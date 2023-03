Amikor a művészet és a márka találkozik – bemutatunk néhány látványos kollaborációt

Louis Vuitton és Yayoi Kusama

Yayoi Kusama napjaink egyik legsikeresebb képzőművésze. Több művészeti ágazatban kipróbálhatta már magát, úgymint a festészet, a szobrászat és a különböző performanszok terén, de a divatvilágban is többször megmutathatta kreativitását. 1968-ban meg is alapította saját márkáját, amely a Kusama Fashion Company nevet viselte, majd később létrehozta a Nude Fashion Companyt.

Gisele Bündchen, Louis Vuitton and Yayoi Kusama. . Forrás: Harper’s Bazaar

2012-ben működött együtt először a Louis Vuitton divatházzal, ahol az avantgard stílust követő művész olyan extravagáns darabokat festett a luxusmárka számára, amely örökre beírta magát a divattörténelembe.

Yayoi Kusama x Louis Vuitton táska, 2012. Forrás: Hypebeast

Az első sikerek után inkább a mikor kérdésen volt a hangsúly, mintsem azon, hogy lesz-e még együttműködés. 2023. januárjában így mindenki hatalmas lelkesedéssel várta az újabb együttműködés eredményeit, azonban sokan megkérdőjelezték annak sikerét.

Számos olyan ruhadarab akad a kollekcióban, amelyen nem látszik Kusama kézjegye és ezt sokan kritika formájában fogalmazták meg. A divatcég válasza szerint lehetőséget szerettek volna nyújtani azok számára is, akik kevésbé kedvelik a merész stílust, és egy olyan kollekciót is elérhetővé akartak tenni ezáltal, ami a kifinomult, szolid eleganciának is eleget tesz. A női és férfi kollekció darabjai külön-külön 400-400 ruhát foglalnak magukba, ez a mérték megint csak nemtetszést váltott ki. Van egy reflexszerű rosszallás, ami gyakran előfordul, amikor a divatvilág együttműködik a művészekkel, mintha a divat eleve kereskedelmi jellegű lenne, a művészet pedig radikális és tiszta. De, mint mindenben, itt is vannak egyszerűen jobb vagy rosszabb módszerek. A legújabb Kusama&Louis Vuitton kooperációt az utóbbiba sorolják a kritikusok.

Yayoi Kusama x Louis Vuitton, 2023. Forrás: Vouge Singapore

Alexander McQueen és Damien Hirst

2013-ban egy rendkívül újszerű együttműködés jött létre az Alexander McQueen és Damien Hirst között. A divatház 30 darab limitált kiadású sálján ugyanis különféle rovarok és entomológiai szimbólumok jelentek meg különböző kontextusban. McQueen és Hirst osztozik a szimmetrikus dizájn és a természet megközelítésében, így elég hamar kialakult a kép a kivitelezésről.

Alexander McQueen and Damien Hirst által közösen készített sál. Forrás: Vincent van Goyard.

Az Alexander McQueennel közösen készített sálak megmutatják, hogy ez az megközelítés hogyan kerül bele Hirst munkáiba. Pillangók, csótányok és bogarak koponyává alakultak egyes sálakon, másokon kaleidoszkópos képek vagy pillangók jelentek meg.

Az együttműködés tíz évvel azután jött létre, hogy a néhai Alexander McQueen kiadta első koponyás sálját, amely szinte azonnal gardróbok sokaságának alapdarabjává vált. A 10. évforduló megünneplésére a márka tökéletes művészt választott a közös munkához. Senki más nem mondhatja el magáról, hogy 100 millió dolláros koponyát készített. Hirst 2007-ben alkotta meg a For the Love of God-ot, amely egy 18. századi emberi koponya platina öntvénye, 8601 hibátlan gyémánttal volt kirakva, rajta az eredeti koponya fogaival és egy 52,4 karátos rózsaszín gyémánttal a homlokán.

Damien Hirst: For the Love of God, 2007. Forrás: Vincent van Goyard

Elsa Schiaparelli és Salvador Dalí

Talán nem is merész kijelentés azt állítani, hogy ez a művészpáros megváltoztatta a 20. század művészetének és divatjának irányzatát. Mindketten egyéniségek és újítóknak számítanak a maguk területén, ezek mellett pedig olyan maradandó darabokat alkottak a világ számára, amit még mind a mai napig csodálunk.

Christophe Dellière. Forrás: Les Arts Décoratifs

Az olasz arisztokrata származású Schiaparelli 1927-ben alapította meg saját divatházát Párizsban, az általa tervezett darabok sokszor szürrealista jegyeket képviseltek. Az ÚjMűvészet Magazin cikkében Egri Petra így fogalmazott: Az első divattervező volt, aki vállaltan kapcsolatot kívánt teremteni a szürrealista festészet és divat között.”

