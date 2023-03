Megégették magukat az európai gazdagok, nagy vagyonok vesztek oda tavaly

Portfolio 2023. március 04. 13:00

Nemcsak az átlagvagyonnal bíró befektetőknek volt nehéz tavaly pénzt keresnie a piacokon, hanem a gazdagoknak is, a Knight Frank friss elemzése szerint globálisan 10%-kal esett vissza a dollármilliomosok vagyona, a legnagyobb ütést az európai gazdagok vagyona kapta. Idén viszont már derűlátóbbak a vagyonosok, érdemi emelkedésre számítanak a vagyonukban, ezzel párhuzamosan pedig többet is terveznek költeni. Kiderült az is, miben tartják pénzüket a milliomosok.