Így indult az aukciós szezon – Mérsékelt eredmények a Christie’s és Sotheby’s árverésein

A Christie’s 20. és 21. századi aukciója (február 28.)

A Christie's londoni árverési terme a 2023. február 28-i 20. és 21. századi esti árverésen. Forrás: Christie's

A londoni Christie's február 28-án, kedd délután egy impresszionizmustól az ultrakortársakig terjedő, 20. és 21. századi aukcióval indította a tavaszi eladási szezont, ahol 64 tétel 106,1 millió fontot (aukciós jutalék nélkül) ért el, ami a 100 millió font és 148 millió font közötti előzetes becsült érték alsó határához közelít. Közvetlenül ezt követte a The Art of the Surreal (A szürreális művészet) című aukció, amely 30 tétel eladásából 31,7 millió fontot hozott, és rekordot döntött a mozgalom olyan kisebb alakjainak, mint Wolfgang Paalen és Oscar Dominguez. A két árverés együttes végösszege 137,8 millió font volt, az eladási arány 89% volt. A garantált tételek az eladások 28%-át tették ki, három művet visszavontak: egy Rodin bronzszobrot, valamint Rudolf Stingel és Edgar Degas festményeit.

Ez az eredmény 32%-kal maradt el a tavalyi, a Christie's Londonban tartott hasonló aukciójától, amelynek 20. és 21. századi része 155,8 millió fontot hozott. Ez részben annak tudható be, hogy idén hiányoztak a jelentős művek. Míg a 2022-es eladáson két tétel 30 millió fontot, és további kettő 10 millió fontot meghaladó becsértékkel szerepelt, addig az idei aukción csak egy mű - Picasso Femme dans un rocking-chair (Jacqueline) (1956) című műve – szerepelt nyolc számjegyű becsértékkel (15-20 millió font).

Keith Gill, a Christie's impresszionista és modern művészetért felelős vezetője azt mondta, hogy a címlapok helyett inkább stratégiai eladást igyekeztek összehozni. Továbbra is szilárdan állítja, hogy a Brexit és más politikai zavarok az Egyesült Királyságban nincsenek valódi hatással az eladásaikra, és az európai, közel-keleti és afrikai vásárlóknak tulajdonítja, hogy a dolgok a levegőben maradnak. Hozzátette, hogy a „nemzetközi részvételű” preview azt jelzi, hogy Európában még mindig van kereslet a londoni aukciókra.

Vincent Van Gogh: Gordina de Groot, 1885. Forrás: Christie’s

Az aukció közepén a legnagyobb izgalmat Vincent van Gogh Gordina de Groot (Egy nő feje, 1885) című műve okozta, amely egy holland mezőgazdasági munkást ábrázol, akit állítólag teherbe ejtett (Van Gogh hevesen tagadott minden ilyen vádat). A művet Henri Daniel Pierson hágai bankár leszármazottjai adták át, akik a 20. század elején vásárolták meg egy rotterdami kereskedőtől. A művet most 1 és 2 millió font közötti összegért kínálták, ami jól tükrözi, hogy a festő holland korszakát mennyivel alacsonyabbra árazzák a francia korszakához képest. Úgy tűnt azonban, hogy ez az ár a mű javára vált, mivel olyan licitálási hullámot vonzott, amely gyorsan a legmagasabb becsült ár duplájára emelte, és két perc alatt 4 millió fontért került kalapács alá.

Később a Picasso-művek nyugodt fogadtatása a malagai mester piacának stabilitását sugallta, akinek századik születésnapját jelenleg világszerte ünneplik. Ezek közül a legdrágább, a második feleségét, Jacqueline Roque-ot ábrázoló portré 14,5 millió fontot ért el, ami éppen a 15 millió fontos alsó becsérték alatt van. Egy Picasso által ihletett David Hockney-rajz azonban nagyobb érdeklődésre tartott számot, és 3,6 millió fontért ütötték le, szemben a 2 millió fontos becsértékkel.

René Magritte: Le retour, 1950 körül. Forrás: Christie’s

Az árverés szürrealista részének élén René Magritte Le retour (1950 körül) műve állt, amely 5,1 millió fontot, Le masque de la foudre (1965-66) című munkája pedig 3,7 millió fontot ért el.

A Sotheby’s modern és kortárs aukciója (március 1.)

