Ezt ki lehet rakni az ablakba: brutálisan jó évet zárt a PannErgy

2022-ben jelentősen megváltoztak az energiapiaci körülmények, mind világszinten, mind Magyarországon. A radikálisan megnövekedett szénhidrogén árak és ellátás bizonytalanság, továbbá a jelentős széndioxid kibocsátási kvóta költségek következtében a geotermikus energia versenyképessége tovább növekedett, ebből pedig olyan vállalatok tudtak jelentősen profitálni, mint például a PannErgy. Most közzétette a társaság a legfrissebb, teljes évre vonatkozó gyorsjelentését , amiben a fentiek ismeretében nem meglepő módon rekordévről tudott beszámolni a társaság a fontosabb sorokon.

Rekord év lett a tavalyi

Az időjárási és kapacitási feltételrendszerhez optimalizált működésnek köszönhetően a PannErgy csoport 2022-ben elért konszolidált hőértékesítése 1785 TJ-on alakult, ami 5 százalékkal meghaladja a bázisidőszak 1699 TJ teljesítményét és 2 százalékkal a tavalyi évre megfogalmazott 1752 TJ tervet.

Forrás: PannErgy

A társaság konszolidált árbevétele 706 millió forinttal növekedett az előző időszakhoz képest, ami 11%-os emelkedést jelent. Az árbevétel tevékenységek-szolgáltatások szerinti részletezése alapján megállapítható, hogy a hőértékesítésből származó árbevétel 17%-kal növekedett az előző évhez képest, ez 915 millió forint árbevétel növekményt jelent.

Ennek oka a tárgyidőszak hőtermelés szempontjából, az előző évvel összehasonlítva kedvezőbb időjárási körülményei, illetve az előző évben és a tárgyidőszakban végrehajtott hatékonyságjavító- és kapacitásnövelő beruházások hatása, olvasható a gyorsjelentésben.

A fentiek együttes hatásaként a társaság tárgyidőszaki EBITDA teljesítménye 3612 millió forintot ért el, összhangban a január 13-án közzétett termelési jelentésben szereplő tartomány várakozással. Ez az EBITDA érték kiemelkedő javulást mutat az előző évhez képest,

26%-kal meghaladva a bázis év 2878 millió forintos eredményét

és egyben jelentősen túlszárnyalva a 2022-es üzleti év EBITDA tervtartományára eredetileg megfogalmazott 3250 – 3350 millió forintos szintet.

A terveket meghaladó, továbbra is magas szintű teljesítményt több belső tényező támogatta, egyrészt a hatékonyságot fókuszba helyező operatív működés és gazdálkodás, másrészt az előző- és tárgyévi kapacitásbővítő, hatékonyság- és üzembiztonságnövelő beruházásai. A tárgyidőszakban a PannErgy közvetett leányvállalata, az Arrabona Koncessziós Kft. megállapodást kötött a győri távhőrendszert üzemeltető GYŐR-SZOL Zrt.-vel, miszerint az eddigi együttműködést akként módosítják, hogy a geotermikus hőforrás a jövőben elsőbbséget élvez a távhőrendszert tápláló egyéb energiaforrás alternatívákkal szemben. A megállapodás elsősorban a fűtési időszakon kívüli hőigényt érinti, mivel a fűtési időszakban a PannErgy az eddigiekben is közel teljes kapacitással üzemelt. Ez a megállapodás is jelentősen hozzájárult a társaság a 2022-es üzleti évre vonatkozó EBITDA terv tartományának jelentős túlteljesítéséhez.

Az értékesítés közvetlen költségei az előző évhez képest 4%-kal növekedtek, a közvetlen értékcsökkenés szintje a tárgyévben és megelőző évben történt hatékonyságjavító és üzembiztonságnövelő beruházások magasabb szintjének következményeként 8%-kal növekedett az előző évhez képest, a bázist jelentő 1594 millió forint helyett 1715 millió forint értékben számolt el a társaság a geotermikus hőtermelést közvetlenül szolgáló eszközök tárgyidőszaki amortizációja kapcsán közvetlen költséget.

Az igazgatási és általános költségek, valamint az egyéb bevételek és ráfordítások együttes hatásaként 202 millió forint közvetett költség keletkezett, szemben a bázisidőszak 297 millió forintos értékével. Ezek eredőjeként 1896 millió forint összegű, az előző évi szintet 48 százalékkal meghaladó működési eredményt ért el a társaság 2022-ben.

A társaság a fentiekben részletezett tételek együttes hatásaként, adózást követően 1310 millió forint konszolidált nettó nyereséget ért el 2022-ben, ami

46 százalékkal felülmúlja az előző év 897 millió forintos eredményét.

A kilátásokról

A társaság vezetése az idei üzleti évre vonatkozóan 3950 – 4150 millió forintos EBITDA terv tartományt határoz meg, megegyezően a 2022 negyedk negyedévi rermelési jelentésben szerepeltetett adattal.

Ennek a tervtartománynak a középértéke

mintegy 15 %-os növekedést képvisel a bázisidőszak értékéhez képest,

ami többek között tartalmazza a végrehajtott és folyamatban lévő kapacitásbővítő és hatékonyság növelő beruházások hatását, beleértve a Miskolci Projekt harmadik termelő kutjának 2023. évi sikeres lemélyítését és várhatóan évvégi üzembe helyezését, továbbá az anyag- és személyi költségek változásának elismerését a hatósági árazásban.

A PannErgy árfolyama idén 9,5 százalékos mínuszban van, ezzel alulteljesítő a BUX indexhez képest, melynek értéke 3,1 százalékot esett ebben az évben.

