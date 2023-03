Kirobbant az árháború az autók piacán

Portfolio 2023. március 09. 09:14

Valóságos árháborút indított olcsó járműveivel a Tesla és a BYD Kínában, a csatatér pedig most úgy tűnik, hogy tovább terjedhet a benzin-és dízelmeghajtású járművek piacára is, többek között a Citroen, a Mercedes-Benz és a General Motors Chevroletje is igyekszik mindent bevetni a piaci részesedés megtartása érdekében.