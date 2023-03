Magyarok százezrei kopasztják meg az államot ezzel a trükkel, ami bárkinek elérhető

Koronavírus, energiaválság, infláció: több oldalról támadták a megtakarításainkat az elmúlt években. Többen felismerték, hogy azok az összegek, amelyek egy éve még soknak számítottak, ma már jóval kevesebbet érnek, így egyre inkább fontossá váltak a különböző befektetési formák. Sokan azonban azt nem tudják, hogy a nyereségre 15%-os kamatadót kell fizetni, amely jelentősen csökkentheti a megszerzett összeget. Szerencsénkre létezik a TBSZ, amellyel kiküszöbölhető az adófizetési kötelezettségünk a befektetéseken nyert összeg után, ebben a cikkben erről a termékről gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat.

Az elmúlt hónapokban a magyar infláció tartósan az európai átlag fölé emelkedett: 2023 januárjában 25,7%-ot nőttek az árak az előző év első hónapjához képest. Ez azokat is arra sarkallhatja, hogy befektessék a pénzüket, akiket eddig hidegen hagyott a vagyonuk gyarapítása. Jó hír, hogy számos lehetőségünk van arra, hogy akár kevés tudással is kockázatmentesen fektessük be a pénzünket, ilyenek lehetnek például a betétek is. A rossz hír azonban az, hogy ezek a termékek sosem fognak infláció feletti hozamot garantálni, ráadásul a nyereségre a legtöbb esetben még 15% kamatadót is kell fizetnünk, ami akár egy jelentős összeget is lecsíphet a megszerzett összegből.

Néhány termékkel azonban mentesülhetünk a kamatadó megfizetése alól, ilyen például az állampapír vagy az életbiztosítás is. Ha viszont ezeknél kockázatosabb, magasabb hozammal kecsegtető befektetést választanánk, az ilyen konstrukciók közül a Tartós Befektetési Számla (TBSZ) lesz a nyerő. Használatával nemcsak arra kaphatjuk meg a lehetőséget, hogy magunk kezelhetjük a befektetéseinket, hanem arra is, hogy a nyereség 100%-át a kezünkbe vehessük.

Bármibe befektethetünk

A TBSZ egy olyan speciális értékpapírszámla, amelyet különböző bankoknál és befektetési szolgáltatóknál nyithatunk meg. Egy értékpapírszámlán lehetőségünk lehet gyakorlatilag bármibe befektetni, legyen az arany, részvények vagy különböző befektetési alapok. A TBSZ az értékpapírszámlák egy olyan magyar, adókedvezményt biztosító típusa, amelyet közepes, 3-5 éves befektetési időtartamra érdemes megnyitni.

A TBSZ számla időtartama két részre bontható:

A számla megnyitásának évét gyűjtőévnek vagy felhalmozási időszaknak nevezzük. A gyűjtőév mindig december 31-ig tart, akkor is, ha a számlát magát például novemberben nyitottuk meg. Pénzt csak ebben az időszakban helyezhetünk rá, azt azonban – az életbe lépéshez szükséges 25 ezer forinton kívül, amelyet nyitásnál kell rátennünk - bármekkora összeggel és bármilyen rendszerességgel megtehetjük.

nevezzük. A gyűjtőév mindig december 31-ig tart, akkor is, ha a számlát magát például novemberben nyitottuk meg. Pénzt csak ebben az időszakban helyezhetünk rá, azt azonban – az életbe lépéshez szükséges 25 ezer forinton kívül, amelyet nyitásnál kell rátennünk - bármekkora összeggel és bármilyen rendszerességgel megtehetjük. A gyűjtőév lezárulta után (a következő év január elseje) megkezdődik a lekötési időszak, amely 3 vagy 5 éves időtartam lehet. Ekkor már pénzt nem tehetünk a számlára, viszont szabadon vásárolhatjuk és adhatjuk el a pénzintézet által kínált eszközöket. 3 éves lekötési időszak esetén 10%-os kamatadót kell megfizetnünk, az 5 év után pedig kamatadó-mentesen vehetjük ki a számla értékét.

