Bankpánik, mélyrepülés, beteg gazdaság és hamis pénz - Hova lehet most menekülni?

A Silicon Valley Bank bedőlése után rendkívül gyorsan és hektikusan kezdtek változni az események, néha már nehéz követni, hogy éppen pánik-üzemmódban vannak-e a befektetők, vagy a megnyugvás felé tart-e a hangulat.

Még pénteken jelentős mínuszban zártak a tőzsdék egy esetleges bankválságtól való félelem miatt, a tegnapi napra viszont már jelentős emelkedést vetítettek előre a határidős jegyzések, köszönhetően annak, hogy a kamatemelési várakozások jelentősen lecsökkentek. Igen ám, de aztán az SVB után az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap bezárták a New York-i székhelyű Signature Bankot is, a kriptoipar egyik nagy hitelezőjét, hogy megakadályozzák a bankválság terjedését. Az események gyors változásával együtt a tőzsdéket alaposan megrángatták tegnap: bár eleinte még úgy tűnt, hogy enyhülhet a piacokra nehezedő nyomás, de végül Európában nagyon csúnya esés alakult ki, főleg a bankpapírokat ütötték meg a befektetők.

Az amerikai szabályozó hatóságok gyors reakciójának befektetői hangulatra gyakorolt pozitív hatása nem sokáig tartott tehát ki, az európai tőzsdéken igazi vérengzést láthattunk a tegnapi kereskedésben, a tengerentúlon azonban sokkal kedvezőbben alakult a nap, vélhetően azért, mert addigra fölénybe kerülhetett az a narratíva, hogy az SVB bedőlése miatt a Fed szüneteltetheti a kamatemeléseket, vagy legalább lassíthat azok ütemén, esetleg nyáron már vághat is.

Lényeg a lényeg: jelenleg elképesztően nagy a bizonytalanság a piacon,

ezt mi sem mutatja jobban, mint a félelemindexként is ismert VIX megugrása, már tavaly október óta nem volt ilyen magasan a mutató.

Ebben a környezetben természetesen megszólalnak a Wall Street véleményvezérei, a különféle befektetési bankok szakemberei és a nagy megmondásokról híres (vagy hírhedt) guruk. A Morgan Stanley-nél dolgozó, széles körben az egyik legpesszimistább Wall Street-i elemzőnek tekintett Michael Wilson például azt javasolta a befektetőknek írt levelében az SVB-csőd után, hogy minden, a szabályozó hatóságok támogató intézkedései nyomán kínálkozó pillanatnyi fellendülést használjanak ki a részvényeladásra.

Ennél egy - vagy két - fokkal drasztikusabb hangot ütött meg a 2008-as Lehman Brothers-összeomlást megjósoló Robert Kiyosaki: kifejtette, hogy a kötvénypiac – amit a gazdaság legnagyobb problémájának nevez - "komoly bajba" fogja sodorni az Egyesült Államokat. Emellett arról is beszélt, hogy az amerikai dollár gyengülésére számít. "Egyre többet és többet fognak nyomtatni belőle" - mondta a szakértő, miközben egy dollárbankjegyet tartott a magasba.

Aggodalmát fejezte ki továbbá a nyugdíjalapok és az egyéni nyugdíjszámlák miatt a jelenlegi piaci környezetben, hozzátéve, hogy az amerikai adófizetőket a bankmentés fogja a legjobban sújtani. A szakember tehát arra számít, hogy Fed pénzt fog nyomtatni, ami hiperinflációhoz vezet majd, ezért azt tanácsolta, hogy a befektetők vásároljanak ezüstöt vagy aranyat.

Ezt a vélekedését a Twitteren is megosztotta a nagyérdeművel a guru, ahol a több mint egymillió felhasználót elérő posztjában úgy fogalmazott a guru, hogy

Kezdődnek a kimentések. Még több hamis pénz jön, hogy betörjön a beteg gazdaságba. Még mindig ugyanazt a reakciót javaslom. Vásároljatok még több aranyat (G), ezüstöt (S) és bitcoint (BC). Vigyázzatok magatokra. Zuhanórepülés van előttünk

BAIL OUTS begin. More fake money to invade sick economy. Still recommend same response. Buy more G, S, BC. Take care. Crash landing ahead. {:url}

Koránt sincs egyedül ezzel a zsigeri reakcióval a nemesfémeket és a kriptodevizákat régóta kultiváló megmondóember, a bizonytalan piaci környezetben hagyományosan az egyik legmegbízhatóbb menekülőeszköznek szokott számítani az arany és az ezüst. A jelenlegi környezetben pedig létezik egy olyan érvelés, ami alapján a bitcoin is végre bizonyíthatja a "digitális aranyként" betöltött szerepét.

A kriptotérhez közel álló bankok becsődölése miatt várható átmeneti likviditási nehézségek ellenére akadnak elemzők, akik nagyon is optimistán vélekednek a három hitelintézet csődjének bitcoin megítélésére és jövőjére gyakorolt hatásával kapcsolatban.

A Fed agresszív kamatemelése és mérlegcsökkentése történelmi bankcsődöt okozott - valós idejű reklámot csinálva a bitcoinon keresztüli öngondoskodásnak

- vélekedett Nik Bhatia kutató és Joe Consorti piaci elemző a The Bitcoin Layer hírlevél legújabb számában. A bankcsőd és a 2008-as hitelválság óta példátlan bankroham ezen szakértők szerint alátámasztják, hogy az ügyfelek pénzeszközei nincsenek olyan biztonságban a szabályozott bankokban, mint ahogyan azt "elhitetik velünk". Pontosan ennek a felfogásnak a térnyerése tette korábban lehetővé a bitcoin és a decentralizált peer-to-peer hálózatok (blokklánc) koncepciójának elterjedését, most pedig ismét előtérbe kerülhetnek a bizonytalanságok a hagyományos rendszerrel szemben, vélik az elemzők.

In theory, the collapse of Silicon Valley Bank is highly bullish for .Bitcoin literally fixes the fractional reserve issue.However, Bitcoin can barely rally 2% now.This is because the real problem is liquidity.Liquidity was already bad before SVB.Now its gone. #Bitcoin