Látványos csapkodás volt az amerikai tőzsdéken, de végül az eladók kerekedtek felül

Az amerikai államkincstár és a Fed a hétvégén sürgősségi finanszírozási intézkedéseket jelentett be a bankszektor számára, miután az SVB múlt héten hirtelen összeomlott. A Fehér Ház azt is közölte, hogy biztosítani fogja a bank betéteseinek kárpótlását, és az SVB ügyfelei hétfőtől hozzáférhetnek betéteikhez. Ezzel párhuzamosan az amerikai szabályozó hatóságok vasárnap bezárták a New York-i székhelyű Signature Bankot , a kriptoipar egyik nagy hitelezőjét, hogy megakadályozzák a bankválság terjedését.

A piacok azonban most megkérdőjelezték a további monetáris szigorítás mozgásterét az Egyesült Államokban, tekintettel arra, hogy a további kamatemelések valószínűleg nagyobb gazdasági károkat okoznának. Mivel a piacok újraértékelték a Federal Reserve jövőbeli kamatemeléseire vonatkozó kilátásaikat, a dollár hétfőn meredeken esett a vezető devizákkal szemben. A piacok most nagyobb esélyt láttak arra, hogy a Fed a jövő heti ülésén 25 bázispontos kamatemelést hajt végre, ami a korábbi 50 bázispontos várakozásokhoz képest éles fordulatot jelent.

A Goldman Sachs elemzői közölték, hogy már nem számítanak arra, hogy a Fed ebben a hónapban kamatemelést hajt végre, és bizonytalanságukat fejezték ki a kamatpályát illetően, tekintettel a bankszektorra nehezedő közelmúltbeli stresszre. Az ING elemzői szerint a Fed március 22-i ülésén az 50 bázispontos emelés valószínűtlennek tűnik, de egy 25 bázispontos emelést továbbra is kilátásba helyeztek.

A Fed hétfőn rendkívüli, zárt ülést tart, amelynek eredményei várhatóan betekintést nyújtanak a jegybank további lépéseibe.

Hogyan nyithatnak a tőzsdék?

Eséssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,1 százalékot esett, a S&P 500 1,4 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,4 százalék mínuszban fejezte be a napot.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,94 százalékos mínuszban van, a Hang Seng 1,88 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,12 százalékos pluszban van.

Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,11 százalékot emelkedhet, a CAC 0,22 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,19 százalékot eshet.

Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 1,17 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 1,75 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 1,88 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma sem idehaza, sem külföldön nem várunk fontos adatközlést, a mai nap legfontosabb kérdése az, hogy a piacok hogyan emésztik meg a pénteken közölt amerikai foglalkoztatottsági adatokat.

2023. március 13. -március 19. Makronaptár Magyar makrogazdaság március 14. kedd 8:30 MNB Statisztikai mérleg febr. március 14. kedd 8:30 KSH Építőipar jan. március 14. kedd 8:30 KSH Ipar (második becslés) jan. március 14. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció március 16. csütörtök 8:30 MNB Pénzforgalmi táblakészlet Q4 március 17. péntek 8:30 MNB Fizetési mérleg jan. március 17. péntek 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok febr. Nemzetközi makrogazdaság március 14. kedd 8:00 UK Munkanélküliség jan. március 14. kedd 8:00 EU Ecofin-ülés március 14. kedd 13:30 USA Infláció febr. március 15. szerda 3:00 Kína Kiskereskedelem febr. március 15. szerda 11:00 EU Ipar jan. március 15. szerda 13:30 USA Kiskereskedelem febr. március 16. csütörtök 13:30 USA Lakásépítési engedélyek febr. március 16. csütörtök 14:15 EKB Kamatdöntés március 16. csütörtök 14:45 EKB Christina Lagarde sajtótájékoztatója március 17. péntek 11:00 EU Infláció (felülvizsgált) febr. március 17. péntek 15:00 USA Michigan-index márc. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 15,1 százalékos elmozdulással a FTSE MIB index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a Dow Jones index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 15,6 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 9,7 százalékos eséssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta az Arany árfolyama már 2,4 százalékot emelkedett.

