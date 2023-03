Megjósolta a 2008-as összeomlást, de most bocsánatot kért - Gratulált annak, aki nem rá hallgatott

Michael Burry, a Scjion Asset Management alapítója a Twitteren ismerte el, hogy tévedett, amikor azt írta ki, hogy a befektetők jobban járnak, ha shortolnak az amerikai Fed február 1-jei ülése előtt.

I was wrong to say sell. {:url}

Posztjában elismerte, hogy rossz tanácsot adott, egyben gratulált azoknak a befektetőknek, akik az általa várt szinteknél magasabbra lökték a részvényárfolyamokat.

1920-ig visszamenőleg nem volt még olyan BTFD-generáció, mint a tiétek. Gratulálok!

- írta Blurry, utalva azon befektetőkre, akik akkor vásárolnak be, amikor a részvények nagyot esnek.

Going back to the 1920s, there has been no BTFD generation like you. Congratulations. pic.twitter.com/iAGN0CqmjD