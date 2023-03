Eurizon: Problémás a helyzet, de nem lesz újra 2008

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management Hungary írását olvashatják:

"Kétségtelen, hogy problémás időszakát éli a tőkepiac, de minden jel arra mutat, hogy nem a 2008-as nagy válság (Global Financial Crisis, GFC) időszakában tapasztalt problémákkal kell most szembenéznie a befektetőknek.

Az elmúlt 2-3 hétben a bankok ugyan a figyelem epicentrumába kerültek, jelentős volt a bizalom csökkenése a szektor iránt, de azóta lényegesen javult a helyzet és tisztult a kép.

Az teljesen egyértelmű, hogy a kisebb és kevésbé szabályozott amerikai bankok üzleti modelljei helyenként hibásak, meg sem közelítik a nagy bankok diverzifikált modelljét, de az USA bankrendszere ezzel együtt sincs veszélyben. A hitel(+értékpapír)/betét mutató a 2008-as csúcshoz képest közel a kétharmadára esett, ami jelentős javulás a bankrendszer likviditási helyzetében. A FED és az USA Treasury gyors és hatékony lépései ráadásul a fertőző hatás megállítására és a bizalom visszaállításra sikeresnek bizonyultak az SVB csődje után.

Európában a Credit Suisse esete sem rendszerszintű problémát mutat, mivel mind a koncentrált betétesi szerkezetében, mind az alacsony profitabilitásában jelentős különbséget mutatott a kontinens meghatározó bankjaihoz képest. Az európai bankrendszer likviditási mutatói is az USA-hoz hasonlóan javultak a 2008-as állapothoz képest. A hitel/betét mutató a 140%-os csúcshoz képest bőven 100% alá esett, a Tier 1 ráta pedig közel megháromszorozódott.

A fejlett térség bankrendszerének a tőkeáttétele tehát sokkal kisebb, mint a GFC idejében volt, ami adhat valóban okot némi megnyugvásra. Az elmúlt 2-3 hét eseményei azonban a bankokat további óvatosságra, nagyobb likviditásra ösztönzik majd, ami egyértelműen a visszafogottabb hitelezési tevékenységben fog megjelenni és így a reálgazdasági folyamatokra lesz negatív hatással. A hard landing forgatókönyvek esélye ezáltal most sokkal nagyobb, mint mondjuk 1 hónappal ezelőtt volt. Várakozásunk szerint a FED emiatt a szigorítási ciklust be is fejezi, miközben a lazítás még nincs napirenden.

A vázolt jövőképünk, vagyis a gazdasági aktivitás további lassulása és a monetáris szigor mérséklődése a kötvény súly emelését indukálják a portfólióban, amit a pénzpiaci eszközökkel szemben teszünk meg. A reálgazdaságra érzékeny részvény és nyersanyag eszközosztály súlyát azért nem csökkentjük tovább, mert a súlyuk így is viszonylag alacsony már a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.