Fontosabb instrumentumok Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év Amerikai részvényindexek Dow Jones 31 909,64 -1,1% -4,4% -5,8% -3,7% -3,8% 25,9% S&P 500 3 861,59 -1,4% -4,5% -5,6% 0,6% -9,3% 38,6% Nasdaq 11 830,28 -1,4% -3,7% -3,9% 8,1% -13,0% 66,6% Ázsiai részvényindexek Nikkei 28 143,97 -1,7% 0,8% 1,7% 7,9% 9,6% 31,1% Hang Seng 19 319,92 -3,0% -6,1% -8,8% -2,3% -7,5% -37,7% CSI 300 3 967,14 -1,3% -4,0% -3,4% 2,5% -7,6% -3,4% Európai részvényindexek DAX 15 427,97 -1,3% -1,0% 0,8% 10,8% 14,8% 25,0% CAC 7 220,67 -1,3% -1,7% 1,3% 11,5% 16,3% 36,9% FTSE 7 748,35 -1,7% -2,5% -1,7% 4,0% 9,1% 7,3% FTSE MIB 27 281,96 -1,5% -2,0% 0,1% 15,1% 19,2% 19,9% IBEX 9 285 -1,5% -1,9% 1,8% 12,8% 15,1% -4,1% Régiós részvényindexek BUX 43 077,69 0,6% -3,1% -6,4% -1,6% 2,5% 12,1% ATX 3 445,68 -1,7% -2,7% 0,1% 10,2% 10,3% -1,1% PX 1 376,23 -1,5% -3,1% -0,3% 14,5% 7,2% 22,5% WIG20 59 570 -1,8% -1,1% -0,7% 3,7% -0,4% -3,4% Magyar blue chipek OTP 10 250 1,9% -2,8% -7,7% 1,4% -11,2% -9,7% Mol 2 564 -0,6% -3,7% -8,3% -1,5% 0,4% -13,9% Richter 7 495 0,1% -3,9% -5,6% -9,7% 5,6% 32,4% Magyar Telekom 392 0,3% -1,1% 7,1% 15,6% -0,5% -11,7% Nyersanyagok WTI 76,58 1,3% -3,8% -3,9% -4,5% -27,8% 23,5% Brent 82,84 1,4% -3,7% -4,2% -2,4% -24,3% 26,6% Arany 1 859,13 1,7% 0,7% -0,1% 2,4% -6,9% 40,6% Ezüst 20,43 1,7% -3,3% -6,9% -14,0% -21,2% 22,6% Devizák EURHUF 382,1500 0,9% 0,8% -1,3% -4,6% 0,5% 22,6% USDHUF 357,5673 -0,2% 0,0% -1,4% -4,7% 3,6% 41,3% GBPHUF 433,1350 0,3% 0,9% -0,9% -4,1% -4,5% 23,5% EURUSD 1,0688 1,1% 0,8% 0,1% 0,1% -3,0% -13,2% USDJPY 136,2350 0,0% -0,1% 3,7% 2,3% 17,5% 27,4% GBPUSD 1,2101 1,6% 1,0% 0,2% 0,6% -7,8% -12,7% Kriptovaluták Bitcoin 20 220 -0,7% -9,6% -6,6% 21,8% -48,7% 119,1% Állampapírok 10 éves amerikai állampapírhozam 3,69 -5,9% -6,8% -2,0% -3,8% 83,4% 27,4% 10 éves német állampapírhozam 2,5 -5,4% -8,1% 7,2% -2,6% 976,3% 283,0% 10 éves magyar állampapírhozam 8,85 -0,9% -0,1% 9,0% -4,3% 53,4% 221,8% Forrás: Refinitiv, Portfolio