Ebben talán nincs is semmi meglepő dolog, hiszen maga a szürrealizmus és a divat is a folyamatos újításról és meghökkentő darabokról szól, így a divatvilág legismertebb magazinjai igyekeztek reflektálni a stílus összeforrására. A Vouge és Harper’s Bazaar képivilága erőteljesen képviselték a korszak aktuális design trendjeinek irányvonalait.

Ebben az időben bontakozott ki Dalí és Schiaparelli barátsága is, majd ezt követően folyamatosan inspirálták egymás munkáit. Dalí felesége, Gala is hordta a közös munkájuk gyümölcseként ismert ruhadarabokat, ilyen volt például az a bizonyos cipőkalap, mely később Dalí Retrospective Bust of a Woman című alkotására is felkerült.

Gala Dalí és Schiaparelli cipőkalapjában. Forrás: Pleasurephoto Room

Munkájuk örökségét legutóbb a Musée des Arts Décoratifs falai között tekinthették meg az érdeklődök egy kiállítás formájában. A tárlat több, mint 500 bemutatott alkotást foglalt magába, mely ezzel Európa legnagyobb divatkiállításának számított. Olyan neves darabok sorakoztak fel egymás mögött, mint például a homárruha (1937).

Chloé és Rita Ackermann

A Chloé-t 1952-ben alapította Gaby Aghion és üzlettársa, Jacques Lenoir. Aghion igyekezett betölteni azt a rést, amely a couture és az üzletben vásárolt ruhák között tátong, és úttörő szerepet játszott a luxus prêt-à-porter gondolatában, olyan gyönyörűen megmunkált ruhákkal, amelyek könnyed nőiességet sugároznak.

Natacha Ramsay-Levi, aki olyan divatcégeknek tervezett már korábban, mint a Balenciaga vagy a Louis Vuitton, 2019-ben került a Chloéhoz, ahonnan 2020 decemberében távozott.

Ruha a Chloé márka és Rita Ackermann kollaborációjából. Forrás: Galerie Magazine

A Chloé 2020-as őszi kollekciójához, Natacha Ramsay-Levi tervező a magyar származású, New Yorkban élő Rita Ackermann-t kereste fel inspirációért. Ackermann művészete ismert az absztrakt módon megjelenő nőiség témák feldolgozásáról. A festőnő a Chloé divatházhoz hasonlóan szolidan lázadó stílust képvisel, amely bár visszafogott, nem nevezhető szigorúnak vagy szabálykövetőnek.

A gombos ruhákon selyembe öltöztetett, csipkés inggallér alól előbukkanó, vagy bokáig érő tekercsszoknyákra és bőrrel szegélyezett táskákra nyomtatott nőalakok megtartották ugyanazt az erőt, amit Ackermann a vásznon alkotott. Még azok az összeállítások is, amelyek nem mutatták Ackermann jellegzetes vonalait, szintén megmutatták az ő hatását. Ramsay-Levi általános színpalettája - sok aranybarna, hűvös zöld, lila és téglavörös árnyalat - tükrözte a festőét, amely erős kohéziót adott az egész kollekciónak.

BMW és Jeff Koons

A képzőművészekkel létrejövő együttműködések nemcsak a divat, de az autók világában is jelen vannak. Legutóbb például Jeff Koons tervezte meg álmai autóját a BMW-vel karöltve.

A limitált számú 99 egyedi tervezésű autókat nem csupán kiállításra és múzeumi gyűjtemények soraiba szánta a művész, hanem forgalomba is.

A dizájn a pop art elemeit, valamint geometrikus mintákat tartalmaz, amelyek tökéletesen illeszkednek a BMW 8-as sorozat Gran Coupé vonalaihoz és kontúrjaihoz. A hátul kirobbanó színvonalak Koons 2010-es BMW Art Car című alkotását idézik. Koons tervezte a 17. BMW Art Car-t, a BMW M3 GT2-t, amely a Le Mans-i 24 órás versenyen indult. Koons szerint a két oldalra festett "POP!" felirat és a szélörvények a THE 8 X JEFF KOONS erejét és sebességét szimbolizálják.

THE 8 X JEFF KOONS. Forrás: BMW

A design tizenegy színt kombinál elképesztő módon, a kéktől az ezüstön és a sárgán át a feketéig. A belső tér is az exkluzív vonalat képviseli: kiváló minőségű anyagok és a legfinomabb bőrt használták a gyártás során. Az ülések a piros és a kék feltűnő árnyalataiban pompáznak, a képregény-univerzum szuperhőseinek színeiben.

Szerző: műtárgy.com

Forrás: ArtNews, BMW, IN, Vincent van Goyard, ÚjMűvészet, Vouge Runway, W Magazine

Címlapkép: „The only thing better than pumpkin spice season is Yayoi Kusama x Louis Vuitton season.” A Louis Vuitton jóvoltából. Címlapkép forrása: Artnet News