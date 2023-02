Öngyilkos lett egy dúsgazdag amerikai milliárdos, filantróp

A The New York Post rendőrségi forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy Lee-t csütörtök reggel találták holtan manhattani irodájában, befektetési cégének székhelyén, a jelek szerint önkezűleg vetett véget életének lőfegyverrel.

A Post szerint azután találtak rá, hogy a rendőrség 11:10 körül egy 911-es segélyhívásra reagált. A New York-i rendőrség közölte, hogy a mentőszolgálat munkatársai egy "férfit találtak, akit a helyszínen halottnak nyilvánítottak". A rendőrség további részleteket nem közölt, és azt mondta, hogy a városi orvosszakértői hivatal fogja megállapítani a halál okát és módját.

"A család rendkívül szomorú Tom halála miatt" - áll Lee családjának közleményében.

Lee a 2006-ban alapított Lee Equity alapítója és elnöke volt, korábban pedig az általa 1974-ben alapított Thomas H. Lee Partners elnök-vezérigazgatója. Az elmúlt 46 év során Lee több mint 15 milliárd dollárnyi tőkebefektetésben vett részt, köztük olyan márkanevek felvásárlásában és későbbi eladásában, mint a Snapple Beverages vagy a Warner Music.

Filantrópként és kurátorként is ismert volt, aki számos szervezet igazgatótanácsában dolgozott, köztük a Lincoln Center, a Museum of Modern Art, a Brandeis University, a Harvard University és a Museum of Jewish Heritage igazgatótanácsában.

Vagyonát a Forbes 2 milliárd dollárra taksálta.

Címlapkép: Getty Images