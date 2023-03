OTP: Figyeljük a piaci hangulatot, egyelőre kivárunk

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"Az Egyesült Államokból indult bankpánik és a további szanálások miatti félelmek voltak a főbb mozgatórugók a hónap folyamán a tőkepiacokon. A részvényárfolyamok esésével párhuzamosan az állampapírhozamok is lefelé tendáltak, a megnövekedett kockázatok és a recessziós kilátások romlása láthatóan a biztonságosabb eszközök irányába terelték a befektetőket. Egy pénzügyi krízis eshetősége most kifejezetten kacifántos helyzetbe hozza a jegybankokat: egyrészről lazítani kellene a monetáris kondíciókon elkerülve további pénzügyi intézmények megingását, másrészről azonban továbbra is feszes a munkaerőpiac és az infláció is magas szinten tartózkodik, ami indokolná a jegybanki szigor fenntartását, de akár még fokozását is. Az egyelőre még kérdéses, hogy a döntéshozók melyik irányba fognak mozdulni a következő időszakban, a piaci árazás azonban egyértelműen kamatvágásokat jelez előre az év hátralevő részére.

Óvatos hozzáállásunkat igazolják az ehavi fejlemények, részvénykitettségünket változatlan szinten hagytuk. Nem kizárható, hogy a pénzügyi szektorban további feszültségek jelentkeznek, ami kivárásra ösztökél bennünket. Túlzónak érezzük a jegybanki fordulatba vetett piaci bizalmat is, anno januárban is hasonló folyamatok zajlottak le, amit később a kamatvárakozások normalizálódása (ez esetben emelkedése) követett. Ugyanakkor a jelenlegi helyzetben már egyáltalán nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a FED és az EKB ne kezdene lazításba az inflációs trend törését megelőzőleg, ha a pénzügyi sérülékenységek reálgazdasági áldozatokhoz vezetnek. Ez a nemzetközi kötvények teljesítményét támogatná.

Itthon a forint árfolyamában volt leginkább tetten érhető a piaci turbulencia: a kockázatkerülés meglódulásával a hazai deviza teljesített legrosszabbul feltörekvő piaci társai közül. Az EUR 400-as szint fölött tetőzött, innen a nyugalom visszatértével a forintnak sikerült 385 alá visszaerősödnie. Látható, hogy a magas kamatszintek ellenére is a forint az egyik legsebezhetőbb deviza jelenleg, ami indokolja a monetáris kondíciók szigorú szinten tartásását. A költségvetési terhek és a gazdasági fékező hatás miatt a kormány próbálja ezt ellensúlyozni, így ismét „kamatvágással” lepte meg a piacot. Most az eddigi effektív kamatszintet támogató egyhetes MNB kötvényt tette a hazai szereplők jelentős része számára elérhetetlenné, így újfent sérült a hatékony monetáris transzmisszió. Szerencsére a huzavona újabb felvonása nem döntötte be a forint árfolyamát, azonban előretekintve aggályokat vet fel és erősítheti a forint gyengülésére spekulálók táborát. Ezután a márciusi kamatdöntő ülésén az MNB ismét megerősítette az emelkedett irányadó kamatszintet, leszögezve az infláció letörésének elsődlegességét. A forint carry trade élete így újból meghosszabbodott, a pénzpiaci eszközöket tovább támogatva.

Eszközallokációnkon nem változtattunk. Figyeljük a piaci hangulatot: lesz-e egy újabb kör a kockázatkerülésben vagy megnyugodnak a kedélyek. A reálgazdasági kilátások romlása a nyersanyagok melletti elkötelezettségünket gyengítené, az infláció újbóli feltámadása a kötvényeket sújtaná."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.