Alaposan meggazdagodott, aki Buffettre hallgatott - Most is igaza lehet a mágusnak?

Warren Buffett a tőzsdei befektetések egyik legnagyobb császárának kikiáltott alakja, egy ikon, akinek a neve gyakorlatilag egybefonódott az értékalapú befektetéssel és a hosszú távú, tulajdonosi szemléletmóddal, az ő személye megkerülhetetlen egy kezdő tőzsdéző számára, aki a szakma csínját-bínját kívánja elsajátítani. Közel 60 éve van a piacon a veterán Buffett, akinek vállalata, a Berkshire Hathaway 3 787464 százalékos hozamot ért el 1964 óta, miközben az S&P 500 amerikai vezető részvényindexnél ez a szám "csak" 24 708 százalék. Egy szó, mint száz: érdemes volt hallgatni rá a múltban, és akik közelről figyelik a lépéseit (rengetegen vannak ezzel így), ők tudják, hogy Buffett mostanában egyre nagyobb hévvel ássa bele magát az energetikai szektorba, azon belül is az Occidental Petroleumban történő vásárlásai nevezhetőek rendkívül ambíciózusnak - de vajon most is érdemes követni a gurut, valóban olyan jók a kilátásai a cégnek, mint ahogy az Omahai Orákulum látja?