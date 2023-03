Megszólalt a bankcsődöt megjósoló befektető a válság várható alakulásáról

A shortolásra specializálódott Raging Capital Venturesnél dolgozó William Martin még a negyedik negyedéves gyorsjelentése előtt pécézte ki magának a Silicon Valley Bankot, egy Twitter-üzenetben tette közzé a bankkal kapcsolatos aggályait az elemző január 18-án, egy nappal a bank negyedéves számainak közzététele előtt. Martin az SVB lejáratig tartott értékpapír-portfóliójának aggasztó méretére és a betétkiáramlás felgyorsulására figyelmeztetett, tehát pontosan azokra a körülményekre, amik a kockázati tőkére összpontosító bankot bedöntötték.

Silicon Valley Bank reports earnings tomorrowInvestors have rightfully been fixated on 's large exposure to the stressed venture world, with the stock down a lot.However, dig just a little deeper, and you will find a much bigger set of problems at ... 1/10 $SIVB