Így veri a piacot pénzügyi részvényekkel a neves befektető, miközben csúnyán elbántak a bankpapírokkal

Az elmúlt napok eseményeit követően a pénzügyi részvényeket csúnyán megütötték a bankválsággal kapcsolatos befektetők aggályok miatt. Ennek ellenére a neves befektető, Cathie Wood mégis 20 százalékos hozamot tudott elérni rajtuk az idei évben. Wood titka, hogy nem a mainstream pénzügyi részvényekbe fektet be, ennek köszönhetően pedig az alapjának sikerült elkerülnie a szektort ért eladási hullámot.

Az ARK Invest ARK Fintech Innovation ETF-je (ARKF) idén a második legjobban teljesítő aktívan kereskedett ágazati ETF, és csak Wood ARK Next Generation Internet ETF-je (ARKW) van mögötte, amely 27,7 százalékkal emelkedett – írja az Investors.com.

Mindezt érdemes úgy kontextusba helyezni, hogy az ARK Fintech Innovation ETF úgy teljesít kifejezetten jól, hogy a Financial Select Sector SPDR (XLF) 8 százalékos mínuszban van idén, néhány bankrészvény pedig masszív esést szenvedett el, miután az SVB és a Signature Bank csődje miatt aggódnak a befektetők, hogy talán az egész pénzügyi szektorra veszélyek leselkedhetnek.

Az ARKF egy fintech innovációs ETF, és nagy allokációval rendelkezik a technológiai- és kriptoszektorhoz kapcsolódó részvényekben, amelyek valójában vonzóbbá váltak a kötvényhozamok közelmúltbeli esése miatt

- mondta Roxanna Islam a VettaFitől, megemlítve, hogy az ARKF nem tartalmaz olyan hagyományos banki részvényeket, amelyek a közelmúltbeli negatív hangulatban a legnagyobb ütéseket kapták.

Az Ark Fintech Innovation ETF idei emelkedése nem csupán néhány szerencsés nyertes számlájára írható, hiszen az ETF-ben található 27 részvénynek a háromnegyede pluszban van idén. Ezek közül is kiemelkedik a Coinbase Global nevű amerikai kriptotőzsde, amely nagyban hozzájárul az ETF idei jó teljesítményéhez. A részvény az ETF első számú pozíciója, a portfólió közel 12 százalékát teszi ki, és a túlsúly idén szépen hozott a konyhára: a Coinbase árfolyama csak ebben az évben közel 83 százalékkal emelkedett. Ez a legnagyobb százalékos emelkedés az ARK Fintech portfólió bármelyik részvénye közül.

A Coinbase árfolyamának meredek emelkedése mögött egyrészt az áll, hogy a 2022-es év legrosszabbul teljesítő részvényei felpattant az idei év elején. Emellett a vállalat agresszíven csökkenti a költségeket, és új bevételtermelő előfizetéses szolgáltatásokon dolgozik a professzionális befektetők számára, írja David Holt a CFRA elemzésében.

Százalékos alapon nézve az ETF második legjobban teljesítő részvénye 66 százalékos idei emelkedéssel az Nvidia, ami elsőre furcsa lehet, hiszen alapvetően nem pénzügyi részvényekről, hanem egy chipgyártó technológiai vállalatról van szó. De hogyan került az Nvidia egy pénzügyi ETF-ben? Erre a válasz, hogy a vállalat félvezetőit gyakran használják fel kriptopénz-tranzakciók feldolgozásához. Viszont a kriptovaluta-kitettség önmagában azért kevés ahhoz, hogy megmozgassa az Nvidia részvényeit. Idén sokkal inkább az volt a sztori bennük, hogy a vállalat chipjeit kiválóan lehet alkalmazni a különböző mesterséges intelligencia felhasználásokban, ami a ChatGPT berobbanása óta nagy lökést adott az Nvidiának.

Most, hogy láttuk, miért teljesít jól Cathie Wood pénzügyi ETF-je, érdemes megnézni azt is, hogy a hagyományosabb megközelítésben kezelt alapokkal mi a helyzet. Islam szerint minden szem az SPDR S&P Regional Banking ETF-re (KRE) és az iShares U.S. Regional Banks ETF-re (IAT) szegeződik. Ezek 24 százalékot, illetve 26,7 százalékot estek idén.

Sokan keresnek belépési pontot az alacsonyabb árakon. De még mindig nagy a volatilitás a szektoron belül, különösen, ahogy újabb hírek jelennek meg

- mondta a Islam. Jelenleg az elemző szerint a banki befektetők a legjobb, ha kivárnak. Most megpróbálni elkapni a mélypontot veszélyes, mivel a szabályozó hatóságok lépései vagy segíthetnek, vagy árthatnak a banki ETF-eknek.

Címlapkép: Getty Images