A pénz kivétele a számla megszűnését eredményezheti

Amikor pénzt helyezünk egy TBSZ számlára, érdemes alaposan átgondolni azt, hogy az adott összeget mennyi időre tudjuk nélkülözni. Amennyiben hamarabb vennénk ki a pénzünket, nemcsak a teljes kamatadót kell megfizetnünk, hanem a számla további használata sem lesz elérhető. A számla életének időtartamától függően három helyzet eredményezheti a számla megszűnését:

A 0-3. évben bármekkora pénzösszeg kivétele a számla megszűnését eredményezi, és 15% kamatadó megfizetésére vagyunk kötelezettek.

bármekkora pénzösszeg kivétele a számla megszűnését eredményezi, és 15% kamatadó megfizetésére vagyunk kötelezettek. A 4. év elejétől kezdve kivehetjük a teljes számlán lévő összeget, ekkor a TBSZ megszűnik. Részösszeg kivétele esetén azonban – a minimális 25 ezer forint számlán tartása mellett – a számla még két évig tovább élhet. A nyereségre mindkét esetben a kedvezményes, 10%-os kamatadót kell megfizetnünk.

kezdve kivehetjük a teljes számlán lévő összeget, ekkor a TBSZ megszűnik. Részösszeg kivétele esetén azonban – a minimális 25 ezer forint számlán tartása mellett – a számla még két évig tovább élhet. A nyereségre mindkét esetben a kedvezményes, 10%-os kamatadót kell megfizetnünk. Az 5. év végén a számla mindenképpen megszűnik, a nyereséget adómentesen vehetjük kézhez. Dönthetünk úgy is, hogy a lejárat után a számlán lévő összeget új TBSZ-re vezetjük át, így folytathatjuk a befektetést, ráadásul így a gyűjtőévet is megspóroljuk.

Forrás: mnb.hu

Több számlát is nyithatunk

Értékpapírszámla megnyitásánál fontos, hogy megfelelő tudással rendelkezzünk a kereskedés világában, itt ugyanis minden befektetés sikeressége rajtunk múlik. Ha nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akár nagy mértékű veszteséget is realizálhatunk. A TBSZ működésével kapcsolatban az alábbiakat is érdemes tudni:

Egy szolgáltatónál évente csak egy TBSZ-t nyithatunk, különböző szolgáltatóknál azonban több számlánk is lehet.

TBSZ-t nyithatunk, különböző szolgáltatóknál azonban több számlánk is lehet. A számlára csak forintot rakhatunk, és csak forintban jegyzett értékpapírokat vásárolhatunk.

rakhatunk, és csak forintban jegyzett értékpapírokat vásárolhatunk. A TBSZ más hasonló termékekkel is összehangolható, például nyugdíj-előtakarékossági vagy más értékpapírszámlákkal.

vagy más értékpapírszámlákkal. A TBSZ örökölhető .

. Alap esetben az állampapírok kamatadómentesek, ha azokat TBSZ-re viszi valaki, a számlát pedig az 5. év vége előtt megszünteti, adófizetési kötelezettség keletkezik rajtuk. Éppen ezért érdemes az állampapírokat máshol, például a Magyar Államkincstárnál vásárolni.

TBSZ számlát ma már sok pénzintézetnél elérhető, ezért fontos az, hogy több ajánlatot hasonlítsunk össze, mivel a költségek között nagy különbségek lehetnek. A TBSZ számla akkor éri meg a legjobban, ha a ráhelyezett összeget 3-5 évig nélkülözni tudjuk. Ezen felül érdemes más termékek használatát is megfontolni: a nyugdíj-előtakarékossági számla hasonló feltételeket nyújt, használatával pedig akár évi 100 ezer forintot is visszaigényelhetünk a befizetett adónkból.