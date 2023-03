Mutatjuk, mely állampapírok tudnak segíteni az infláció elleni harcban

A jelenlegi gazdasági környezetben egyre fontosabbá vált az, hogy a megtakarításainkat valamilyen befektetéssel kamatoztatni tudjuk. Erre az egyik legjobb módszer az, ha az Államkincstár kínálatában megtalálható értékpapírok közül vásárolunk.

2022-ben az éves átlagos infláció 14,5% volt, idén februárban az előző év második hónapjához képest pedig 25,4%. A dolgokat kissé leegyszerűsítve elmondható, hogy a megtakarítások értéke az infláció mértékével csökken, hiszen ennyivel emelkednek a fogyasztói árak Magyarországon. Az infláció ellen leginkább úgy küzdhetünk, ha a megtakarításunkat valamilyen befektetéssel kamatoztatjuk, erre pedig kiváló megoldást nyújtanak az állampapírok, amelyeket legolcsóbban a Magyar Államkincstárnál vehetünk meg. Ebben a cikkben ezeket és a hozzájuk kötődő legfontosabb információkat gyűjtöttük össze.

Lakossági ügyfélként jelenleg az alábbi értékpapírok lehet választani:

Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) . Ez egy inflációhoz kötött, változó kamatozású értékpapír, amit 4, illetve 7 éves futamidővel lehet megvásárolni. A kamat két részből áll: a kamatbázis mindig az előző éves átlagos infláció, a kamatprémium pedig a 4 éves futamidejű állampapírnál 0,75%, a 7 évesnél pedig 1,5%. Mivel a 2022-es infláció 14,5% volt, az idén kibocsátott inflációkövető állampapírok 15,25%-on, illetve 16%-on futnak.

. Ez egy inflációhoz kötött, változó kamatozású értékpapír, amit 4, illetve 7 éves futamidővel lehet megvásárolni. A kamat két részből áll: a kamatbázis mindig az előző éves átlagos infláció, a kamatprémium pedig a 4 éves futamidejű állampapírnál 0,75%, a 7 évesnél pedig 1,5%. Mivel a 2022-es infláció 14,5% volt, az idén kibocsátott inflációkövető állampapírok 15,25%-on, illetve 16%-on futnak. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP). A BMÁP egy 3 éves futamidejű, változó kamatozású állampapír. A kamat itt is egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll: előbbinek mértéke megegyezik a kamat meghatározását megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlagával, erre pedig 1%-os kamatprémium kerül. Jelenleg a kamat mértéke 15,17%.

A BMÁP egy 3 éves futamidejű, változó kamatozású állampapír. A kamat itt is egy kamatbázisból és egy kamatprémiumból áll: előbbinek mértéke megegyezik a kamat meghatározását megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlagával, erre pedig 1%-os kamatprémium kerül. Jelenleg a kamat mértéke 15,17%. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz). A MÁP Plusz egy viszonylag egyszerű, sávos, fix kamatozású konstrukció. A futamideje öt év, a kamat pedig 3,5% és 6% között mozog, attól függően, hogy hány éve birtokoljuk az értékpapírt, lejáratkor pedig 4,95% átlagos éves hozamot kaphatunk. Ezeket az állampapírokat akár nyomtatott formában is beszerezhetjük, ehhez egy értékpapírokat forgalmazó postafiókot kell felkeresnünk.

A MÁP Plusz egy viszonylag egyszerű, sávos, fix kamatozású konstrukció. A futamideje öt év, a kamat pedig 3,5% és 6% között mozog, attól függően, hogy hány éve birtokoljuk az értékpapírt, lejáratkor pedig 4,95% átlagos éves hozamot kaphatunk. Ezeket az állampapírokat akár nyomtatott formában is beszerezhetjük, ehhez egy értékpapírokat forgalmazó postafiókot kell felkeresnünk. Babakötvény. Ez egy speciális konstrukció, ahol a szülő vagy családtag a gyermekének gyűjtött megtakarítását kamatoztathatja. A futamideje 19 év, a kamat pedig az előző éves inflációból és egy 3%-os kamatprémiumból tevődik össze. A Babakötvényre támogatást is fizet az állam, a feltételekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

Ez egy speciális konstrukció, ahol a szülő vagy családtag a gyermekének gyűjtött megtakarítását kamatoztathatja. A futamideje 19 év, a kamat pedig az előző éves inflációból és egy 3%-os kamatprémiumból tevődik össze. A Babakötvényre támogatást is fizet az állam, a feltételekről ebben a cikkben írtunk bővebben. Egyéves Magyar Állampapír (1MÁP) . Ez az állampapír egy éves futamidőre vásárolható meg, a lejáratkor fix, 9%-os kamatot fizet.

