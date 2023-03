Itt egy lehetőség, amivel adómentességet és évi 100 ezer forintot kapsz, ha nyugdíjra gyűjtesz

Nehéz helyzetben vannak most a magyar fiatalok, ugyanis nemcsak a megtakarításaikat kell megvédeni az inflációtól, hanem a demográfiai adatok miatt a nyugdíjas éveikre is előre gondolniuk kell. Ma már több olyan konstrukció is a rendelkezésünkre áll, amelyekkel befektethetjük a felhalmozott pénzeinket, és rengeteg olyan is, amelyekkel a nyugdíjkorra takarékoskodhatunk. A kettő egyik ötvözete a nyugdíj-előtakarékossági számla, amellyel nemcsak mentesülhetünk a kamatadó alól, hanem akár a befizetett SZJA egy részét is visszaigényelhetjük.