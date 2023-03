Évek óta illegális tevékenységek folynak a világ legnagyobb kriptotőzsdéjénél?

A CFTC beperelte a Binance-t, Changpeng Zhao-t és a világ legnagyobb kriptotőzsdéjének egy korábbi vezetőjét az amerikai törvények "szándékos kijátszása" miatt, ami során a "szabályozási arbitrázs kiszámított stratégiáját valósították meg a saját kereskedelmi hasznukra".

A vádra nyilatkozatban reagált a vállalat vezérigazgatója, többek között ezt írta Zhao:

Az első áttekintésem alapján úgy tűnik, hogy a panasz hiányosan soroja fel a tényeket, nem értünk egyet a panaszban állított számos felvetés jellemzésével

A per a kriptovállalatokkal szembeni széleskörű és egyre nagyobb nyilvánosságot kapó szabályozói átvilágítások közepette érkezett - az amerikai hatóságok egyre nagyobb elánnal veszik célba a kriptocégeket az illegális ajánlatok és a tiltott tevékenységek megelőzésére szolgáló szabályok be nem tartása miatt.

A CFTC a tegnap benyújtott panaszában azt állította, hogy legalább 2019 júliusától napjainkig a Binance "amerikai személyek nevében árupiaci származékos ügyleteket kínált és hajtott végre", megsértve ezzel az amerikai törvényeket. A Binance megfelelőségi (compliance) programja nem volt "hatékony", mondta még a CFTC: a bizottság a Binance korábbi compliance igazgatóját, Samuel Limet is megvádolta a Binance jogsértéseinek "segítésével és felbujtásával". Lim nem válaszolt azonnal a Reuters megkeresésére.

A Binance szóvivője a friss fejlemények tükrében azt mondta, hogy a cég továbbra is "együttműködik" a szabályozó hatóságokkal. Eközben Rostin Behnam, a CFTC elnöke egy nyilatkozatban azt mondta, hogy

a Binance vezetői évek óta tudták, hogy "megsértették a CFTC szabályait, és aktívan dolgoztak azon, hogy a pénz áramoljon és elkerüljék a szabályoknak való megfelelést".

Egy hétfő délutáni tweetben Zhao azt írta, hogy "4" - utalva egy korábbi posztjára, amelyben felsorolta a 2023-ra vonatkozó "Do's and Don'ts"-jait ("Tedd és Ne Tedd"-ek listája - iránymutatás a kriptobefektetők számára). A lista negyedik pontja a következő volt:

Ignoráld a FUD-ot, az álhíreket, a támadásokat,

a "félelem, bizonytalanság és kétség" rövidítését használva, amelyet a kriptotérben gyakran használnak az álhírnek vélt tartalmakkal kapcsolatban.

Will try to keep 2023 simple. Spend more time on less things. Do's and Don'ts.1. Education2. Compliance3. Product & Service4. Ignore FUD, fake news, attacks, etc.In the future, would appreciate if you can link to this post when I tweet {:url}