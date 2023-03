Diófa: érdemes a rövid kötvények felé mozdulni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónapban több olyan adat is érkezett, ami alapjában változtathatja meg azt a képet, amit a piac elkezdett árazni. Az amerikai infláció a konszenzusnál kisebb mértékben csökkent, a termelői inflációról nem is beszélve, a kiskereskedelmi forgalom és a használt autók ára is érdemben emelkedett az előző hónaphoz képest. Több európai országban emelkedett az infláció, illetve a kínai beszerzési-menedzserindexek is javulást mutattak. Ezek együttesen pedig nem azt mutatják, hogy az infláció úgy tudna lecsökkenni, hogy ezzel együtt sikerülne elkerülni a recessziót. Inkább olyan kép rajzolódik ki a fenti adatok alapján, hogy a gazdaság még mindig túl erős ahhoz, hogy az inflációt gyorsan és tartósan sikerüljön a cél közelébe csökkenteni. Ezt tükrözi az is, hogy az amerikai 2 éves államkötvény hozama több, mint 70 bázispontot emelkedett az elmúlt néhány hétben és az év második felére várt amerikai kamatcsökkentési várakozások is kiárazódtak, míg az EKB esetében a piac már 4%-ot súroló kamattetőt vár. Összességében a fenti kép nem kedvez a kamatérzékeny eszközöknek, és ezeknek a fejlemények az eszközallokációs döntéseke is hatással lehet.

Egyfelől, ha a vártnál hosszabb ideig maradnak magasak a kamatok, akkor egy ideég még inkább a rövid lejáratú kötvények preferáltak a hozamgörbe inverzitása miatt és csak később lehet érdemes agresszíven és tartósan a hosszabb kötvények felé mozdulni. Hazai fronton ezt erősíti az MNB legutóbbi kamatdöntő ülése is, ahol az erősödő forint ellenére a jegybank továbbra is óvatos és egyre inkább úgy tűnik, hogy március helyett, csak júniusban kerülhet sor a 18%-os egy napos betéti kamat csökkentésére.

Másfelől a részvények esetében a tartósan magasabb kamatkörnyezet rövid távon nem kedvez a technológiai cégeknek, vagy az egészségügyi szektornak, ellenben a pénzügyi szektor felülteljesítő lehet a következő hónapokban.

A fentiek miatt összességében érdemes a kötvények súlyát megnöveli a portfólióban, különös tekintettel a rövid kötvényekre. A részvények esetében az USA súlyának csökkentése javasolt, mivel itt az értékeltségek még magasak, a vállalati profitkilátások már romlanak és a hozamok emelkedése szintén kedvezőtlen fejlemény. A részvényeken belül a pénzügy szektor, esetleg az alapanyagszektor felülsúlyát lehet érdemes megfontolni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.