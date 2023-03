Jim Cramer szerint a bankrohamok megoldják az infláció kérdését

Cramer 10 nappal ezelőtt még azt mondta, hogy a befektetők jó eséllyel egy 50 bázispontos kamatemelésre számíthatnak a Fed-től a januári inflációs adatokra és az erős munkaerőpiacra számokra reagálva. A jegybankelnök Jerome Powell figyelmeztetett, hogy ha az infláció továbbra is magas marad, akkor arra lehet számítani, hogy a kamatlábak "a korábban vártnál magasabbra" emelkedhetnek, ráadásul akár egynegyed pontnál gyorsabb ütemben. Úgy tűnt tehát, hogy 50 bázispontos kamatemelés következik a Silicon Valley Bank összeomlásáig - mondta most Cramer.

Azóta azonba nagyot fordult a világ, a Silicon Valley Bank csődjét követően a szabályozó hatóságok bezárták a New York-i Signature Bankot, és a Credit Suisse globális bank és a kaliforniai First Republic Bank is likviditási problémákat jelentett be, a bankcsőd-hullám továbbterjedésétől pedig egyre több szereplő tart a piacokon, sokakban a 2008-as hitelválság réme elevenedett fel.

"Azt hittük, hogy Powell 50 bázispontos emeléssel fog lecsapni ránk, mert az infláció nem volt hajlandó csökkenni" - fogalmazott Cramer, hangsúlyozva:

Most már tudjuk, hogy (Powellnek) semmit sem kell tennie az infláció legyőzéséhez - ezek a bankrohamok megteszik helyette

Tegnapelőtt egyébként úgy fogalmazott a tőzsdei lejtmenet során a guru, hogy a Fednek "kétségbeesett intézkedéseket" kell hoznia a jövő heti kamatdöntő ülésen, ez pedig akár fantasztikus is lehet a befektetők számára.

Címlapkép: Noam Galai/Getty Images