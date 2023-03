Így lehet a gyermeked milliomos felnőttkorára

Bizonyára minden szülő számára fontos, hogy a gyermeke megfelelő anyagi háttérrel rendelkezzen, amikor belép a felnőttek világába. Erre jó megoldás lehet a Magyar Államkincstárnál vásárolható Babakötvény, ebben a cikkben erről gyűjtöttük össze a legfontosabb információkat.

A Babakötvény egy olyan speciális megtakarítási forma, amellyel egy 18 évnél fiatalabb gyermek számára gyűjthető pénz, az összegre pedig az állam kamatot és támogatást fizet. A kötvény megvásárlásához az első lépés egy Start-értékpapírszámla nyitása a Magyar Államkincstárnál, ezt a MÁK irodáiban vagy értékesítési pontjain személyesen, vagy akár Ügyfélkapun keresztül online is megtehetjük. A számlát a gyermek hozzátartozója is megnyithatja, az ehhez szükséges dokumentumokat itt lehet megtekinteni.

Babakötvény a gyermek 18. életévének betöltése napjáig bármikor megvásárolható, a befizetett pénzt az Államkincstár azonnal jóváírja a Start-értékpapírszámlán. A Babakötvény futamideje 19 év, a kamat pedig két részből áll: a kamatbázis minden évben az előző éves infláció, amit egy 3%-os kamatprémium egészít ki. Ez azt jelenti, hogy 2023-ban akár 17,5%-ot is kaphatunk a Babakötvényben szereplő megtakarításainkra, a 2022-es infláció ugyanis 14,5 százalék volt. A kötvény alap esetben bármilyen kis összeggel elindítható, ez alól csak az lehet kivétel, ha a gyermek belföldön 2006. január 1. előtt, vagy külföldön 2017. június 30. előtt született, ekkor a számla csak 25 ezer forint befizetésével nyitható meg.

A Babakötvényre az állam a kamaton felül támogatást is fizet: a befizetések 10%-át is jóváírják a számlán ajándékként (évente maximum 12 ezer forintot). Az állam ezen felül minden egyes 2005. december 31. után született gyermeknek 42 500 forintos támogatást ad, ami születés után egy infláció mértékével megegyező kamatozású letéti számlára kerül. A Start-értékpapírszámla megnyitása után az összeg a számlára kerül, ahol már Babakötvényként kamatozik.

A Babakötvény jó megoldás lehet, ha egy gyermek későbbi életkezdését szeretnénk támogatni. Egyrészt nincs minimum befizetési korlát, valamint kötelező havi befizetés sem, így mindig a lehetőségeinkhez mérten takaríthatunk meg. A kamat infláció feletti, a kamatprémium pedig kiemelkedőnek mondható az inflációkövető állampapírok között is. Előnye az is, hogy ingyenes, a lejáratkori összeg pedig bármire felhasználható, ráadásul állami támogatás is jár rá.

Nem szabad azonban megfeledkezni a hátrányokról sem:

A Babakötvényben felhalmozott megtakarítást csak a gyermek 18. életévének betöltése után lehet felvenni, legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év után.

lehet felvenni, legkorábban a számla megnyitását követő harmadik év után. Nincs kötelező havi befizetés , ezért a szülőket nem ösztönzi semmi a rendszeres megtakarításra, ami a legfontosabb tényező ahhoz, hogy a lejáratkori összeg értékelhető legyen.

, ezért a szülőket nem ösztönzi semmi a rendszeres megtakarításra, ami a legfontosabb tényező ahhoz, hogy a lejáratkori összeg értékelhető legyen. Az állami támogatás viszonylag alacsony összegben van maximálva, havi 12 ezer forintos befizetéssel 1200 forintot kaphatunk támogatásként.

A 2022-es infláció 14,5% volt, idénre pedig 18,2%-ot is jósolnak a szakértők, ami azt jelenti, hogy a 2023-ban indított Babakötvény kamatozása jövőre 21,2% lehet. 2025-re valószínűleg 8,4%-ra mérséklődik az áremelkedés a konszenzus szerint, 2026-tól 3%-os inflációval számolva az idén indított megtakarítás lejáratkori értéke a 4,5 millió forintot is megközelítheti. Ez elegendő összeg lehet például tandíj finanszírozására, vagy akár egy lakás megvásárlásához szükséges önrészre is.

2022-ben 14,5%, 2023-ban 18,2%, 2024-ben 8,4%, 2025-től kezdve 3%-os inflációval, évi 120 ezer forint befizetéssel és a 10%-os (12 ezer forintos) állami támogatással számolva

