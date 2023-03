Fájdalmas kijózanodás – Menekülnek a részvényektől a magyar profik, de találtak egy új kedvencet

Januárban még minden szépnek és jónak tűnt, februárban viszont jött a kijózanodás, amit a vártnál magasabb infláció és a jegybankok szigorúbb hangvétele is elősegített. A részvénypiacok kapcsán most már sokkal óvatosabbak a hazai potfóliómenedzserek, a többségük távolságtartással figyeli, mi lesz ebből. A kötvénypiaci befektetések viszont új virágkorukat élik, hiszen olyan helyzet állt elő, hogy gyakorlatilag kockázatmentesen lehet szép hozamokat zsebre tenni.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tíz alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Aegon Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Eurizon Asset Management Hungary, Hold Alapkezelő, KBC Asset Management, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Eltűnt az optimizmus

Úgy tűnik, eltűnt a szufla, ami év elején hajtotta a részvénypiacokat, mostani portfólióajánlóikban a portfóliómenedzserek többsége azt mondja, jelenleg nincsen semmilyen katalizátor, ami további emelkedéshez vezetne, és ezt csak tetézi, hogy az elmúlt hetekben a jegybankárok egyre héjább nyilatkozatokat tettek. Év elején a short pozíciók lezárása is nagy löketet adhatott a részvényeknek, mivel azonban most már szinte alig van, aki a piac ellen fogad, nem igazán lesz pozitív katalizátor, ami feljebb tornázhatja a kurzust. Az amerikai kötvényhozamok tovább emelkedtek, ami szintén nem jó a részvények számára, hiszen kockázatmentesen érhetnek el a befektetők egy 4 százalékot megközelítő hozamot a tízéves amerikai állampapírral – derül ki az egyik összefoglalóból.

A vártnál magasabb infláció és a szigorúbb hangvételt megütő jegybankok mások szerint is óvatosságra intenek a részvénypiacokon. Az a piaci narratíva, hogy az inflációs csúcs után az infláció erőteljesebb csökkenésének korszakába értek a fejlett gazdaságok, erősen megkérdőjeleződött februárban. Az inflációs várakozások mindenhol emelkedtek, és ez, illetve a vártnál rugalmasabb fejlett régiós gazdaságok visszaerősítették a szigorúbb jegybankpolitikákkal kapcsolatos várakozásokat – írja az egyik szakértő.

A magyar piac kapcsán a hosszú távú kép változatlan. A jegybank ragaszkodik a szigorú kondíciók fenntartásához, amíg nem látszik érdemi fordulat inflációs fronton. Másik oldalról az EU-s források körüli bizonytalanság fokozódhat a nyár közeledtével, miután az elmúlt időszakban a két fél eltérően értékelte a források beérkezéséhez szükséges korrigáló intézkedéseket.

Van olyan magyar portfóliómenedzser, aki szerint, ha a vártnál hosszabb ideig maradnak magasak a kamatok, akkor egy ideig még inkább a rövid lejáratú kötvények preferáltak a hozamgörbe inverzitása miatt és csak később lehet érdemes agresszíven és tartósan a hosszabb kötvények felé mozdulni. Hazai fronton ezt erősíti az MNB legutóbbi kamatdöntő ülése is, ahol az erősödő forint ellenére a jegybank továbbra is óvatos.

Minek kockáztatni, amikor a nélkül is sokat lehet kaszálni?

Míg a januári pozitív hangulatban még a részvények felé húztak a hazai vagyonkezelők, ez februárra jelentősen megváltozott: egy hónap leforgása alatt jelentősebb kitárazások voltak a részvénypiaci befektetésekből, innen leginkább kötvényekbe tettek pénzeket a szakemberek, elsősorban a hazai kötvénypiacra fókuszálva. Megemelkedett a pénzpiaci eszközök súlya is, ami egyfelől érthető, hiszen a portfóliómenedzserek több ízben is utalnak arra ajánlóikban, hogy ma gyakorlatilag kockázatmentesen érhetőek el szép hozamok ezen a piacon.

A mintaportfóliókon belül átvették a vezetést és növelték is előnyüket a pénzpiaci eszközök, a hazai kötvények ismét a második helyen végeztek, igaz, ebben is nőtt az allokációs arány. A harmadik helyen februárban a nemzetközi kötvények végeztek, ezt követték a fejlett piaci részvénybefektetések.

Rég láttunk már olyan csökkenést a részvénybefektetések modellportfólión belüli súlyánál, mint februárban, egy hónap alatt 5 százalékponttal estek vissza. Ebből elsősorban a kötvénybefektetések jöttek ki jól, illetve a pénzpiaci eszközök, az alternatív befektetések súlya stagnált:

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Shutterstock