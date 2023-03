Accorde: a hazai kötvények továbbra is attraktívak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Accorde Alapkezelő írását olvashatják:

"Legnagyobb változást a részvény és kötvény portfólió közötti átsúlyozás jelenti, ami főként az elmúlt hónap alatt visszapattanó core piaci hozamoknak köszönhető, amely egyelőre nem járt együtt a hozamfelárak tágulásával. A magas rövid oldali hozamok miatt a hazai kötvények továbbra is attraktívak maradtak, azonban ismét előkerültek a fejlett piaci kötvények is. Hasonló okból emeltük pénzpiaci kitettségünket is, ahol azonban már egyes eszközökben profitot realizáltunk a devizapiaci mozgások hatására.





Ugyan részvénysúlyunk enyhén csökkent a portfólión belül, ez inkább profitrealizálásnak köszönhető a jó évkezdést követően. Továbbra is a vártnál jobban alakulhat a növekedés a fejlett piacokon - legfőképp Európában - a csökkenő energiaárak és a kínai nyitás hatására. A visszaemelkedő hozamok nehéz benchmarkot állítottak a részvényekkel szemben, így az inflációs kép további javulásáig várhatóan a kötvények kerülnek előtérbe.



Egyelőre a vártnál erősebben alakul a növekedés a legtöbb fejlett gazdaságban, amelyet tovább támogat a kínai nyitás is, így a nyersanyagok jól teljesíthetnek a következő hónapokban. Véleményünk szerint a folytatódó orosz-ukrán háború esetleges eszkalációja, valamint a pozícionáltság is ez irányba mutat."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.