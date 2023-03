A fák nem érnek az égig: ennyi lett volna a tőzsdék menetelése?

Az év eleje kifejezetten erősen indult a tőzsdéken, azonban az egyrészt meglepően erős makrogazdasági adatok, és a vártnál magasabb inflációs számok miatt beindult egy erőteljesebb korrekció. Nemcsak a részvénypiacok adták vissza a januári emelkedés egy részét, de a dollár is komolyabb erősödésbe kezdett a hónapok óta tartó gyengülő tendencia után. Ezzel párhuzamosan a negyedik negyedéves gyorsjelentési szezon is okozott mozgásokat a piacon, nem kivétel ez alól a magyar tőzsde sem, ahol többek között a Magyar Telekom és a Masterplast jelentése hozott nagyobb mozgásokat.

Az év eleji ralit követően egy jelentősebb korrekció alakult ki a tőzsdéken február végén. A nemzetközi piacokon a széljárást továbbra is az Egyesült Államok határozza meg, ahol az elmúlt hetekben meglepően erős gazdasági adatok, és meglepően rossz inflációs adatok érkeztek. Ez abban csapódott le, hogy a piaci szereplők elkezdték megváltoztatni a kamatemelési várakozásaikat, miután a február elején megjelent foglalkoztatási jelentés szerint az amerikai gazdaság a vártnál sokkal nagyobb mértékben, 517 000 új munkahelyet teremtett, és a munkanélküliségi ráta 3,4 százalékra csökkent - 1969 óta a legalacsonyabb szintre. Erre jött rá a vártnál magasabb januári fogyasztói és termelői árindex adat, valamint a múlt pénteki, szintén a vártánál rosszabb core PCE-adat.

A fentiekkel párhuzamosan a tőzsdéken beindult egy korrekció, a dollár elkezdett felfelé kapaszkodni, és a kötvényhozamok újra emelkedésnek indultak. Ennek a korrekciónak köszönhetően februárra a fontosabb tőkepiaci eszközök közül azok kerültek többségbe, amelyeknek mínuszban van idén az árfolyama – szemben januárral, amikor még döntően olyan eszközökből volt több, amelyek pluszban vannak.

Az árupiaci termékek közül jelentősen emelkedett az első két hónapban az amerikai sertés ára. Maga a trend egyébként nem újdonság, a 2022-es évben jelentkező bizonytalanság - mivel az ukrajnai háború hatással volt a takarmány-, energia- és műtrágyaárakra – már korábban is felfelé lökte az árakat. Az infláció minden olyan termelő költségeit érintette, aki nem volt lefedezve vagy valamilyen módon védve az inputköltségek meredek emelkedésétől.

Éles kontrasztban van ezzel a földgáz ára, amely meredeken esett az év első hónapjában. Ugyan az alábbi ábrán amerikai földgáz van feltüntetve, Európában is hasonló nagyságrendű (-37%) csökkenést mutatott a gázár az idei évben. Bár számos egyedi tényező szerepet játszott az elmúlt hónapban a gázárak csökkenésében, a leginkább mégis a vártnál enyhébb téli időjárás volt a meghatározó, amely által a fűtési keresleti várakozások csökkentek.

A nyersanyagpiac egészét tekintve az látszik, hogy egy kisebb hangulatromlás itt is lejátszódott februárban, hiszen a CRB nyersanyagindex január 1 százalékos emelkedéséhez képest februárra 2 százalékos mínuszba került a benchmark.

A fent említett okok miatt a részvénypiacokon a különösen erős januári hónap után februárban beindult a korrekció. Ha az amerikai indexeket nézzük, a Dow Jones 2022 szeptembere óta a leggyengébb hónapját zárta, így a három vezető tengerentúli benchmark közül az egyetlen lett február végére, amelyik mínuszban van idén. Szintén gyengén teljesítettek idén az indiai indexek, viszont az esés mögött kifejezetten érdekes sztori van, ugyanis az alulteljesítést a híres shortos cég, a Hindenburg Research elemzése váltotta ki. Ők azt állítják, hogy a tőzsdén több vállalattal jelenlévő Gautam Adani cégbirodalma mögött a történelem legnagyobb vállalati csalása áll, ráadásul a részben tőzsdei manipulációra épülő bűncselekményekben az indiai hatóságok is érintettek lehetnek. A Hindenburg elemzése masszív esést okozott a cégbirodalomhoz tartozó tőzsdei társaságok árfolyamában. Az ügyről alábbi cikkünkben írtunk részletesebben:

Ezzel szemben viszont több tőzsdén folytatódott a rali, melyek közül a görög piacot érdemes kiemelni, ahol a vezető index a januári 10 százalékos emelkedést több mint duplázni tudta februárban.

A magyar tőzsdén sem volt hiány izgalmakból az év első két hónapjából, főleg, mivel nálunk is zajlik a gyorsjelentési szezon. A hazai blue chipek közül a Magyar Telekomot kell kiemelni, hiszen az erős év eleji ralit tovább fűtötte a cég negyedik negyedéves gyorsjelentése, miután a várakozásokat meghaladó számokat közölt a cég, illetve erős növekedési előrejelzést adott az idei évre, ráadásul a menedzsment az osztalék jelentős felemelésére is javaslatot tett. A másik oldalon a Masterplast teljesített idén a leggyengébben a BUX-komponensek közül. A menedzsment január elején profit warningot tett közzé, ezután pedig veszteséges negyedik negyedévet jelentett a vállalat, amire hat éve nem volt példa a cég történetében, ha az adózott eredményt nézzük.

Ahogy fent is említettük, az amerikai kamatemelési várakozások növekedésével a dollár is rákapcsolt az év eleji gyengélkedés után. Ezzel párhuzamosan az alábbi listán szereplő devizák többsége mínuszba került a zöldhasúval szemben, bár a forint továbbra is több mint 5 százalékos erősödést mutat.

Ha az euró/dollár párt nézzük, januárban közel 3 százalékot erősödött az euró a dollárral szemben, ehhez képest viszont teljesen visszaadta a kurzus az emelkedést februárban, és jelen állás szerint gyengült az euró a dollárral szemben idén.

Érdekesség, hogy a többi eszközosztály esetében látott korrekció nem zajlott le akkora mértékben a kriptovalutáknál: a bitcoin árfolyama például szinte ugyanott van, mint január végén.