. Ez az állampapír egy éves futamidőre vásárolható meg, a lejáratkor fix, 9%-os kamatot fizet. Euró Magyar Állampapír (EMÁP) , amely 3 éves, negyedéves kamatfizetésű, a 3 hónapos EURIBOR-hoz kötött, változó kamatozású, euróban denominált lakossági állampapír, amelynek induló kamata évi 2,944%.

, amely 3 éves, negyedéves kamatfizetésű, a 3 hónapos EURIBOR-hoz kötött, változó kamatozású, euróban denominált lakossági állampapír, amelynek induló kamata évi 2,944%. Kincstári Takarékjegy . Ez 1, illetve 2 éves futamidejű, nyomtatott változatban megvásárolható, fix, lépcsős kamatozású értékpapírt. Az egy éves futamidejű 9%, a kétéves pedig 9,50%-os éves kamattal vásárolható meg. Kincstári Takarékjegyet csak az értékpapírral foglalkozó postafiókokban lehet vásárolni.

. Ez 1, illetve 2 éves futamidejű, nyomtatott változatban megvásárolható, fix, lépcsős kamatozású értékpapírt. Az egy éves futamidejű 9%, a kétéves pedig 9,50%-os éves kamattal vásárolható meg. Kincstári Takarékjegyet csak az értékpapírral foglalkozó postafiókokban lehet vásárolni. A Diszkont Kincstárjegy (DKJ). Ez egy olyan értékpapír, amelyet 3, 6 vagy 12 hónapos futamidőre vehetünk meg, kamatot viszont az állam nem fizet rá. Ezeken a kincstárjegyeken úgy kapjuk a hozamot, hogy az állam ezeket névérték alatt, például 90%-on bocsátja ki, a futamidő lejártakor pedig 100%-on veszi vissza tőlünk, így egy ilyen ügyleten 10%-ot nyerhetünk. Jelenleg ezekkel az értékpapírokkal (lejárattól függően) 14-15% körüli hozamokat tudunk zsebre tenni.

Ez egy olyan értékpapír, amelyet 3, 6 vagy 12 hónapos futamidőre vehetünk meg, kamatot viszont az állam nem fizet rá. Ezeken a kincstárjegyeken úgy kapjuk a hozamot, hogy az állam ezeket névérték alatt, például 90%-on bocsátja ki, a futamidő lejártakor pedig 100%-on veszi vissza tőlünk, így egy ilyen ügyleten 10%-ot nyerhetünk. Jelenleg ezekkel az értékpapírokkal (lejárattól függően) 14-15% körüli hozamokat tudunk zsebre tenni. Magyar államkötvények. Ezek különféle lejáratokkal elérhető, elsősorban az intézményi ügyfelek számára kibocsátott államkötvények, azonban ezek is elérhetőek lakossági ügyfelek számára is a forgalmazóknál. Találni köztük fix és változó kamatozású papírt is.

Az előbbiekből látszik, hogy rengeteg lehetőségünk van, ha a megtakarításunkat állampapírban szeretnénk kamatoztatni. Éppen ezért fontos, hogy mindig azt a konstrukciót válasszuk, amelyik számunkra a legkedvezőbb, ha pedig nem vagyunk biztosak a dolgunkban, mindenképpen kérjük ki egy szakértő véleményét is. A fentiek közül a jelenlegi gazdasági helyzetben az inflációkövető állampapírok azok, amelyek a legnagyobb segítséget tudják nyújtani a befektetésünk reálértékének megőrzéséhez. Valamelyest árnyalja a képet azonban az, hogy ezek csak utólag követik le az inflációt. Vásárlásnál érdemes figyelembe venni a 15%-os kamatadót is, ettől ugyanis csak a 2019. július 1. után kibocsátott állampapírokkal mentesülhetünk. Az állampapírok általában a futamidő vége előtt is visszaválthatóak, némelyiknél azonban ilyenkor visszaváltási díjat kell fizetni.

A három legnagyobb kamatot kínáló lakossági állampapír 2023. március 16-án Név Sorozat Futamidő Érvényesség kezdete Kamat mértéke Prémium Magyar Állampapír 2030/I 7 év 2023.01.19 16,00% Prémium Magyar Állampapír 2027/K 4 év 2023.01.19 15,25% Bónusz Magyar Állampapír 2026/O 3 év 2023.02.21 15,17% Forrás: https://www.allampapir.hu/