Az ázsiai résztvevők élénk licitálása segítette az 58 tételből álló, kétrészes aukció sikerét, amely 147 millió fontot hozott az aukciósháznak.

Edward Munch: Tánc a tengerparton, 1906-07. Forrás: Sotheby’s

A remény, hogy a Sotheby's modern és kortárs aukciója majd változtat a mérsékeltebb forgalmú aukciók során, már röviddel a licitálás kezdete előtt elpárolgott. Mintegy 20 perccel azelőtt, hogy a tömegek beléptek volna a terembe, bejelentették, hogy Edvard Munch monumentális Tánc a tengerparton (1906-07) című művére - az árverés egyetlen nyolc számjegyű, garancia nélküli tételére - visszavonhatatlan ajánlatot tettek.

Wassily Kandinszkij Murnau templommal II, 1910 alkotása a Sotheby’s aukcióján. Forrás: Sotheby’s

A négy méter széles festmény, amelyet a nácik elől egy távoli norvég erdőben lévő pajtában rejtettek el, és amely 80 éve nem került piacra, 14,5 millió fontot ért el. Néhány tétellel később hozták ki az est egyik fő tételét: Wassily Kandinszkij Murnau templommal II (1910) című festményét - egy félig absztrakt festményt, amely a holland Eindhoven városa és az Auschwitzban elhunyt két német zsidó gyűjtő örökösei között 12 évig tartó visszaszolgáltatási harc tárgyát képezte - nagy figyelemmel kísérték, mivel a harmadik fél által vállalt garancia miatt szinte biztos volt, hogy megdönti a művész aukciós rekordját. Egyetlen telefonos licittel ez sikerült is.

A Christie's keddi londoni aukciójának visszafogott eredményei után a Sotheby's mégis fellélegezhet, ahogyan a piaci szereplők is, akik a piac idei csúcsának első tesztjeként figyelik ezeket az árveréseket. Az est két árverésre oszlott, kezdve a The Now című, 20 tételből álló, ultrakortárs aukcióval, ahol minden alkotás elkelt és amely a 9,3 millió fontos becsült értéket meghaladva 10,9 millió fontot ért el (az összes összeg díjtételek nélkül értendő, kivéve, ha másként van megadva), és hét művész, köztük Michael Armitage és Miriam Cahn rekordot ért el. Ezt követte a modern és kortárs szekció (egy kis posztimpresszionizmussal), amely 83%-os eladási arány mellett 38 tételből 136,9 millió fontot ért el, és éppen csak elérte a 133,1 és 178,3 millió közötti előzetes becsült értéket.

A Sotheby's 2022. márciusi londoni aukciójához képest a kínálat lényegesen kisebb volt – „a minőség a mennyiség felett” - mondta James Sevier, a Sotheby's kortárs művészetért felelős európai vezetője. A Christie's-nél dolgozó kollégáihoz hasonlóan őt sem zavarja a Brexitnek a piac felső szegmensére gyakorolt hatása, és rámutat, hogy London mindig is „a Sotheby's legglobálisabb helyszíne volt a licitáláshoz”.

Úgy tűnt, hogy a licitálók, bár kétségtelenül jelen voltak és költekeztek, csak annyit ajánlottak, amennyire feltétlenül szükség volt, különösen az 1980 előtti művek esetében. Robert Delaunay egyik eddigi legnagyobb aukcióra kerülő műve - és az este legdrágább műve - gyorsan elkelt 6 millió fontért, ami a 7 millió fontos alsó becsült ár alatt maradt. Maurice de Vlaminck egy csendéletét - amely lenyűgöző kiállítási múlttal rendelkezik, többek között a New York-i Museum of Modern Artban is kiállították - a 800 000 fontos alsó becsértékhez képest 650 000 fontért vitték el.

Mohammed Sami: Family Issues I, 2019. Forrás: Sotheby’s

Eközben a The Now aukció azt sugallja, hogy a zsugorodó ultrakortárs piac még nem készül leállni, még ha vesztett is a fényéből. Két művész debütált az aukción: Mohammed Sami, akinek Family Issues I (2019) című festménye 355 600 fontot hozott, valamint Emma Webster, akinek Primavera (2019) című festményét 320 000 fontért vette meg egy ázsiai gyűjtő.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: The Art Newspaper

Címlapkép: Wassily Kandinszkij Murnau templommal II, 1910 alkotása a Sotheby’s aukcióján. Forrás: Sotheby’s