30-nál magasabb VIX-értékek a megnövekedett bizonytalanságból, kockázatból és befektetői félelemből eredő fokozott volatilitást jelzik. A 20 alatti VIX-értékek pedig stabilabb, kevésbé stresszes időszakoknak felelnek meg a piacokon.

Forrás: Bloomberg

Most, hogy tudjuk, hogy mit is mutat a VIX index, érdemes megvizsgálni a jelenlegi körülményeket, illetve, hogy a portfóliónkba, hogyan tudjuk ezt az eszközt úgy beépíteni, hogy maximalizáljuk annak teljesítményét bármilyen piaci körülményben. A fenti ábra 2000 eleje óta veti össze a VIX index és az S&P 500 index alakulását és nagyon jól látható, hogy az elmúlt két évtized legnagyobb eseményei körül mekkorát növekedett a volatilitás és ebből profitálni is lehetett. Az ábráról leolvasható, hogy, amint elkezd esni a piac a VIX Index elkezd emelkedni, illetve, amikor emelkedik a piac, akkor a félelem index pedig csökken. Utoljára szeptemberben múlta felül a 30-as értéket az index és jól látható, hogy a tavalyi évben 4 766 pontról egészen 3 585 pontig esett az S&P 500 index, míg a VIX index 17 pontról, 31,62 pontig emelkedett.

Véleményem szerint most is egy ilyesmi időszak következik, azonban nem várok akkora esést, mint tavaly, de akár a 3 800-as szintet is letörheti az irányadó index. Ugyan a legtöbb befektető az emelkedő piacot szereti, ha jobban belegondolunk a volatilis időszak jobb lehetőségeket kínál a szemfüles befektetőknek. Múlthét óta közel 30 százalékot emelkedett a VIX, áttörve a 23 pontos szintet. A jelenlegi gazdasági kilátásokat figyelembe véve szerintem akár 26-27 pontig is emelkedhet az index. Az elmúlt napokban egyre több jegybankár váltott keményebb retorikára és többen jelezték, hogy a márciusi Fed gyűlésen akár az 50 bázispontos kamatemelés is bekövetkezhet. Ugyan a terminal ráta szerint 5,3 százalékig emelkedhet a kamatszint, ami további 50 bázispontos emelésnek felel meg, azonban a Goldman Sachs a további 75 bázispontos emelést sem zárja ki. De vajon miért emelkednek a kamatemeléssel kapcsolatos várakozások?

Az adatok egyre inkább azt mutatják, hogy az amerikai gazdaság elkerülheti a recessziót és, hogy az eddigi kamatemelések sem tudták letörni a gazdasági növekedést. Míg decemberben az atlantai Fed 0,7 százalékos GDP növekedéssel számolt az első negyedévre, addig most 2,5 százalékos bővülést vár. A foglalkoztatottság szintén nagyon erős és a gazdasági hangulat is javulóban van. A fogyasztók továbbra is költekeznek, ami pedig az infláció csökkenésének a lassulását idézi elő, sőt, akár még emelkedés is benne lehet a pakliban. Ezek miatt viszont a Federal Reserve-nek sokkal nehezebb dolga lesz. Ugyan Jerome Powell legutóbbi beszéde galambabb volt, mint várták a piaci szereplők, most úgy néz ki, hogy vissza kell térnie a héja retorikához, hiszen további kamatemelésekre lesz szükség, ha vissza szeretnének térni a 2 százalékos célszinthez. Ez pedig rosszat jelent a részvények számára, főleg úgy, hogy a kockázati prémium tovább csökkent 1,66 százalékra. Vagyis, hogy a tízéves amerikai állampapír hozamához képest csak 1,66 százaléknyi többlet eredményhozamot (E/P) tudunk elérni, ha az S&P 500 indexbe fektetnénk pénzüket. Az amerikai állampapírt kockázatmentesnek feltételezzük, míg a részvényindexbe való befektetésnek mind tisztában vagyunk a kockázataival.

Forrás: BofA

Szintén érdekes a fenti ábra, ami a Fed kamatszintjeit mutatja be és, hogy ezeknek milyen következményei voltak. Historikusan a legtöbb olyan időszakban, amikor magas volt a kamatszint, megtört az amerikai gazdaság. Most is kezd magas lenni, hiszen a várakozások szerint bőven átlépi idén az 5 százalékos szintet, ami szintén kockázatokkal járhat és ez is egy ok, amiért nem vagyok optimista a piacokkal kapcsolatosan, hiszen a márciusi Fed-ülés sok meglepetést tartogathat.

Mi a megoldás?

A fent bemutatott ábrát tanulmányozva jól látható, hogy akkor érdemes belevenni a VIX-be, ha a részvénypiacok csúcsosodnak és elkezdenek lefordulni, illetve ez fordítva is igaz, hiszen, ha a piacok hatalmasat estek és várható egy felpattanás, akkor pedig shortolni érdemes a VIX indexet.

Fontos, hogy itt nem az árfolyam irányokra fogadunk, hanem a csökkenő vagy épp emelkedő volatilitásra.

Most azt látjuk, hogy február 1-én kezdett el emelkedni a VIX index és azóta körülbelül 30 százalékkal van magasabban, míg az S&P 500 lefordulása is erre a napra datálható. A jelenlegi S&P 500 célárak körülbelül 4 200-nál vannak év végéig és, ha megnézzük, hogy február elején majdnem elérte a 4 200 pontos szintet, akkor érzékeljük, hogy a rali befejeződhetett és egy volatilisebb időszak következhet, hiszen egy hónap alatt majdnem sikerült a teljes éves várakozást elérnie az indexnek. Ilyen esetekben megnövekszik a bizonytalanság, ami a VIX index felértékelődéséhez vezet. A VIX index mozgását számtalan ETF-en keresztül meg tudjuk játszani és a jelenlegi környezetben érdemes lehet a portfóliónkat egy ilyen eszközzel kiegészíteni.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA. A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.

Címlapkép: Shutterstock