Elindult az árháború: magához láncolja az autógyártókat a nálunk is terjeszkedő óriáscég

A kínai CATL az ügyletet ismerő személyek szerint több kisebb hazai elektromosjármű-gyártóknak is nagyon kedvezményes árakat ajánlott az akkumulátorokra. Az óriáscégnek korábban állítólag sikerült a piacinál jelentősen alacsonyabb, 200 000 jüan körüli tonnánkénti lítiumárakat kialkudnia a beszállítóitól, a hazai autóipari ügyfeleivel pedig olyan kötelezettségvállalást hoztak tető alá, aminek értelmében a cégek az akkumulátorszükségleteik jelentős részét a CATL-től vásárolják, egyes esetekben 80 százalékot is elér ez az arányszám.

Elemzők szerint a CATL lépése a vállalat lítiumbányászatba és -finomításba történő befektetéseiből adódó költségelőnyét mutatja, valamint azt, hogy eltökélten igyekszik kiszorítani a versenyből a kisebb kínai riválisokat, mint például a CALB és az EVE Energy-t. A piaci dominancia ilyen éles megnyilvánulását és az agresszív árazást nem nézi jó szemmel néhány kínai autógyártó, az pedig egyelőre nem világos, hogy a kínai szabályozó hatóságok hogyan tekintenek a CATL ajánlatára, ami jóval alacsonyabb költségeket biztosíthat a jövőbeli megrendelésekből való fix részesedésért cserébe. A kínai kormány költség- és árszabályozó ügynöksége csütörtökön közölte, hogy tisztviselői a hónap elején meglátogatták a CATL-t, és közölték, hogy "megerősítik az együttműködést" a vállalattal, további részletek közlése nélkül.

A fent említett 200 000 jüanos árszint a jelenlegihez árfolyamhoz képest közel felezést jelent; a lítium ára 2021 közepén kezdett meredek emelkedésbe, ekkor kezdték el az elektromos autók iránti igény ugrásszerű növekedése miatt az autógyártók és az akkumulátorgyártók is az energiaiparban betöltött fontossága miatt "fehér aranynak" is becézett fémet felhalmozni. A megfordulóban lévő és most már csökkenő kínai kereslet azonban kétségeket ébresztett azzal kapcsolatban a szereplőknél, hogy a lítiumpiac mennyire lesz szűkös idén, ez pedig a világ más részein is lefelé szorította az árakat, illetve ezzel párhuzamosan a lítiumgyártók részvényeit is. A mostanában látott meredek esés ellenére azt azért fontos megegyezni, hogy

A KÍNAI LÍTIUM ÁRA MÉG MINDIG NYOLCSZOROSA AZ EGY ÉVVEL EZELŐTTI SZINTNEK,

és még nagyon nagyot kéne esnie, mielőtt megközelítené a legdrágábban üzemelő bányák termelési költségeit.

Forrás: tradingeconomics

"A CATL által felajánlott csökkentések segítenék a kínai EV-ipart" - vélekedett James Frith, a Volta Energy Technologies akkumulátor-technológiára összpontosító kockázati tőkecsoport egyik vezetője. "Kínai szemszögből nézve, mivel ők az elektromos járművek piacának meghatározó szereplője, nem akarhatják elveszíteni a lendületet".

Hozzátette:

Ha az olcsó akkumulátorokkal rendelkező autók egy része Európába kerül, az kereskedelmi feszültségeket okozhat

