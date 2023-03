Morgan Stanley: ez egy bikacsapda, visszatérhet a medvepiac

Wilsont már egy ideje az egyik legnagyobb medveként tartják számon a piacon. Az elemzésében így fogalmazott:

Mivel a részvénypiac a kimerülés jeleit mutatja a legutóbbi Fed-ülés után, az S&P 500 kritikus technikai támaszon áll. Tekintettel a vállalati eredményekkel kapcsolatos nézeteinkre, márciusban nagy a kockázata annak, hogy a medvepiac újból folytatódni fog

- írta Wilson.

Végső soron úgy gondoljuk, hogy ez a rali egy bikacsapda

Korábban Wilson azt mondta, hogy az S&P 500 hónapokon belül 3000 pontig zuhanhat, ami a jelenlegi szintekhez képest mintegy 25 százalékos csökkenést jelentene.

A tőzsdék erősen indították az idei évet, de a lendület alábbhagyott a tartós inflációval és a további kamatemelésekkel kapcsolatos félelmek miatt. A csütörtöki zárásig az S&P az év eleje óta mintegy 4 százalékkal emelkedett, de február eleje óta közel 5 százalékkal csökkent.

Wilson nincs egyedül pesszimista kilátásaival. Michael Hartnett, a Bank of America vezető közgazdásza korábban arról beszélt, hogy egy "no landing" forgatókönyv jöhet az év első felében - a növekedés nem lassul azonnal, de az infláció továbbra is a trend felett marad -, amire megüthetik a részvényeket és az S&P 500 további 7 százalékot eshet.

Mislav Matejka, a JP Morgan stratégája egy múlt heti elemzésében úgy érvelt, hogy a tőzsdék addig nem érik el a mélypontot, amíg a Federal Reserve be nem fejezi agresszív kamatemelési kampányát, és el nem kezdi a kamatcsökkentést.

A Federal Reserve döntéshozói már nyolc egymást követő alkalommal hajtottak végre a kamatemelést, és a múlt hónapban jelezték, hogy idén még "néhány" emelés van kilátásban.

Mivel a fundamentumok bizonytalansága ritkán ilyen magas, a technikai tényezők határozhatják meg a piac következő nagy mozgását. Úgy gondoljuk, hogy ez a rali egy bikacsapda, de elismerjük, ha ezek a szintek kitartanak, a részvénypiac még bírhatja egy ideig, mielőtt teljesen beárazzuk a vállalati eredmények csökkenését

- mondta Wilson.

Címlapkép: Getty Images