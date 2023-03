Az Apple új szolgáltatásával letarolja a kártyás fizetési piacot is

Az Apple kedden elindította az Egyesült Államokban a Buy now, pay later (BNPL) szolgáltatását, amely valószínűleg megzavarja a pénzügyi technológiai ágazatot. A felhasználók így hetekre eloszthatják kiadásaikat.

Az Apple új szolgáltatást vezet be: a Pay Later lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a vásárlásokat hat hétre elosztva négy részletre osszák fel, kamat és díj nélkül. Lényegében így a felhasználók 50 és 1000 dollár közötti kölcsönöket igényelhetnek, amelyeket a vállalat szerint az Apple Payt elfogadó kereskedőknél iPhone-on és iPaden végrehajtott online és alkalmazáson belüli vásárlásokra lehet felhasználni - számolt be a Reuters a cupertinói cég bejelentéséről.

"Az Apple Pay Later biztos maga alá gyűr majd néhány más szereplőt. [...] Ez a többi szereplő piaci részesedéséből is ki fog harapni" - mondta Danni Hewson, az AJ Bell pénzügyi elemzési vezetője a hírügynökségnek.

Hewson hozzátette, hogy az Apple Pay Later azért is okozhat komoly változást a pénzügyi szolgáltatások piacán, mivel az infláció miatt sok amerikai vásárlónak jelent segítséget a kiadások ütemezése, ami lényegesen kényelmesebb és olcsóbb, mint a hitelkártyás fizetés. Ráadásul 2020-ban a világjárvány okozta zárlatok az online fizetési platformok felé fordították a vásárlókat, ami erősítette a keresletet a BNPL-szolgáltatásokat kínáló fintech cégek iránt, különösen az ezredfordulós és a Z generációs ügyfelek számára.

A digitális fizetési óriáscégek, köztük a PayPal és a Block felvásárlások révén terjeszkedtek az ágazaton belül, míg az Affirm több milliárd dolláros tőzsdei bevezetéssel lépett a tőzsdére.

Az ágazat szerencséje azóta megfordult az emelkedő kamatlábak és a magas infláció közepette, amelyek együttesen csökkentették a vásárlóerőt és arra kényszerítették a fogyasztókat, hogy megszorítsák a pénztárcájukat.

Az Apple Payt az amerikai kiskereskedők több mint 85 százaléka elfogadja, vagyis nagyon gyorsan elterjedhet a piacon. Az olyan BNPL cégek, mint az Affirm Holdings részvényei több mint 7 százalékot estek, míg a PayPal mintegy 1,5 százalékot esett a déli kereskedésben.

Az Apple Pay Later a Mastercard Installments programon keresztül válik elérhetővé. A Mastercard fizetési hitelkártyát a Goldman Sachs bocsátotta ki.

Címlapkép: Shutterstock.