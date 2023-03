Aegon: komoly kihívás előtt állnak a befektetők

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Csalódottak voltak azok a befektetők, akik a januári hozam csökkenést folytatását várták februárban. A jó januári inflációs adatok nem folytatódtak és ez meglátszott a hozamok emelkedésén. A vártnál sokkal erősebb USA munkaerő-piaci és ISM szolgáltató-szektor adatok valamint a hónapok óta először ismét érdemi gyorsulást mutató PCE árindex nem azt mutatja, hogy az infláció tetőzött. Amerikai közgazdászok egy csoportja már arról publikált, hogy 6,5 százalékig kellene emelni az alapkamatot, amely mindenképpen szintet lépésnek felelne meg a monetáris politikában - kérdés, hogy lesz-e politikai nyomás a FED-en ennek elkerülésére, illetve mennyire komoly a 2 százalékos inflációs cél. A munkaerő-piaci adatsorral kapcsolatban sokan feszegették, hogy mennyire torzítanak ezek a jelentős szezonális és egyéb statisztikai kiigazítás miatt, de a nyers adatokat nézve az látszik, hogy a januárban mindig jelentős elbocsátási hullám most a szokásosnál sokkal kisebb volt, úgy tűnik, a munkáltatók nem akarták elküldeni olyan mértékben a karácsonyi szezonra felvett alkalmazottakat, mint a korábbi években. Ezen túl szokatlan, hogy a kamatemelések ellenére nem csökkent, hanem még mindig csúcson van az építőipari foglalkoztatás, ez akár 5-800 ezres eltérést is jelent a korábbi ciklusokban látotthoz képest, számos elemzőt meglepve. Az amerikai jegybankon belül is a héják kommunikációját lehet leginkább hallani. A Minneapolis FED elnök Neel Kashkari, aki a legnagyobb galambból a legnagyobb héjává változott, "agresszív kamatemelést" ígért. Christopher Waller FED kormányzó szintén további emelésekről beszélt. John Williams NY FED elnök szerint, pedig ha tovább lazulnak a pénzügyi kondíciók a gazdaságban, akkor még inkább kamatot kell majd emelni, ami akár 5,50%-ig is felmehet. Az inflációs kép miatt a FED kamatpálya a korábbinál érdemben magasabb kell, hogy legyen, amennyiben a FED tényleg komolyan gondolja a 2 százalékos inflációs célt. Ennek egyik oka a bérek, a nyugdíjak és a segélyek inflációs indexálása, de a normál bérszínvonal is emelkedik még. A nagy befektetési bankok is emelik a kamat tetőzési szintjüket. A Deutsche Bank szerint a FED még 4x25 bázispontos kamatemelést hajt majd végre idén, ezzel 5,75 százalékon lehet a tetőzés, miután az infláció nem csökkent a kívánt mértékben, és a Goldman Sachs a korábbi 5,25 helyett 5,5 százalékra várja a kamatcsúcsot. Amit a piacok még nem áraztak be, hogy mi történik akkor, ha az 1970-es évek stagflációs időszaka köszönt be. A legnehezebb a szolgáltatói inflációt lehozni, és ha az nem sikerül, akkor egy lassuló gazdasággal viszont relatíve magas inflációval kell számolni. Ezt a szcenáriót a részvény piacok még nem árazták be. És ha ez a gazdasági állapot bekövetkezik, akkor a jelenlegi 18-as P/E rátának kb. 30%-al csökkennie kell, hogy a részvények a reális árazási szintjükre essenek. Ez komoly kihívást jelenthet a befektetőknek.

A kínai gazdaság is gyengébben muzsikál a vártnál. A Caixin feldolgozóipari PMI értéke januárra enyhén, 49-ről 49,2-re nőtt, amely a vártnál gyengébb érték. A nyitás ellenére a piaci kereslet elég gyenge a válaszadók szerint, miközben az input költségek hét hónapja nem látott mértékben emelkedtek. A szolgáltató szektor PMI értéke januárban 52,9-re emelkedett, amely enyhe, de nem kirobbanó gazdasági növekedést jelez. Az újra nyitás jelei látszanak az inflációs számokon is. Az infláció havi szinten 0,8 százalékkal nőtt, a fogyasztói árak területén januárban, év/év alapon 2,1 százalékos volt a növekedés. De az infláció emelkedése nem csak kínai jelenség. Ázsiában számos országban volt megfigyelhető az infláció gyorsulása december-januárban, amely monetáris politikai szempontból nehezebbé teszi a helyzetet, itt így még nem tud jönni a globálisan várt lazítás.

Magyarországon változatlanul nagyon magas az infláció. A hivatalos KSH tájékoztatója szerint 25,7 százalék volt az infláció februárban, azaz ennyit emelkedtek a fogyasztói árak tavaly februárhoz képest. A drágulás, úgy, mint az előző hónapban, több évtizedes rekordot jelent. Februárban maradt a 13%-os alapkamat, és a 18%-os egynapos kamat, ami a forintnak nagyon erős támaszt adott. Annak ellenére, hogy februárban, az USA-ban és az EU-ban feljebb mentek az irányadó kamatok, a forint nem gyengült sem a dollár sem az euróval szemben.

A modell portfólión februárban nem változtattunk. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban tartjuk a pénzpiaci és a kötvény kitettséget a részvény és egyéb kitettségekkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.