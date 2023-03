Egészégpénztár 2023: így kaphatsz olcsóbban magánegészségügyi ellátást

Egy tavalyi kutatás szerint a magyarok 91%-a gondolja úgy, hogy fontos az egészséges életmódra való megtakarítás, viszont csupán az állampolgárok egynegyede tesz félre erre a célra. A trend azonban folyamatosan javulni látszik, ugyanis egyre többen gondolják úgy, hogy tenniük kell az egészségmegőrzés anyagi feltételeinek biztosításáért. Erre az egyik legjobb módszer az egészségpénztár, használatával ugyanis egészségügyi célokra tudunk megtakarítani, ráadásul adóvisszatérítést is kaphatunk a befizetett összegre.

Gen Z Fest 2023 Ha szeretnél többet megtudni az öngondoskodásról vagy a befektetésekről, neked is ott a helyed a Portfolio május 10-i Gen Z Fest konferenciáján! Részletek és jelentkezés itt:

Az elmúlt években folyamatosan erősödik az a trend, hogy egyre több magyar választja a magánegészségügyet az állami helyett. Bár nagy a verseny a különböző szolgáltatók között, ha valaki a magánegészségügyben szeretne ellátást, szinte biztosan kijelenthető, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia. Jó hír, hogy az önkéntes egészségpénztárral csökkenthetjük az egészségügyi kiadásainkat, így kiváló megoldást jelenthetnek akkor, ha éves szinten sokat költünk az egészségünk megőrzésére, és fizetünk személyi jövedelemadót.

A tagok egy közösséget alkotnak

Az egészségpénztárak működése viszonylag egyszerű: a tagok lényegében egy közösséget alkotnak, ahol egy közös cél érdekében tagdíjat fizetnek, amiből az egészségügyi kiadásaikat fedezését segítik. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy az egészségpénztárhoz való csatlakozáskor egy egyéni számlát kapunk, amin az előre vállalt tagdíjbefizetéseinket tartják nyilván. A számlához tartozik egy bankkártya is, amellyel az egészségügyi szolgáltatóknál fizethetünk. A számlánkra a munkáltató is befizethet cafetéria részeként, erre azonban nem jár állami támogatás, és ugyanúgy munkabérként kell utána adózni.

A befizetett tagdíjat az egészségpénztárak három részre osztják:

Működési tartalék: ez a pénztár működési költségeit fedezi.

ez a pénztár működési költségeit fedezi. Likviditási tartalék: itt gyűjtik az átmenetileg nem felhasznált megtakarításokat, ez a pénztár folyó kiadásait fedezi, valamint tartalékként is szolgál.

itt gyűjtik az átmenetileg nem felhasznált megtakarításokat, ez a pénztár folyó kiadásait fedezi, valamint tartalékként is szolgál. Fedezeti tartalék: ebből a tagok szolgáltatásait fedezik, ez az, ami ténylegesen felkerül a számlánkra, amiből tehát vásárolni tudunk.

Az első kettő tehát számunkra költséget jelent, míg az utóbbi adja a tényleges elkölthető összeget. Évi 120 ezer forint alatti befizetésnél a működési és a likviditási tartalék akár a tagdíj 10%-át is elviheti, de 300 ezer forint felett már 1,5%-ra csökkenthető az összeg. A befizetett pénzt a pénztár be is fektetheti, a hozam egy része pedig hozzánk is kerülhet.

Az egészségpénztáron lévő összeget felhasználhatjuk például

egészségügyi szolgáltatásokra és magánorvosi ellátásra,

gyógyszerekre,

gyógyászati segédeszközökre,

optikai termékekre,

csecsemő- és betegápolási cikkekre,

egészségbiztosításra,

gluténmentes élelmiszerekre,

fogorvosi ellátásra,

valamint gyakorlatilag szinte minden egészséggel kapcsolatos termékre és szolgáltatásra. A vásárlások egyetlen korlátja, hogy csak olyan szolgáltatónál költhetjük el a pénzt, amelyek szerződésben állnak a választott egészségpénztárunkkal, ezért ennek előre érdemes utánanézni.

Vannak olyan termékek is, amelyekre ugyan elkölthető a pénztári egyenleg, viszont szja-kötelesek, ezért a kapott adókedvezményt a termék árának arányában vissza kell fizetni. Ilyenek lehetnek például

a természetgyógyászathoz kapcsolódó ellátások,

fogápolásra szolgáló árucikkek,

sporteszközök,

gyógyteák.

Jó hír, hogy amennyiben előre jelezzük, az egészségpénztárba a családtagjainkat is bevehetjük, így ők is tudnak költeni a számláról. Amikor a szolgáltatást vesszük igénybe, dönthetünk úgy is, hogy saját bankkártyával vagy készpénzzel fizetünk, ekkor számla ellenében a pénztár kiutalja nekünk az összeget.

Nem a legolcsóbb befektetés

A legfontosabb dolog, amiért érdemes egészségpénztárba tenni a megtakarításainkat, az a 20%-os éves adóvisszatérítés. Ez maximum 150 ezer forint lehet, amit évi 750 ezer forint befizetésével kaphatunk meg. Ezen felül számos szolgáltató kedvezményeket kínál az áraiból, ha egészségpénztári kártyát használunk azok igénybevételére. Az is előny lehet, hogy a munkáltató a cafetéria részeként átvállalhatja a tagdíj egy részét, valamint az is, hogy a számlán lévő összeget viszonylag sok dologra fel lehet használni. A pénzárban tárolt összegünket önsegélyezésre is igénybe vehetjük, azaz például használhatjuk a gyermekünk iskoláztatási költségeinek fedezésére, vagy a betegség miatt kieső jövedelmünk pótlására.

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a legnagyobb hátrányáról sem: a magas költségek miatt az egészségpénztárak nem igazán alkalmasak befektetésre. A befizetett díjból általában levonnak

belépési díjat, ez egy egyszeri költség a belépéskor,

ez egy egyszeri költség a belépéskor, működési költséget , ezt minden befizetéskor levonják,

, ezt minden befizetéskor levonják, a befektetési portfólió kezelési díját ,

, a kártya előállításának díját.

A fentiek ellenére azonban érdemes lehet összeszámolnunk azt, hogy egy évben mennyit kóstálnak az egészségügyi kiadásaink, és egy internetes kalkulátor segítségével kiszámolni, hogy a pénztár megéri-e számunkra.

Egyre népszerűbben az egészségpénztárak

Bár 2019 óta a munkáltató által átvállalt tagdíj munkabérként adózik, így kvázi csak egyéni befizetésekre éri meg használni, mégis egyre többen választják az öngondoskodás ezen formáját. Az önkéntes egészségpénztárak tagjainak száma évek óta 1 millió feletti az MNB statisztikái szerint, valamint az egyéni tagdíjbefizetések is folyamatosan emelkednek.

Az MNB statisztikáiból az is egyértelműen látszik, hogy a munkáltatói befizetések adóterhének növelése eltántorította a vállalatokat a tagdíj átvállalásától, 2012 és 2022 között az éves munkáltatói befizetés 43 milliárd forintról 8 milliárd közelébe esett.

Címlapkép forrása: Getty Images