Formabontó privát múzeumépületek korunk úttörő tervezőitől

Biztosan többünkkel előfordult már egy adott tárlat megtekintése során, hogy az elénk tárt műalkotások mellett, a kiállítás helyszínének látványa szintén erőteljes hatást gyakorolt érzékszerveinkre. A magánmúzeumok mindig is jelentős szerepkört töltöttek be a helyi művészeti színtereken: hiánypótló tevékenységükkel gyakran gazdagítják a perspektíváink sokaságát. Számos privát gyűjteménytulajdonos – kiváló építészekkel együttműködve – szorgalmazza olyan múzeumépületek megteremtését, melyek merőben újragondolják a meglévő struktúrákat. A műtárgy.com most kiemeli korunk néhány vezető építészét, akik részt vettek és vesznek a magánkézben lévő műalkotások innovatív reprezentálásban.