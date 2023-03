K&H alapok kezelője: vonzóak a pénzpiaci befektetések

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a KBC Asset Management írását olvashatják:

"A piac legfőbb mozgatórugója továbbra is az inflációs várakozások alakulása, és az erre adandó jegybanki lépések hatásainak mérlegelése. Február során újra a pesszimistább forgatókönyvek valószínűsége erősödött, így a részvénypiacokon csökkenést, a kötvényhozamokban pedig emelkedést láttunk, ami a kötvényárfolyamokat szintén lefelé mozdította. Az Egyesült Államokból erős makrogazdasági adatok érkeztek, akár a munkaerőpiacot, akár a kiskereskedelmi forgalom alakulását nézzük. A továbbra is erős gazdasági aktivitás a lassabban csökkenő inflációval együtt afelé mutat, hogy az amerikai jegybanknak a korábban vártnál magasabb szintre kell emelnie a kamatokat, illetve tovább kell magasabban tartani őket, hogy a gazdaság lefékezésével megszelídítsék az inflációt. Ennek megfelelően február során ismét feljebb tolódtak a kamatvárakozások, amelyek a részvény és a kötvénypiacokon is az eladói oldalt erősítették.

A részvénypiacokkal kapcsolatban továbbra is óvatosak vagyunk. A tartósan magas kamatkörnyezet negatívan hathat a gazdasági növekedési kilátásokra és így a vállalati profitkilátásokra is. Mindez nem tükröződik a jelenlegi árazási szintekben, és kockázat/hozam szempontjából nem teszi vonzóvá ezt az eszközosztályt, akár a pénzpiaci eszközökkel, akár a kötvényekkel összevetve. Mindezzel együtt a részvényportfólión belül csökkentettük a defenzívebb szektorok arányát, mivel a közelmúlt makrogazdasági adatai alapján egyre kisebb egy tartós globális recesszió kialakulásának esélye.

A befektetési alapok kezelésénél folyamatosan követjük az eseményeket és a helyzetnek megfelelően igazítjuk a mögöttes befektetések összetételét és arányát. Ennek megfelelően a vegyes alapjainkban továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk a részvénykitettséget míg magasan tartjuk a biztonságosabb, és a jelenlegi kamatkörnyezetben nagyon jó hozamot kínáló pénzpiaci eszközök arányát. A kötvényeket továbbra is a hosszú távú súly alatt tartjuk, azonban február során fokozatosan növeltük a hosszabb lejáratú hazai államkötvények és az európai vállalati kötvények arányát a portfóliókban. A pénzpiaci eszközöket jelentősen felülsúlyozzuk, amelyet a magas hazai hozamkörnyezetben és inverz – a rövid oldalon magas hozamokat kínáló – hozamgörbe mellett rövid futamidejű, néhány hónapos lejáratú kötvényekkel és egyéb pénzpiaci eszközökkel valósítunk meg."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.