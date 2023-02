Absztrakt élmény Párizsban – Kóródi Zsuzsanna alkotásait is bemutatják a DANYSZ Gallery csoportos kiállításán

Március 18-tól május 6-ig látogatható a DANYSZ Gallery Abstract Experience című csoportos kiállítása, amelyen Kóródi Zsuzsanna is szerepel.

Kóródi Zsuzsanna, Digital horizon, 2022. Forrás: DANYSZ Gallery

A több mint 60 évvel ezelőtt a MoMA-ban rendezett, mérföldkőnek számító The Responsive Eye című kiállítás azt vizsgálta, hogyan reagál a szem térben és időben a művészet olyan alapvető elemeire, mint a szín, a mintázat és a fény. Most, a párizsi székhelyű, shanghai és londoni kiállítótérrel is rendelkező DANYSZ Gallery három kiemelkedő művész alkotásait mutatja be, szemléltetve, hogy a geometrikus absztrakció ezen iránya hogyan újul meg a fiatal alkotók művészetében.

Tomislav Topic (Németország, 1985) színes installációitól Sébastien Preschoux (Franciaország, 1974) tökéletes vonalvezetésén át Kóródi Zsuzsanna (Magyarország, 1984) finom mozgásjátékáig: a művészek közös vágya, hogy egy intenzív, belső élményt teremtsenek nézőiknek az alkotások szemlélése, elemzése, értelmezése és újraértelmezése által. Ezt az élményt a matematikai logikának engedelmeskedve korlátozott számú formával komponálva hozzák létre, így a művek a vonal tisztaságára, a vákuum energiájára, a rács rezgésére, a pont feszültségére és a kontrasztok erejére irányítják a figyelmet.

Sébastien Preschoux, Musachi, 2023. Forrás: DANYSZ Gallery

A művészet látásmódja, valamint a műalkotásokkal való interakció a történelem során folyamatos fejlődésen esett át. A vizuális kifejezés nemcsak egyre bővülő teret kapott új lehetőségekkel, de az alapvető ábrázolási hagyományokat is megkérdőjelezte. 1955-ben Denise René galériatulajdonos és Victor Vasarely, a művész ösztönzésére rendezték meg a nagy visszhangot kiváltó The Movement kiállítást. A geometrikus absztrakcióból eredeztethető kinetikus művészet aztán gyorsan összekapcsolódott a művészeti megközelítések széles csoportjával, amelyben a valós vagy virtuális mozgás meghatározó szerepet játszott.

Tomislav Topic, Calm Noise, 2021. Forrás: DANYSZ Gallery

Az Abstract Experience kiállításon bemutatott művek mélyen esztétikusak, valamint nagyfokú szigorról és radikalizmusról tesznek tanúbizonyságot. E csoportos kiállítás minden egyes darabja arra készteti a nézőt, hogy megkérdőjelezze a térben elfoglalt helyét. Gyakran elveszve, saját valóságát megkérdőjelezve a nézőt lenyűgözik a zavarba ejtő optikai hatások, amelyek dinamikusan változtatják meg a környezetet. Ezek a művek az emberi észlelés mechanizmusait a végletekig feszegetik, azonban a szemlélődő folyamat során a megkérdőjelezés mégis átadja a helyét a lenyűgözésnek és az érzelmek áramlásának.

Kóródi Zsuzsanna, npf 01-02, 2023. Forrás: DANYSZ Gallery

Kóródi Zsuzsanna művészetében a rétegeknek nagy jelentőségük van. A rétegek párhuzamos és merőleges képeket eredményeznek, amelyek térben és időben egyaránt mozognak, ismétlődő ritmus jellemzi őket. A művész legtöbb sorozatában felbukkan a különböző képernyők témája, melyek segítségével a digitális környezetünkre is reflektál. Műveiben a vizuális kép, a mozgás vagy a fény geometriája mindig két, egymástól adott távolságra lévő réteg vagy mintázat között jön létre. Kóródi kompozícióiban a két és háromdimenziós teret vegyíti, olyan műveket alkotva, ahol a mozgást a néző generálja. Az anyag optikai tulajdonsága és a színek tudatos egymásra helyezése szédülést keltenek. Ezt az élményt átélve a néző elgondolkodik a mozgás mibenlétén, a látás-élmény folytonosságán.

A művészek Berlinből, Budapestről és Párizsból érkeztek. A három különböző nézőpontú alkotó a trompe l'oeil, a perspektíva és az anamorfózis modern örökösei, akik mind a maguk módján uralják a teret és a színeket, hogy a látogatónak kiemelkedő élményt nyújtsanak.

